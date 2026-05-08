Пашиняну готовят "ответочку" — на двух стульях больше не усидеть: Грядёт катастрофа. В Москве предательство не прощают

09:57, 08 май 2026

На саммите в Ереване премьер Армении предложил создать объединение бывших советских республик без участия Москвы. В Госдуме и Совфеде предупредили о торговых последствиях и экономическом разрыве.

7 мая 2025 года на европейском саммите в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с инициативой создания нового межгосударственного объединения из четырнадцати бывших советских республик — без участия России. Об этом заявлении сообщили российские и международные средства массовой информации.

На встрече, собравшей руководителей стран, по словам Пашиняна, избравших демократический вектор развития, армянский премьер обозначил позицию прямо: одна из республик бывшего СССР противостоит этому курсу, и именно из-за неё многие государства покинули действующее Содружество. Из этого тезиса вытекало предложение сформировать альтернативное объединение государств, реально не зависящих от Москвы.

Заявление прозвучало на фоне присутствия в Ереване целого ряда западных лидеров: главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, главы европейской дипломатии Каи Каллас, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эмманюэля Макрона, президента Молдавии Майи Санду и президента Украины Владимира Зеленского.

Контекст произошедшего делает ситуацию ещё более показательной. Всего 1 апреля — меньше чем за полтора месяца до ереванского саммита — Пашинян находился в Москве на переговорах с Владимиром Путиным. По итогам встречи он публично говорил о глубине российско-армянских отношений и их принципиальной важности. За всё время нахождения у власти армянский премьер посещал российскую столицу более тридцати раз.

Реакция со стороны российского политического класса последовала незамедлительно.

Глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников в комментарии «Парламентской газете» призвал страны Евразийского экономического союза поставить вопрос о прекращении торговых отношений с Ереваном. По его мнению, не следует ждать, пока Армения подпишет соглашения с европейскими структурами или официально выйдет из евразийских организаций — соответствующий вопрос нужно выносить на площадки ОДКБ и ЕАЭС. Калашников при этом подчеркнул, что это важно прежде всего для информирования граждан Армении о последствиях избранного курса.

Спикер армянского парламента Ален Симонян со своей стороны заявил, что Армения не станет подконтрольной территорией и не будет управляться по белорусской модели. Ряд наблюдателей связывает нынешнюю риторику официального Еревана с парламентскими выборами, запланированными на июнь: Пашиняну необходима поддержка прозападно настроенного электората.

Вместе с тем экономическая зависимость Армении от России остаётся весомой. Россия является монопольным поставщиком газа в республику по цене 177 долларов за тысячу кубометров — в то время как на европейском рынке аналогичный объём обходится примерно в 600 долларов. Пашинян неоднократно добивался ценовых уступок и ставил вопрос о поставках газа по внутрироссийским тарифам. Россия занимает 34 процента в структуре внешней торговли Армении, тогда как доля самой Армении в российском импорте составляет 0,3 процента. Объём российских инвестиций в армянскую экономику превышает четыре миллиарда долларов, а армянские товары поставляются в Россию без таможенных пошлин.

Политолог Алексей Мухин расценил инициативу Пашиняна как не соответствующую реальному положению дел: по его словам, Армения является частью постсоветской экосистемы и попытка занять позицию ведущего игрока, а не равноправного участника, лишена оснований. Мухин предупредил, что выход из ОДКБ и ЕАЭС будет иметь для республики негативные последствия.

Первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в комментарии «Парламентской газете» заявил, что Армения наносит удар по российским интересам в критически важный для страны период. Сенатор напомнил о недавних заверениях Пашиняна в Москве и указал: у Еревана нет возможности одновременно пользоваться преференциями евразийских структур и выстраивать интеграцию с Европой. Визит Макрона в Армению, сопровождавшийся заявлениями о поддержке республики взамен российских миротворцев, Джабаров охарактеризовал как безосновательный, сославшись на утрату Францией позиций в Африке.

Идею нового содружества без России сенатор назвал лишённой перспектив и предупредил о возможных последствиях: уходе российского капитала, изъятии вкладов из банков и разрыве экономических связей. Джабаров выразил надежду на официальное опровержение ереванских высказываний со стороны армянской стороны, предупредив, что в противном случае двусторонние отношения могут войти в фазу устойчивой деградации.

"Они не ржавеют, медленно разлагаются, могут десятилетиями лежать в почве": Инсайдер рассказал про новый антропогенный ландшафт Украины – это катастрофа

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
