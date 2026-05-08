Всё серьёзно. ЕС бросил дерзкий вызов России. Теперь это вопрос жизни и смерти

09:18, 08 май 2026

Российское внешнеполитическое ведомство направило дипломатическим миссиям в Киеве официальную ноту с призывом заблаговременно покинуть город в связи с угрозой ответного удара в период майских праздников. Евросоюз отверг эти рекомендации.

Вечером 6 мая официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова публично уведомила дипломатические миссии и представительства международных организаций, работающие в украинской столице, о содержании ноты, направленной им ведомством.

Согласно тексту документа, поводом для его направления стало заявление Министерства обороны Российской Федерации от 4 мая, опубликованное в ответ на угрозы киевского руководства нанести удар по Москве в период празднования Дня Победы. МИД России призвал власти государств и руководство международных организаций, чьи представительства находятся в Киеве, обеспечить заблаговременный вывод персонала из города. Ведомство указало на неотвратимость ответного удара со стороны Вооружённых сил Российской Федерации по Киеву, включая центры принятия решений, в случае если киевская сторона реализует свои намерения в дни праздника.

Евросоюз отреагировал на предупреждение отказом. Представитель Европейской комиссии Ануар Эль-Ануни заявил, что объединение не намерено ни менять свою позицию, ни изменять формат дипломатического присутствия в украинской столице. По его словам, удары по Киеву и другим районам Украины давно стали повседневной реальностью, и это не является основанием для пересмотра подхода к работе представительств.

При этом Эль-Ануни воздержался от ответа на вопрос о том, расценивает ли Брюссель нынешний уровень угрозы как более высокий по сравнению с обычным. В Еврокомиссии ноту российского МИД охарактеризовали как элемент того, что там назвали «эскалационной тактикой», добавив, что Москва якобы стремится возложить ответственность за происходящее на украинское руководство. Представитель ЕК также заявил, что Россия пытается перекладывать вину за собственные действия на Украину.

Предпосылки к сложившейся ситуации обозначились несколькими днями ранее. 4 мая на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване президент Украины Владимир Зеленский допустил, что украинские беспилотники могут появиться над Москвой во время Парада Победы. В тот же день Министерство обороны России опубликовало официальное заявление: в нём говорилось, что при попытке киевской стороны сорвать празднование 81-й годовщины Победы российские Вооружённые силы нанесут массированный ракетный удар по центру Киева.

В ночь с 5 на 6 мая Зеленский объявил о режиме прекращения огня. Однако уже в 00:10 по московскому времени глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил в своём Telegram-канале о гибели пяти человек в Джанкое в результате атаки украинских беспилотников. После этого украинские официальные лица и военные возложили ответственность за нарушение режима тишины на российскую сторону и заявили о намерении предпринять ответные действия 9 мая.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru