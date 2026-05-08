"Мы не выдержим этой гонки": Тяжёлые слова русского полковника. Киев должен ощутить гнев, какого не было никогда

09:13, 08 май 2026

Украинский президент объявил режим тишины и сам же его нарушил. Российские военные эксперты и отставные офицеры рассуждают о возможных ответных мерах и о том, способна ли российская экономика выдержать затяжное противостояние с объединённой европейской военной машиной.

Режим тишины, который Владимир Зеленский объявил на фоне российских заявлений о возможном ответе на провокации в период празднования 9 Мая, продержался недолго. По имеющимся данным, украинская сторона вскоре нанесла удары по российским регионам. Российские военные эксперты и отставные офицеры прокомментировали происходящее в эфире и на страницах отечественных изданий.

Военный эксперт Владислав Шурыгин, выступая на телеканале Царьград, расценил объявление перемирия как инструмент информационного давления, а не как искреннее стремление к прекращению огня. По его оценке, Киев сейчас действует в логике наращивания давления одновременно на Россию и на западных союзников, демонстрируя готовность игнорировать любые внешние ограничения. Шурыгин также высказался о характере возможного российского ответа, разграничив два подхода: символический удар, который он назвал «болтовнёй», и удар, способный изменить восприятие конфликта на международном уровне. Какой из них будет выбран — эксперт не уточнил.

Параллельно в экспертном сообществе обсуждается более широкий вопрос: не исчерпал ли себя нынешний формат специальной военной операции. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук в своих комментариях указал, что замысел операции образца 2022 года предполагал ограниченное по масштабу силовое воздействие — своего рода принудительное умиротворение. Однако за прошедшее время ситуация принципиально изменилась: к 2026 году за украинской стороной стоит не только политическая поддержка государств НАТО, но и реально развёрнутая европейская оборонная промышленность.

Матвийчук выделяет три ключевых измерения, которые, по его мнению, необходимо учитывать при переосмыслении стратегии. Первое — военно-политическое: конфликт уже давно вышел за рамки двустороннего противостояния и превратился в прямую конфронтацию с Европой как коллективным игроком. Второе — целеполагание: задачи денацификации и демилитаризации, сформулированные в начале операции, по мнению эксперта, утратили прежнюю актуальность в изменившихся условиях. Третье — масштаб и инструментарий: Матвийчук считает необходимым переход к фронтовым операциям с активным применением авиационно-наступательных средств и стратегических беспилотных систем в единой связке.

Отдельно отставной полковник остановился на экономическом измерении конфликта, и именно здесь его оценки звучат наиболее тревожно. По его словам, анализ текущих показателей приводит к выводу о нарастающей нагрузке на российскую экономику — прежде всего в части производства перспективных вооружений: ракетных систем и дальнобойных беспилотных комплексов. Европа, указывает Матвийчук, последовательно переориентирует свою оборонную промышленность в интересах Украины и постепенно наращивает экономическое преимущество. «Мы не выдержим этой гонки», — процитировал его слова Царьград, имея в виду стратегию затяжного истощения противника.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru