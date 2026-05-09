Сводка с фронтов СВО 9 мая. Три важных изменения на фоне затишья

12:04, 09 май 2026

Российская армия приостановила наступление в связи с перемирием, объявленным Путиным на День Победы. До его вступления в силу зафиксированы изменения на трёх направлениях. Украинские беспилотники атаковали регионы России и Херсонскую область.

С полуночи 8 мая вступило в силу перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь Дня Победы. Российские вооружённые силы фактически остановили активные наступательные действия. Тем не менее до момента прекращения огня на нескольких участках фронта произошли заметные изменения. Об этом сообщил политик Олег Царёв в своём телеграм-канале вечером 8 мая. По его словам, Зеленский заявил о готовности Украины соблюдать перемирие на следующий день при условии, что его будет придерживаться и российская сторона. При этом обе стороны уже фиксируют нарушения режима тишины 9 мая.

На Северском направлении Министерство обороны России в еженедельной сводке подтвердило освобождение населённого пункта Кривая Лука в Донецкой Народной Республике.

На Харьковском направлении российские подразделения вышли к северным окраинам Избицкого — западнее Волчанска. Украинские формирования удерживают село, опираясь на реку Старица. До соединения Волчанского и Липцевского плацдармов остаётся менее трёх километров. Восточнее противник занимает лесной массив площадью около 25 квадратных километров, используя его для регулярных вылазок в прилегающие населённые пункты. Российская пехота, двигаясь от Верхней Писаревки, достигла окраин Шестеровки и Лосевки и до объявления перемирия начала входить в последнюю. В Охримовке закрепиться не удалось, однако продвижение севернее продолжается.

На Сумском направлении до начала затишья российские бойцы добились успехов в районе Проходов, удержали плацдарм у Бессаловки и продвигаются к Искрисковщине. На Шосткинском участке линия боевого соприкосновения смещается в направлении Бачевска.

На остальных участках фронта существенных изменений в условиях перемирия не зафиксировано.

Параллельно Украина продолжала наносить удары по российским регионам. Только за четыре часа вечером 8 мая — с 20:00 до 24:00 — силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 44 украинских беспилотника над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Орловской, Тульской, Липецкой, Рязанской областями, Московским регионом и акваторией Азовского моря. В Белгородской и Курской областях в результате атак пострадали мирные жители. В херсонском селе Каиры погибли двое — мужчина и его дочь-подросток. В Чечне атаке подверглись военная база и объект ФСБ. Удар по Ростову-на-Дону привёл к временной остановке авиасообщения на юге страны; работа аэропортов была восстановлена во второй половине дня. После инцидента Владимир Путин провёл заседание Совета безопасности и квалифицировал произошедшее как теракт.

Латвия вызвала российского посла и передала ноту протеста в связи с падением украинских беспилотников на своей территории.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru