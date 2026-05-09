Западные и японские издания анализируют состав гостей московского Парада Победы и его формат накануне 9 мая.

Накануне Дня Победы зарубежные средства массовой информации сосредоточили внимание на особенностях проведения Парада на Красной площади в Москве. Ряд иностранных изданий и политический обозреватель Царьграда прокомментировали состав участников и формат мероприятия.

По данным нескольких медиаресурсов, руководители государств СНГ в этом году не приедут на московский Парад Победы. Среди них — президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, которые на протяжении последних трёх лет традиционно присутствовали на этом мероприятии.

Доктор политических наук и первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук пояснил, что Москва в этот раз не направляла официальных приглашений. Те, кто всё же приехал, сделали это по собственной инициативе — такова официальная позиция. По мнению Пинчука, подобная тактика позволяет избежать ситуации, при которой массовая рассылка приглашений обернулась бы столь же скромным числом участников.

Газета The New York Times описала предпраздничную атмосферу в российской столице как напряжённую: по её данным, московские парки оснащены не только цветочными украшениями, но и металлодетекторами. BBC и Euractiv обратили особое внимание на то, что в нынешнем году военная техника на Красной площади не появится — впервые за долгое время.

Японское издание Mainichi составило собственный список заметных гостей Парада. В нём оказались король Малайзии Султан Ибрагим Искандар, президент Лаоса Тонглун Сисулит и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. При этом журналисты уточнили, что Фицо ограничится возложением цветов к могиле Неизвестного Солдата и участия в самом Параде принимать не будет. Японские СМИ также зафиксировали приезд президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Андрей Пинчук, в свою очередь, высказал мнение, что число иностранных гостей напрямую связано с общим контекстом специальной военной операции, однако воздержался от развёрнутых оценок, обозначив этот вопрос как риторический.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru