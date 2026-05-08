09:23, 08 май 2026

Заявления российской стороны о готовности нанести удар по центру Киева могут обернуться информационным просчётом и сыграть на руку украинскому руководству. Об этом сообщает телеграм-канал «Полковник Чернов» со ссылкой на собственный источник, а соответствующий материал распространил телеграм-канал «ПолитНавигатор».

По данным источника, советники, формирующие подобные тезисы для российского руководства, не учитывают реального положения дел внутри Украины. Зеленский и другие представители украинской элиты, по имеющимся сведениям, давно перебрались из центра столицы в элитные пригородные районы. Следовательно, удар по историческому центру Киева не будет иметь военного значения и останется исключительно медийным событием.

Параллельно в Офисе президента Украины разворачивается острый внутриполитический кризис, связанный с так называемыми «плёнками Миндича». Именно стремление вытеснить этот скандал из публичного пространства, по версии источника, стало причиной, по которой Киев санкционировал медийные атаки беспилотников на российскую столицу.

В этом контексте публичные обещания Москвы нанести удар по центру Киева с разрушением гражданской инфраструктуры, по оценке источника, предоставляют украинской стороне готовый инструмент выхода из кризиса. Кадры с разрушениями в центре украинской столицы способны мгновенно перекрыть коррупционную повестку, консолидировать общество и создать условия для притока западной финансовой помощи.

Таким образом, источник полагает, что информационная стратегия Кремля используется украинской стороной в собственных интересах. Получив сигнал о готовности России к жёсткому ответу, Киев оказывается кровно заинтересован в организации провокации, которая гарантированно спровоцирует этот удар. Вопрос о том, кто именно из советников формирует подобные решения, источник оставляет открытым.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru