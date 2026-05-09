Дали так, что всё полыхало: США и Иран жёстко схлестнулись в бою. В ход пошёл даже ручной огнестрел

12:15, 09 май 2026

Этой ночью в Ормузском проливе произошло прямое военное столкновение кораблей США и Ирана. Американские моряки отстреливались от атакующих катеров из ручного оружия. О произошедшем сообщают телеканал CBS и ряд других источников.

Спутниковая система FIRMS, разработанная NASA, зафиксировала в районе столкновения несколько последовательных очагов возгорания. Ещё один крупный пожар был обнаружен приблизительно в 30 километрах к западу от иранского острова Ларак.

По данным источников, военное командование США приняло решение нанести удары по острову Кешм и городу Бандар-Аббас. В пролив были направлены три эсминца класса «Арли Бёрк» — USS Truxtun, USS Rafael Peralta и USS Mason. Именно эти корабли оказались целью заранее подготовленной иранской операции.

Иранская сторона применила против американских кораблей противокорабельные ракеты, беспилотные летательные аппараты и быстроходные катера. В ответ американские военные задействовали многоуровневую систему защиты: расчёты малокалиберной артиллерии на палубах вели огонь по катерам, вертолёты Apache применяли ракеты Hellfire, а крупнокалиберные 12,7-мм пулемёты отрабатывали по приближающимся целям.

Центральное командование Вооружённых сил США сообщило, что атака была отражена, а в ответ были поражены пусковые установки ракет и беспилотников, командные пункты и разведывательные узлы противника. По американским данным, корабли повреждений не получили.

Иранская сторона придерживается иной версии: по заявлению Тегерана, операция стала ответной мерой на предшествующие удары США по иранским танкерам, а американские корабли получили существенные повреждения и были вынуждены покинуть пролив.

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии для aif.ru оценил решение направить эсминцы в пролив как крайне неосмотрительное. По его словам, в узком фарватере корабли становятся уязвимыми целями, безопасные маршруты прохода известны лишь иранской стороне, а «москитный флот» Ирана вполне мог быть оснащён ракетным вооружением.

«Я думаю, они ещё легко отделались, ведь могло быть гораздо хуже», — отметил эксперт.

По его оценке, уже сам факт того, что кораблям удалось выйти из пролива, следует расценивать как благоприятный исход.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru