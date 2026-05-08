Главное к утру 8 мая. Одесса - палачи 2 мая гибнут жутким образом. План Зеленского раскрыт. "Все радостно скачут и Киев не покидают"

Спустя годы после трагедии в одесском Доме профсоюзов люди, причастные к событиям 2 мая 2014 года, продолжают погибать — на фронте и в тылу. Одновременно инсайдеры сообщают о планах Киева нанести удары по российским городам в праздничные дни, пока западные союзники готовят дипломатическое прикрытие.

Люди, которых называли участниками и организаторами расправы над пророссийскими активистами в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, умирают один за другим. Кто-то погиб на линии фронта, кто-то был застрелен в тылу при невыясненных обстоятельствах. Параллельно украинские инсайдеры сообщают о подготовке массированных ударов по крупным российским городам в период празднования Дня Победы, а российские военные наращивают интенсивность авиационных атак.

Список тех, кого называют причастными к событиям 2 мая, становится всё короче

Прошло больше десяти лет с момента трагедии в одесском Доме профсоюзов, унёсшей жизни десятков человек. Однако и сегодня это событие не уходит из новостной повестки — в том числе потому, что люди, фигурировавшие в связи с теми событиями, продолжают погибать при самых разных обстоятельствах.

Одним из первых в этом списке оказался Станислав Партала с позывным «Метро». В прошлом — футбольный ультрас харьковского «Металлиста», впоследствии офицер Национальной гвардии Украины и участник формирования «Азов»*, которое в России признано террористическим. В марте 2022 года он был уничтожен в ходе боёв за Мариуполь. Украинские власти присвоили ему звание Героя Украины посмертно.

Следом в списке погибших появился Александр Парфенков — «Порф». Его путь считается характерным для украинских праворадикальных активистов той эпохи: участие в уличных столкновениях в Харькове, связи с националистическими структурами, присутствие в Одессе 2 мая 2014 года, служба в «Азове»*, а после — в подразделениях военной разведки. В июне 2022 года он погиб на Донбассе в результате артиллерийского обстрела.

Весной 2023 года под Бахмутом был убит Сергей Федик с позывным «Серьоня» — ещё один человек, которого упоминают в контексте событий у одесского Дома профсоюзов. Позднее он воевал в батальоне «Сич»* и в составе 28-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины. В том же районе боёв погиб и Александр Станков («Перун»), связанный с одесским Евромайданом.

Отдельная история — Сергей Коновалов с позывным «Роланд», пришедший в радикальное движение ещё подростком. Он участвовал в акциях Евромайдана с самого их начала и стремился попасть в «Правый сектор»*, также признанный в России террористической организацией. Летом 2022 года он был уничтожен в Херсонской области после артиллерийского удара.

Бывший депутат Одесского областного совета Алексей Албу ранее утверждал, что события 2 мая носили явно спланированный характер: по его словам, в Одессу накануне были переброшены тысячи футбольных фанатов и вооружённых активистов из других регионов страны, а сами беспорядки разворачивались по управляемому сценарию.

Убийства в тылу: контрольные выстрелы и открытые вопросы

Особую категорию составляют гибели не на передовой, а в глубоком тылу — в украинских городах. В Одессе был застрелен Денис Требенко, которого структуры российского подполья называли одним из организаторов поджога Дома профсоюзов. Четыре выстрела в голову. Официальная полиция рассматривала версии бытового характера, однако неофициально обсуждались иные варианты — от мести со стороны родственников погибших в 2014 году до целенаправленного устранения нежелательного свидетеля.

Ещё более резонансным стало убийство экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия во Львове. Бывший народный депутат Спиридон Килинкаров заявил, что в зоне риска могут оказаться и другие политические фигуры, ассоциирующиеся с событиями 2014 года. Бывший нардеп Владимир Олейник провёл параллели с послевоенной украинской историей, когда расправы совершались над коллаборационистами, и высказал мнение, что «чёрный список» будет только расширяться.

