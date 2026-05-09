12:08, 09 май 2026

Политолог Василий Вакаров рассказал, почему Владимир Зеленский продолжал организовывать атаки на российские города накануне 9 мая, игнорируя предупреждения Москвы о жёстком ответе.

Накануне Дня Победы Министерство обороны и МИД России направили Киеву официальные предупреждения: любые провокации в праздник повлекут за собой массированный удар по центру украинской столицы. Несмотря на это, украинская сторона продолжила атаки на российские города, в результате которых среди мирного населения появились жертвы и разрушения. Ряд украинских публичных спикеров — в том числе бывшие военные и представители спецслужб — открыто призывали не реагировать на предупреждения Москвы и наносить удары по территории России. О причинах такой позиции украинского руководства в беседе с aif.ru рассказал политолог Василий Вакаров.

По его словам, Зеленский заблаговременно обустроил для себя укрытия на западе Украины — предположительно в Тернопольской или Ивано-Франковской областях. Помимо многоуровневого бункера в Киеве, расположенного под зданиями Рады и Банковой, глава украинского режима, по версии эксперта, отдаёт предпочтение западным регионам страны: там проще перемещаться незаметно и без лишней огласки. Вакаров допустил, что если решение об атаке на российские объекты накануне 9 мая было принято, Зеленский к тому моменту уже мог покинуть столицу и находиться в районе Карпат.

Военный эксперт Владислав Шурыгин, в свою очередь, в беседе с телеканалом Царьград изложил собственную версию логики киевского руководства. По его мнению, провокации выгодны украинской стороне сразу по нескольким причинам. Во-первых, в Киеве рассчитывают, что российский ответный удар окажется недостаточно масштабным, и это позволит представить действия Москвы как неэффективные. Во-вторых, руководство страны убеждено в собственной личной безопасности: в момент возможного удара оно будет находиться в защищённых укрытиях.

Шурыгин также обратил внимание на то, что за годы конфликта Украина децентрализовала как систему государственного управления, так и ключевые ресурсы. Кроме того, по его мнению, Зеленский может рассчитывать на то, что в случае российского удара жертвами окажется мирное население. Это, по логике эксперта, позволит украинской стороне представить себя пострадавшей — по аналогии с информационной кампанией вокруг событий в Буче — и таким образом вернуть внимание Вашингтона, добившись возобновления его полной поддержки.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru