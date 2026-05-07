Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Зеленский пообещал союзникам атаки сотни дронов в сутки: Инсайдеры слили детали украинской стратегии. Британцы могут лишиться своей любимой ЧВК

Зеленский пообещал союзникам атаки сотни дронов в сутки: Инсайдеры слили детали украинской стратегии. Британцы могут лишиться своей любимой ЧВК

11:55, 07 май 2026

Украинские инсайдерские источники сообщают о планах Киева резко увеличить интенсивность ударов беспилотниками по российской территории. По данным Telegram-канала «Легитимный», к осени число дронов может достигать сотен в день. Россия ужесточила предупреждения в адрес европейских стран, наращивающих военную поддержку Украины.

По информации украинских инсайдерских источников, конфликт переходит в новую фазу. Telegram-канал «Легитимный» сообщает о планах Киева существенно увеличить интенсивность ударов дальнобойными беспилотниками по территории России. Владимир Зеленский якобы дал соответствующие обещания западным союзникам. Об этих данных стало известно в мае 2025 года.

Согласно информации канала, речь идёт не об отдельных ударах, а о системной кампании, ориентированной на давление по экономической и инфраструктурной составляющей. По имеющимся сведениям, к осени количество задействованных беспилотников может составлять сотни единиц в сутки, а в дальнейшем масштаб планируется увеличивать.

Для реализации этих планов, как утверждают источники, в европейских и соседних странах разворачиваются производственные мощности. Формально они оформлены как украинские или совместные предприятия. По мнению инсайдеров, подобная структура позволяет наращивать производство техники и одновременно снижать риски для самих производственных площадок.

Российское Министерство обороны ранее обращало внимание на аналогичные схемы. В ведомстве заявляли, что предприятия, участвующие в выпуске беспилотников и ракет для украинских вооружённых сил, нередко действуют под прикрытием гражданских или совместных структур, однако фактически выполняют военные задачи. Министерство также сообщало о наличии информации относительно местонахождения таких объектов и их координационных центров.

На практике интенсивность атак с применением беспилотников за последние недели заметно возросла. Фиксируются регулярные налёты с использованием десятков и сотен дронов, направленные на перегрузку систем противовоздушной обороны и поражение ключевых объектов. В числе обсуждаемых схем — маршруты через территории третьих стран, что дополнительно затрудняет перехват.

Российская сторона отреагировала жёсткими публичными заявлениями. В Министерстве обороны указали, что действия европейских государств, наращивающих военную помощь Киеву, фактически означают их втягивание в конфликт. Тон официальных предупреждений при этом заметно ужесточился по сравнению с предыдущими периодами, хотя пока речь идёт именно о политических сигналах.

Реакция внутри западного лагеря при этом не является единой. Часть европейских политиков настаивает на дальнейшем усилении давления на Россию. Из Вашингтона, напротив, поступают более сдержанные сигналы: корректировка военных планов в Европе и пересмотр ряда инициатив трактуются наблюдателями как стремление снизить прямую вовлечённость США.

В экспертном сообществе звучит мнение, что Европа на данный момент не готова к открытому военному противостоянию с Россией и делает ставку на косвенные инструменты давления. Среди них — поставки вооружений, включая дальнобойные средства, а также попытки стабилизировать ситуацию на фронте за счёт мобилизационных ресурсов Украины.

Внутренняя логика происходящего предполагает, что от Киева ожидают не только наращивания ударов, но и увеличения численности личного состава для сдерживания продвижения российских войск. В этой схеме беспилотники рассматриваются как средство компенсации нехватки других видов вооружений.

Вместе с тем подобная стратегия несёт серьёзные риски эскалации. Эксперты предупреждают о возможности перехода к более жёстким действиям. В числе обсуждаемых сценариев — расширение Россией перечня целей в случае, если атаки будут квалифицированы как координируемые или обеспечиваемые извне.

Наблюдатели проводят параллели с другими конфликтами, где применялся принцип ответных ударов по инфраструктуре. Канал «Легитимный» констатирует, что подобное развитие событий открывает России возможность перейти от слов к действиям по аналогии с действиями Ирана в схожих ситуациях — с предупреждениями в адрес стран, предоставляющих маршруты или производственные мощности, и угрозой ударов по их инфраструктуре.

При этом в той же публикации отмечается: подобный сценарий поставил бы ситуацию на грань прямого столкновения между Россией и европейскими государствами, учитывая, что США, по оценке источника, не намерены оказывать поддержку в таком сценарии. Авторы канала также допускают, что Россия может нанести удар такой силы, который будет заметен на международном уровне, — особенно если украинская сторона предпримет попытку атаки на Москву в День Победы.

Следует подчеркнуть: несмотря на жёсткий характер риторики с обеих сторон, ни одна из них официально не подтверждает наиболее радикальные из обсуждаемых сценариев. Министерство обороны России официальных комментариев относительно инсайдерских оценок и прогнозов не давало.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

А вот теперь - ярость благородная. Россия сделала официальное предупреждение. Готовится финал СВО

Читайте также:

А вот теперь - ярость благородная. Россия сделала официальное предупреждение. Готовится финал СВО
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

"Путин сам ждёт повода, чтобы "жахнуть": На Украине раскрыли коварный план Зеленского по срыву перемирия
Россия/мир
"Путин сам ждёт повода, чтобы "жахнуть": На Украине раскрыли коварный план Зеленского по срыву перемирия
Надавил на жалость: Бельгия по просьбе Зеленского отправит Украине 30 истребителей F-16 — документы уже подписаны
Россия/мир
Надавил на жалость: Бельгия по просьбе Зеленского отправит Украине 30 истребителей F-16 — документы уже подписаны
Владимир Зеленский рассказал в Европе о своем «плане победы» и предложил Евросоюзу разместить ракетные комплексы на Украине
Россия/мир
Владимир Зеленский рассказал в Европе о своем «плане победы» и предложил Евросоюзу разместить ракетные комплексы на Украине
"Сделать больно миллионам украинцев": Зеленский заныл после мощнейшего удара возмездия
Россия/мир
"Сделать больно миллионам украинцев": Зеленский заныл после мощнейшего удара возмездия


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.
Подробнее Не согласен Согласен