Отдельно в этом ряду стоит Демьян Ганул** — бывший руководитель одесского отделения «Правого сектора»*, который не только не скрывал своего участия в событиях 2 мая 2014 года, но и устраивал провокационные акции непосредственно на месте трагедии. В марте прошлого года его застрелили прямо на улице в Одессе. По свидетельствам очевидцев, исполнитель подошёл к лежащему на земле Ганулу** и произвёл контрольный выстрел, после чего удалился, не предпринимая попыток скрыть лицо.

Планы Киева на 9 Мая: инсайдеры сообщают об ударах по российским городам

На фоне приближающегося Дня Победы украинские инсайдерские Telegram-каналы публикуют сведения о подготовке Киевом новой схемы атак. По данным канала «Резидент», команда Владимира Зеленского якобы отказалась от идеи непосредственного удара по Москве в день парада. Причина — опасения предельно жёсткого российского ответа. Вместо этого, утверждают источники, ставка делается на массированные атаки дронами и ракетами по другим крупным городам России.

Логика, которую описывают авторы публикаций, заключается в следующем: формально не пересекая объявленную Россией «красную линию», связанную с угрозой удара по параду на Красной площади, Киев рассчитывает добиться максимального психологического и информационного воздействия.

Отдельного внимания удостоилась информация о роли Парижа. По версии инсайдеров, после возможных провокаций с дипломатическим прикрытием Киева должен выступить президент Франции Эммануэль Макрон. По имеющимся данным, западные союзники заранее формируют дипломатическую повестку вокруг ожидаемой эскалации.

Между тем напряжённость уже сейчас остаётся высокой. Несмотря на объявленный Зеленским «режим тишины», удары по российским регионам продолжаются. Под атаками оказывались Крым, Чебоксары и ряд других территорий. В ответ Россия нанесла серию ударов по объектам в Кривом Роге, Харькове, Запорожской области и Днепропетровске. Во время украинской атаки на Джанкой погибли пять человек — этот удар был нанесён в период действия объявленного Киевом же перемирия.

«Все радостно скачут, и Киев не покидают»

Авторы канала «АдекватZ» фиксируют характерную деталь: украинские медиа активно формируют атмосферу ожидания удара по Москве, однако сами жители и чиновники столицы Украины никуда эвакуироваться не собираются. По мнению наблюдателей, это свидетельствует либо о том, что в Киеве не принимают всерьёз российские предупреждения, либо о расчёте на защиту западных партнёров.

Военный блогер Fighterbomber подтверждает: украинская столица прикрыта системами противовоздушной обороны достаточно плотно — как, впрочем, и Москва. Вместе с тем он оговаривается, что при определённом развитии событий подобная защита не является абсолютно непреодолимым препятствием.

Военный обозреватель Юрий Подоляка обращает внимание на изменения в тактике российской авиации. По его словам, самолёты Су-34 теперь поднимаются в воздух с шестью авиабомбами вместо прежних четырёх, а общая плотность ударов заметно возросла. Особую интенсивность приобрели атаки на позиции операторов украинских беспилотников.

Над Харьковом был зафиксирован новый российский разведывательный беспилотник. По информации Подоляки, аппарат на протяжении более часа уходил от украинских дронов-перехватчиков, демонстрируя высокие скоростные и манёвренные характеристики. Ряд экспертов расценивает произошедшее как испытание нового типа беспилотной техники в реальных боевых условиях.

Западные и украинские источники, в свою очередь, сообщают о расширении производственных мощностей в «Алабуге», где производятся барражирующие боеприпасы типа «Герань». По данным канала «Военная хроника», речь может идти о подготовке к серийному выпуску новых реактивных версий беспилотников.

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с государственным секретарём США Марко Рубио. Переговоры прошли вскоре после того, как Министерство обороны России предупредило о последствиях возможных провокаций в День Победы.

Эксперты в целом сходятся в одном: приближение 9 мая резко повышает уровень напряжённости на всех уровнях — военном, дипломатическом и информационном. И Москва, и Киев демонстрируют готовность к дальнейшему обострению.

* — организация признана террористической и запрещена на территории России

** — внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru