Зеленский пообещал союзникам атаки сотни дронов в сутки: Инсайдеры слили детали украинской стратегии. Британцы могут лишиться своей любимой ЧВК

11:55, 07 май 2026

Украинские инсайдерские источники сообщают о планах Киева резко увеличить интенсивность ударов беспилотниками по российской территории. По данным Telegram-канала «Легитимный», к осени число дронов может достигать сотен в день. Россия ужесточила предупреждения в адрес европейских стран, наращивающих военную поддержку Украины.

По информации украинских инсайдерских источников, конфликт переходит в новую фазу. Telegram-канал «Легитимный» сообщает о планах Киева существенно увеличить интенсивность ударов дальнобойными беспилотниками по территории России. Владимир Зеленский якобы дал соответствующие обещания западным союзникам. Об этих данных стало известно в мае 2025 года.

Согласно информации канала, речь идёт не об отдельных ударах, а о системной кампании, ориентированной на давление по экономической и инфраструктурной составляющей. По имеющимся сведениям, к осени количество задействованных беспилотников может составлять сотни единиц в сутки, а в дальнейшем масштаб планируется увеличивать.

Для реализации этих планов, как утверждают источники, в европейских и соседних странах разворачиваются производственные мощности. Формально они оформлены как украинские или совместные предприятия. По мнению инсайдеров, подобная структура позволяет наращивать производство техники и одновременно снижать риски для самих производственных площадок.

Российское Министерство обороны ранее обращало внимание на аналогичные схемы. В ведомстве заявляли, что предприятия, участвующие в выпуске беспилотников и ракет для украинских вооружённых сил, нередко действуют под прикрытием гражданских или совместных структур, однако фактически выполняют военные задачи. Министерство также сообщало о наличии информации относительно местонахождения таких объектов и их координационных центров.

На практике интенсивность атак с применением беспилотников за последние недели заметно возросла. Фиксируются регулярные налёты с использованием десятков и сотен дронов, направленные на перегрузку систем противовоздушной обороны и поражение ключевых объектов. В числе обсуждаемых схем — маршруты через территории третьих стран, что дополнительно затрудняет перехват.

Российская сторона отреагировала жёсткими публичными заявлениями. В Министерстве обороны указали, что действия европейских государств, наращивающих военную помощь Киеву, фактически означают их втягивание в конфликт. Тон официальных предупреждений при этом заметно ужесточился по сравнению с предыдущими периодами, хотя пока речь идёт именно о политических сигналах.

Реакция внутри западного лагеря при этом не является единой. Часть европейских политиков настаивает на дальнейшем усилении давления на Россию. Из Вашингтона, напротив, поступают более сдержанные сигналы: корректировка военных планов в Европе и пересмотр ряда инициатив трактуются наблюдателями как стремление снизить прямую вовлечённость США.

В экспертном сообществе звучит мнение, что Европа на данный момент не готова к открытому военному противостоянию с Россией и делает ставку на косвенные инструменты давления. Среди них — поставки вооружений, включая дальнобойные средства, а также попытки стабилизировать ситуацию на фронте за счёт мобилизационных ресурсов Украины.

Внутренняя логика происходящего предполагает, что от Киева ожидают не только наращивания ударов, но и увеличения численности личного состава для сдерживания продвижения российских войск. В этой схеме беспилотники рассматриваются как средство компенсации нехватки других видов вооружений.

Вместе с тем подобная стратегия несёт серьёзные риски эскалации. Эксперты предупреждают о возможности перехода к более жёстким действиям. В числе обсуждаемых сценариев — расширение Россией перечня целей в случае, если атаки будут квалифицированы как координируемые или обеспечиваемые извне.

Наблюдатели проводят параллели с другими конфликтами, где применялся принцип ответных ударов по инфраструктуре. Канал «Легитимный» констатирует, что подобное развитие событий открывает России возможность перейти от слов к действиям по аналогии с действиями Ирана в схожих ситуациях — с предупреждениями в адрес стран, предоставляющих маршруты или производственные мощности, и угрозой ударов по их инфраструктуре.

При этом в той же публикации отмечается: подобный сценарий поставил бы ситуацию на грань прямого столкновения между Россией и европейскими государствами, учитывая, что США, по оценке источника, не намерены оказывать поддержку в таком сценарии. Авторы канала также допускают, что Россия может нанести удар такой силы, который будет заметен на международном уровне, — особенно если украинская сторона предпримет попытку атаки на Москву в День Победы.

Следует подчеркнуть: несмотря на жёсткий характер риторики с обеих сторон, ни одна из них официально не подтверждает наиболее радикальные из обсуждаемых сценариев. Министерство обороны России официальных комментариев относительно инсайдерских оценок и прогнозов не давало.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru