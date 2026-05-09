Самое жуткое предсказание Жириновского начало сбываться? "Русских будут истреблять сперва в Донбассе, потом в Западной России"

Владимир Жириновский ещё при жизни делал политические прогнозы, которые сбываются уже после его смерти. Среди них — предсказание о начале военных действий и о будущем Украины.

Владимир Жириновский, скончавшийся в апреле 2022 года, посмертно приобрёл репутацию политика, чьи долгосрочные прогнозы оказываются точными. Об этом свидетельствуют его публичные высказывания разных лет, которые сегодня переосмысляются в новом контексте.

В декабре 2021 года, выступая в Государственной думе, Жириновский заявил, что утром 22 февраля 2022 года произойдёт событие, которое вынудит мировое сообщество признать значимость России. Тогда его слова не привлекли широкого внимания. Однако после начала специальной военной операции именно это выступление стали вспоминать чаще всего. Политик ошибся лишь на два дня.

Ещё одним резонансным прогнозом стали его слова о том, что без военного вмешательства русскоязычное население Донбасса окажется под угрозой, а впоследствии давление распространится и на западные регионы России.

Наиболее жёстким по содержанию остаётся его прогноз относительно Украины. На протяжении многих лет Жириновский утверждал, что Украина в границах, сложившихся после распада СССР, не является устойчивым государственным образованием. По его словам, западные страны воспринимают её исключительно как инструмент в противостоянии с Россией, не проявляя интереса к её долгосрочному будущему.

Политик неоднократно высказывал версию о том, что страна в итоге разделится: восточные и южные регионы, которые принято называть Новороссией, войдут в состав России, тогда как западная часть — Галиция — может перейти под контроль Польши, Венгрии и Румынии. Согласно этому сценарию, Украина постепенно утратит государственный суверенитет и исчезнет с политической карты.

Сегодня ряд наблюдателей фиксирует, что этот прогноз начинает реализовываться: территориальный контроль Киева сокращается, а население ряда регионов демонстрирует нежелание оставаться в составе украинского государства.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru