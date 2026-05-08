Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Банковая использует Москву втёмную: Полковник Чернов узнал, что угрозы Кремля ударить по Киеву спасут Зеленского

Банковая использует Москву втёмную: Полковник Чернов узнал, что угрозы Кремля ударить по Киеву спасут Зеленского

09:23, 08 май 2026

Заявления российской стороны о готовности нанести удар по центру Киева могут обернуться информационным просчётом и сыграть на руку украинскому руководству. Об этом сообщает телеграм-канал «Полковник Чернов» со ссылкой на собственный источник, а соответствующий материал распространил телеграм-канал «ПолитНавигатор».

По данным источника, советники, формирующие подобные тезисы для российского руководства, не учитывают реального положения дел внутри Украины. Зеленский и другие представители украинской элиты, по имеющимся сведениям, давно перебрались из центра столицы в элитные пригородные районы. Следовательно, удар по историческому центру Киева не будет иметь военного значения и останется исключительно медийным событием.

Параллельно в Офисе президента Украины разворачивается острый внутриполитический кризис, связанный с так называемыми «плёнками Миндича». Именно стремление вытеснить этот скандал из публичного пространства, по версии источника, стало причиной, по которой Киев санкционировал медийные атаки беспилотников на российскую столицу.

В этом контексте публичные обещания Москвы нанести удар по центру Киева с разрушением гражданской инфраструктуры, по оценке источника, предоставляют украинской стороне готовый инструмент выхода из кризиса. Кадры с разрушениями в центре украинской столицы способны мгновенно перекрыть коррупционную повестку, консолидировать общество и создать условия для притока западной финансовой помощи.

Таким образом, источник полагает, что информационная стратегия Кремля используется украинской стороной в собственных интересах. Получив сигнал о готовности России к жёсткому ответу, Киев оказывается кровно заинтересован в организации провокации, которая гарантированно спровоцирует этот удар. Вопрос о том, кто именно из советников формирует подобные решения, источник оставляет открытым.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Всё серьёзно. ЕС бросил дерзкий вызов России. Теперь это вопрос жизни и смерти

Читайте также:

Всё серьёзно. ЕС бросил дерзкий вызов России. Теперь это вопрос жизни и смерти
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

А вот теперь - ярость благородная. Россия сделала официальное предупреждение. Готовится финал СВО
Россия/мир
А вот теперь - ярость благородная. Россия сделала официальное предупреждение. Готовится финал СВО
Минобороны сделало самое жёсткое заявление с начала СВО: В панике не только Зеленский, но и весь Запад
Россия/мир
Минобороны сделало самое жёсткое заявление с начала СВО: В панике не только Зеленский, но и весь Запад
"Путин сам ждёт повода, чтобы "жахнуть": На Украине раскрыли коварный план Зеленского по срыву перемирия
Россия/мир
"Путин сам ждёт повода, чтобы "жахнуть": На Украине раскрыли коварный план Зеленского по срыву перемирия
Поворотный момент СВО. В 20:18 Минобороны предупредило об ударе по Киеву. Мирным жителям дали время уехать
Россия/мир
Поворотный момент СВО. В 20:18 Минобороны предупредило об ударе по Киеву. Мирным жителям дали время уехать


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.
Подробнее Не согласен Согласен