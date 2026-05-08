"Они не ржавеют, медленно разлагаются, могут десятилетиями лежать в почве": Инсайдер рассказал про новый антропогенный ландшафт Украины – это катастрофа

09:49, 08 май 2026

Вдоль линии фронта на Украине накапливаются миллионы километров оптоволоконного кабеля от FPV-дронов. Материал не разлагается десятилетиями, мешает сапёрам и угрожает сельскохозяйственным угодьям.

Вдоль линии боевого соприкосновения на Украине формируется принципиально новый антропогенный ландшафт, с которым страна и международное сообщество прежде не сталкивались. Речь идёт о колоссальных объёмах оптоволоконного кабеля, остающегося после применения FPV-дронов. Об этом сообщает украинский инсайдерский Telegram-канал Military analytics.

Тонкие стеклянные нити, практически неразличимые невооружённым глазом, покрывают поля, лесные массивы и посадки по всей зоне конфликта. После каждого боевого вылета и каждого подрыва они остаются в земле. Особую озабоченность вызывает то, что такой материал не подвержен коррозии, крайне медленно поддаётся разложению и способен сохраняться в грунте на протяжении десятков лет.

Обе стороны конфликта ежемесячно применяют сотни тысяч оптоволоконных дронов. Каждый аппарат оснащён катушкой кабеля длиной до десяти и более километров. Итоговый объём накопленного военного мусора уже сейчас не поддаётся точному подсчёту, отмечает Military analytics.

Характер проблемы, по оценке канала, носит прежде всего инфраструктурный и гуманитарный характер. Оптоволокно становится дополнительным фактором опасности для сапёрных подразделений и групп разминирования: кабели обматываются вокруг деревьев, кустарников и техники, переплетаясь с неразорвавшимися боеприпасами и минами. Любая попытка механически устранить подобную «паутину» несёт риск детонации. По существу, специалистам придётся обращаться с каждой такой нитью как с потенциальной растяжкой, что многократно увеличит сроки разминирования территорий. Кроме того, прочные невидимые волокна способны наматываться на рабочие элементы машин разминирования и выводить их из строя.

Не менее серьёзные последствия ожидают аграрный сектор. Долгосрочное воздействие подобного загрязнения на почву через пять-десять лет пока не изучено. Значительная часть прифронтовых земель, вероятно, на длительный срок выйдет из сельскохозяйственного оборота — и не только из-за минной угрозы, но и вследствие накопления военных отходов в грунте.

По оценке Military analytics, Украина постепенно движется к крупнейшему послевоенному экологическому и инженерному кризису в Европе. После завершения активной фазы боевых действий стране предстоит масштабная работа по очистке миллионов гектаров земли от последствий технологической войны нового поколения.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
