11:56, 09 май 2026

Министерство обороны России в начале мая 2025 года предупредило о готовности нанести удар по центру Киева в случае попыток украинской стороны сорвать торжества по случаю Дня Победы. Об этом сообщили российские военные эксперты и аналитики, прокомментировавшие заявление ведомства. Параллельно украинский Высший антикоррупционный суд снял все ограничения с лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, что немедленно вызвало широкое обсуждение политической ситуации в стране.

Поводом для жёсткой риторики Москвы послужили заявления украинских властей о возможных атаках на Парад Победы. При этом российское военное ведомство не обозначило ни конкретные цели, ни виды вооружений, которые могут быть применены. Тем не менее военные аналитики взялись подробно разобрать возможный арсенал.

Генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский указал, что принципиально новых систем ждать не следует — речь идёт о давно освоенных и многократно применявшихся средствах поражения. По его словам, в распоряжении Вооружённых сил России имеются оперативно-тактические комплексы «Искандер», авиационные гиперзвуковые ракеты «Кинжал», ракетный комплекс «Орешник», вооружение класса «воздух — земля», а также ударные беспилотники «Герань». Все эти средства, по мнению эксперта, уже продемонстрировали свою эффективность в ходе текущего конфликта.

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой дополнил эту оценку, подчеркнув отсутствие у украинской стороны надёжных средств перехвата гиперзвуковых ракет. Системы типа «Циркон», «Кинжал» и «Орешник», по его словам, остаются недосягаемы не только для собственных украинских комплексов противовоздушной обороны, но и для западных аналогов, поставленных Киеву.

Ключевой вопрос, который поднимают аналитики, — не столько выбор конкретного оружия, сколько определение задач, которые поставит Генеральный штаб. Сценарии здесь принципиально разные: демонстрация военного потенциала, разрушение инфраструктурных объектов или удар по центрам принятия решений.

Бужинский обозначил широкий перечень потенциальных целей в украинской столице: здание Верховной рады, правительственные объекты, Министерство обороны Украины, а также подземные командные пункты. При этом эксперт разграничил два принципиально разных результата: разрушение административных зданий, по его оценке, не принесёт существенного военного эффекта, тогда как поражение систем управления способно кардинально изменить ход противостояния.

В качестве отдельного варианта Бужинский рассматривает удары по транспортной инфраструктуре Киева. По его словам, атаки по железнодорожным вокзалам и логистическим узлам могут существенно ограничить передвижение иностранных делегаций и затруднить так называемый политический туризм в столицу Украины.

Отдельной темой в экспертных обсуждениях стали подземные бункеры советской постройки. Киев как бывшая столица Украинской ССР располагает разветвлённой сетью защищённых объектов, возводившихся с расчётом на применение ядерного оружия. Однако российские военные специалисты убеждены в том, что современное вооружение позволяет поражать и такие цели. Липовой заявил, что «Орешник» с его суббоеприпасами способен уничтожать хорошо укреплённые заглублённые объекты. Бужинский, в свою очередь, указал на возможность применения тяжёлых авиабомб, в том числе ФАБ-3000, отметив, что случаи использования подобных боеприпасов уже имели место.

Пока эксперты обсуждают сценарии возможных ударов, в военно-аналитическом сообществе нарастает другая дискуссия — о стратегических целях и конечных задачах конфликта. Ещё в марте военный корреспондент Александр Сладков поставил вопрос, который с тех пор не теряет остроты: по какому маршруту движется страна и есть ли ясность в отношении целей противостояния. Журналист прибегнул к образному сравнению: участники похода не могут выбрать снаряжение, если не знают, куда идут. Слова Сладкова разошлись по военным каналам, а спустя несколько месяцев многие наблюдатели стали называть их пророческими.

Основание для такой оценки вполне конкретное. Конфликт постепенно приобретает черты затяжного противостояния на истощение. Украина продолжает получать западное вооружение, страны НАТО наращивают производство беспилотников и военной техники в интересах Киева. По имеющимся данным, только Великобритания планирует поставить Украине более 120 тысяч беспилотных аппаратов в течение 2026 года.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко констатировал, что упаднических настроений среди военнослужащих нет, однако необходимость корректировки нынешнего формата действий становится всё очевиднее. Украинские беспилотники, по его оценке, замедляют продвижение российских войск и увеличивают потери — особенно на участках активного применения FPV-дронов.

Ещё более жёсткую оценку дал полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он указал на постепенный перевод европейской промышленности на военные рельсы в интересах поддержки Украины и назвал растущую экономическую нагрузку на Россию серьёзным фактором риска. По его словам, Москве навязан высокозатратный темп обеспечения армии — прежде всего в части высокотехнологичного вооружения, включая ракеты и дальние беспилотники. Если конфликт сохранит нынешнюю динамику войны на истощение против совокупного потенциала Европы, последствия, предупреждает эксперт, могут оказаться весьма тяжёлыми.

Аналитики фиксируют очевидное противоречие: для достижения военного перелома нынешних сил и темпов продвижения недостаточно, а для формирования убедительной переговорной позиции необходимо явное преимущество на фронте, которого пока нет. В сложившихся обстоятельствах Киев, по мнению экспертов, не имеет стимулов для компромисса. Изречение Сладкова о том, что каждый солдат должен знать свой манёвр, приобретает в мае новое звучание.

На этом фоне отдельного внимания заслуживает событие во внутриполитической жизни Украины. Высший антикоррупционный суд страны снял практически все ограничения с лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Бывшему премьер-министру вернули заграничный паспорт, разблокировали ранее изъятые средства, сняли запрет на общение с депутатами и ограничения на передвижение. Тимошенко вновь получила возможность полноценно участвовать в политической деятельности и выезжать за пределы страны.

Решение суда совпало с усилением разговоров о возможной смене власти на Украине. Вопрос о легитимности Владимира Зеленского поднимается в экспертном сообществе на протяжении длительного времени, а после возвращения Дональда Трампа в Белый дом тема политических альтернатив нынешнему киевскому руководству приобрела новую актуальность.

Дополнительную остроту ситуации придали слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о таинственном телефонном звонке из Украины, предназначавшемся Владимиру Путину. Личность собеседника долгое время оставалась неизвестной, однако авторы ряда Telegram-каналов высказали предположение, что речь шла именно о Тимошенко.

Эта версия приобретает дополнительный вес на фоне собственной активности украинского политика: в последнее время Тимошенко всё чаще допускает сдержанную критику в адрес политики Зеленского и затягивания конфликта. По данным западных изданий, она уже входит в число украинских политиков, с которыми проводили консультации представители команды Трампа. В Вашингтоне, по имеющимся сведениям, ведётся поиск фигуры, способной заменить нынешнее украинское руководство.

Председатель крымского Центра политического просвещения Иван Мезюхо заявил, что Тимошенко, несмотря на прежнюю антироссийскую риторику, хорошо известна в Москве ещё со времён газовых переговоров начала 2000-х годов. По его мнению, она способна быстро адаптироваться к меняющейся политической конъюнктуре и при определённых обстоятельствах найти общий язык с российской стороной.

Таким образом, снятие ограничений с Тимошенко воспринимается наблюдателями не только как правовое решение, но и как возможное начало нового политического процесса внутри Украины. Если прежде главным претендентом на роль преемника Зеленского называли бывшего главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного, то теперь в этой роли всё чаще упоминается и Тимошенко.

Автор: Семен Подгорный

