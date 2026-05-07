Москве готовят "сюрприз" на День победы. Бывалый военкор назвал единственный способ остановить безумие Киева

12:15, 07 май 2026

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что массированные атаки беспилотниками — это планомерное истощение российской ПВО перед крупной провокацией ко Дню Победы. За сутки силы ПВО отразили более 600 дронов. Чебоксары подверглись крупнейшей атаке ВСУ: двое погибших, свыше тридцати пострадавших.

Военный корреспондент Александр Коц в своём видеоблоге заявил, что беспрецедентная по масштабу атака украинских беспилотников на европейскую часть России является целенаправленной подготовкой к более серьёзному удару, приуроченному к 9 Мая. За предшествующие сутки российская противовоздушная оборона перехватила шесть крылатых ракет «Фламинго» и 601 беспилотник.

По оценке Коца, противник последовательно нагружает и истощает российскую систему ПВО, стремясь снизить её эффективность перед запланированной акцией в праздничные дни.

«Идёт высушивание нашей ПВО по всей европейской части перед каким-то „сюрпризом“», — заявил он.

Удар по жилому дому на Мосфильмовской улице в Москве военкор расценил не как тактически значимую операцию, а как информационную акцию, рассчитанную на максимальный медийный эффект и символическое воздействие.

Коц также указал на принципиальный изъян в подходе к отражению атак: перехват беспилотников устраняет последствие, но не причину. По его словам, необходимо поражать объекты запуска, сборки и технического обслуживания дронов непосредственно в местах их дислокации.

Наиболее тяжёлый удар пришёлся на Чебоксары — город, расположенный примерно в 1200 километрах от украинской границы. Глава Чувашии Олег Николаев сообщил о гибели двух мирных жителей и о том, что более тридцати человек получили ранения в результате целенаправленного нападения. Руководитель республики назвал произошедшее беспрецедентной по масштабу атакой и ввёл режим чрезвычайной ситуации регионального характера. По его словам, это решение позволит мобилизовать ресурсы для оперативной помощи пострадавшим. Семьи погибших и раненых получат всестороннюю поддержку — этот вопрос Николаев взял под личный контроль.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
