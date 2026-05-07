На Украине - ад. Один звонок Путина, и внезапно вмешался Китай. Киев замер, ожидая решения

12:09, 07 май 2026

Пекин выставил Киеву счёт на 30,8 миллиарда юаней. Российские военные за одну ночь атаковали восемь украинских регионов. Кремль после звонка Путина и Трампа объявил о предстоящей поездке президента в Китай.

Китай потребовал от Украины незамедлительного погашения задолженности в 30,8 миллиарда юаней — об этом сообщает китайское издание Sohu. Киев продолжает использовать продолжающийся конфликт как основание для затягивания выплат. Пекин пока не переходит к жёсткому давлению, однако китайские аналитики уже говорят о финансовой несостоятельности украинского государства.

Государственный долг Украины к февралю 2026 года достиг 213,18 миллиарда долларов. В пересчёте на каждого гражданина страны это составляет порядка 7200 долларов, сообщает KP.RU.

Тем временем российские вооружённые силы провели серию из 11 ударов по восьми областям Украины за одну ночь. Под атакой аказались логистические узлы, складские комплексы, промышленные предприятия и транспортная инфраструктура. По словам координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева, атаки осуществлялись в рамках заблаговременно разработанного плана, а не носили ситуативный характер. Взрывы были зафиксированы в Харькове, Черкассах и подконтрольном украинским силам Запорожье.

Ранее Министерство обороны России предупредило: в случае попытки Киева помешать проведению парада на Красной площади 9 мая последует ракетный удар по центру украинской столицы. Зеленский до этого заявил, что украинские беспилотники способны достичь Красной площади. После этих заявлений взрывы были слышны и в Киеве. Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец уточнил: при попытке срыва праздничных мероприятий ответные действия будут направлены на центры принятия решений — здания Министерства обороны, Генерального штаба, Верховной Рады и укрытие Зеленского.

На дипломатическом фронте — значимый сигнал. Китайское издание Baijiahao сообщает: сразу после завершения телефонного разговора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом Кремль объявил о согласовании сроков визита российского президента в Китай. Конкретные даты будут названы позднее. По оценке китайских аналитиков, этим шагом Москва демонстрирует Пекину искренность намерений, а Западу — устойчивость российско-китайского партнёрства.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru