А вот теперь - ярость благородная. Россия сделала официальное предупреждение. Готовится финал СВО

11:47, 07 май 2026

Российское внешнеполитическое ведомство направило официальную ноту иностранным посольствам с призывом вывести персонал из украинской столицы. Минобороны предупредило о неизбежном ответном ударе по центру Киева.

Министерство иностранных дел России направило официальную ноту всем аккредитованным в Москве зарубежным дипломатическим миссиям и представительствам международных организаций с настоятельным требованием заблаговременно эвакуировать сотрудников из Киева. Поводом послужили публичные заявления президента Украины Владимира Зеленского об атаке на Москву в День Победы. Об этом стало известно в начале мая 2026 года.

4 мая, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, Зеленский допустил, что украинские беспилотники могут появиться над российской столицей во время праздничных мероприятий 9 мая. Никто из присутствовавших представителей стран Европейского союза, по информации российской стороны, не выразил несогласия с этими словами.

В тот же день Министерство обороны России выпустило предупреждение: в случае попытки атаковать торжества в Москве ответный удар будет нанесён по центру Киева, включая центры принятия решений. Жителей украинской столицы и иностранных дипломатов призвали покинуть город заблаговременно.

Официальный представитель МИД Мария Захарова пояснила, что предупреждение военного ведомства стало прямой реакцией на слова Зеленского. По её словам, европейские страны не смогут оставить без последствий публично прозвучавшие угрозы. Захарова также указала, что западные государства, поставляя оружие Украине, фактически участвуют в реализации планов Киева. Дипломат подчеркнула, что заявление Минобороны необходимо воспринимать со всей серьёзностью, поскольку речь идёт не об агрессии, а о неизбежном ответе на неё.

В официальной ноте, разосланной по всем зарубежным дипмиссиям, содержится обоснование требования об эвакуации: Россия расценивает возможные действия Киева в праздничные дни как террористические и предупреждает о неотвратимости военного ответа. Российские посольства за рубежом также уведомили об этом правительства принимающих стран и международные организации.

Предыстория конфликта вокруг 9 мая берёт начало в конце апреля. 29 апреля президент России Владимир Путин в ходе переговоров с американским лидером Дональдом Трампом предложил установить временное перемирие на Украине на период празднования Дня Победы. Трамп поддержал эту идею, отметив символическое значение праздника как даты, объединяющей страны в память о совместной победе над нацизмом.

Киев инициативу отверг. В интервью агентству Bloomberg Зеленский заявил, что краткосрочное прекращение огня способно укрепить позиции российских войск на линии соприкосновения. Вслед за этим последовали публичные заявления об угрозе удара по Москве, на которые Россия теперь ответила официальными предупреждениями и дипломатическими нотами.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru