09:42, 08 май 2026

Украинское информационное агентство УНИАН опубликовало материал, в котором утверждается, что некое «пророчество» о распаде России уже начало сбываться. Публикация появилась на платформе агентства и сопровождалась видеороликом. О содержании и достоверности этого материала сообщают российские медиа.

Заголовок публикации гласит, что Путин «запустил распад недоимперии». В самом ролике авторы убеждают аудиторию, что в России сложилась тяжёлая экономическая ситуация, население живёт в трудных условиях, а потому обращается к предсказаниям различных «провидцев» — Ванги, Кваши, Драган и других. По версии авторов видео, россияне таким образом ждут возрождения страны.

Главным «пророчеством» в ролике объявляется высказывание, приписываемое Владимиру Жириновскому: «Россия победит, и пусть я [умру], если вру». Авторы преподносят эту фразу как «единственный честный прогноз российских прорицателей», намекая, что она предрекает поражение страны.

Между тем эта цитата является фейком. Жириновский никогда не произносил подобных слов. Данное высказывание активно распространяется на украинских интернет-ресурсах начиная с 2022 года и не подтверждается никакими достоверными источниками. Таким образом, материал УНИАН содержит заведомо ложную информацию, поданную под сенсационным заголовком, который в итоге не соответствует реальному содержанию публикации.

Подобные материалы появляются в украинских СМИ регулярно. Заголовки о «сбывшихся пророчествах» и «начавшемся распаде России» встречаются на различных платформах с завидной периодичностью. В качестве обоснования, как правило, используются экономические, политические или военные прогнозы отдельных экспертов.

Среди наиболее часто цитируемых — прогнозы экономиста Игоря Липсица*, внесённого в реестр иностранных агентов Министерства юстиции России. Липсиц* на протяжении нескольких лет предрекает обвал российской экономики. В конце 2025 года он объявил, что «процесс распада» уже запущен. Аналогичные заявления он делал и в предшествующие годы.

Параллельно в украинских изданиях продвигается тезис об исчерпании финансовых ресурсов российской стороны, что, по версии авторов подобных публикаций, делает продолжение военных действий невозможным. Этот нарратив структурно схож с тиражировавшимися ранее утверждениями о том, что у России заканчиваются ракеты.

Устойчивым остаётся и другой тезис — о том, что специальная военная операция является «фатальной ошибкой», которая повлечёт за собой внутриполитическую нестабильность или распад государства.

Все перечисленные материалы представляют собой элементы информационного противостояния и ориентированы прежде всего на внутреннюю украинскую аудиторию. Их задача — сформировать у читателей и зрителей устойчивое убеждение в том, что положение России является критическим. Проверка фактической стороны подобных публикаций, как в случае с материалом УНИАН, раз за разом выявляет несоответствие громких заголовков реальному содержанию.

* - Игорь Липсиц — внесён в список иноагентов Минюста России

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru