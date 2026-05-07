Путин не хотел. Вынудили: в Киеве не понимают всей серьёзности происходящего

12:03, 07 май 2026

Министерство обороны России сделало беспрецедентное заявление: если Украина попытается атаковать Москву в День Победы, ответный удар придётся по центру украинской столицы. Киевлянам и иностранным дипломатам рекомендовано покинуть город.

Российское военное ведомство впервые за всё время специальной военной операции публично предупредило о возможном ударе по центру Киева. Предупреждение прозвучало в начале мая 2026 года на фоне заявлений украинской стороны о возможных атаках на Москву в день 81-й годовщины Победы. Об этом сообщают обозреватели телеканала Царьград.

Поводом для изменения российской позиции послужили слова президента Украины Владимира Зеленского, произнесённые на саммите в Ереване. Глава киевского режима лично подтвердил наличие планов по атаке российской столицы именно 9 мая.

«Россия объявила парад 9 мая, но на нём не будет военной техники. Украинские дроны также могут пролететь на этом параде», — заявил он.

На этом фоне Министерство обороны России выступило с официальным предупреждением: в случае попыток реализовать планы по срыву праздничных мероприятий на Красной площади российские вооружённые силы нанесут ответный массированный удар по центру украинской столицы. Параллельно Москва призвала киевлян и иностранных дипломатов покинуть город.

Ситуацию осложняет то, что ранее, 8 и 9 мая, Владимир Путин объявил перемирие в честь Дня Победы. В Кремле ожидали аналогичных шагов от украинской стороны, однако вместо этого последовали угрозы в адрес праздничных мероприятий в Москве. Обозреватель Царьграда Екатерина Панфилова отмечает, что российская сторона до последнего избегала эскалации, однако публичная угроза атаки на Красную площадь, где в этот день собираются тысячи людей, вынудила Москву перейти к жёстким ответным мерам.

Минобороны России на протяжении всей операции придерживалось практики точечных ударов по военной инфраструктуре. Центр украинской столицы при этом намеренно не затрагивался. Новое заявление ведомства принципиально отличается от прежней риторики: в нём не используются формулировки «рассматриваем» или «можем» — вместо этого зафиксирована категоричная форма «нанесём». Именно на этот лингвистический нюанс обращает внимание Панфилова, расценивая подобный тон как ультиматум.

Военный эксперт Владислав Шурыгин в комментарии Царьграду высказался о том, каким должен быть такой удар в случае его нанесения. По его словам, подобная акция должна быть достаточно масштабной, чтобы произвести международное воздействие, иначе заявления теряют смысл.

Владимир Зеленский отреагировал на предупреждение российской стороны оперативно: в ночь на 6 мая он объявил о введении перемирия со стороны Украины. Своё решение он сопроводил заявлением, в котором указал, что действует «зеркально», и призвал Россию предпринять реальные шаги для завершения конфликта.

Между тем бывший заместитель главы Службы безопасности Украины генерал Виктор Ягун публично усомнился в боеспособности российского ядерного арсенала, порекомендовав не воспринимать предупреждение Москвы всерьёз.

«Оружие, возможно, где-то и есть, но в каком оно состоянии и может ли оно действительно как-то быть задействовано адекватно — вот это очень интересно», — сказал он.

Обозреватель Царьграда Екатерина Панфилова в своём материале указывает, что подобная риторика со стороны украинских официальных лиц свидетельствует о недооценке серьёзности складывающейся ситуации. По её мнению, украинское руководство рассматривает жизни граждан как инструмент в политическом диалоге с западными партнёрами.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru