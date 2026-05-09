Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Дали так, что всё полыхало: США и Иран жёстко схлестнулись в бою. В ход пошёл даже ручной огнестрел

Дали так, что всё полыхало: США и Иран жёстко схлестнулись в бою. В ход пошёл даже ручной огнестрел

12:15, 09 май 2026

Этой ночью в Ормузском проливе произошло прямое военное столкновение кораблей США и Ирана. Американские моряки отстреливались от атакующих катеров из ручного оружия. О произошедшем сообщают телеканал CBS и ряд других источников.

Ночью в Ормузском проливе между военно-морскими силами США и Ирана произошло боестолкновение. Согласно информации телеканала CBS, в ходе схватки американские моряки были вынуждены применять ручное огнестрельное оружие для отражения атак иранских быстроходных катеров.

Спутниковая система FIRMS, разработанная NASA, зафиксировала в районе столкновения несколько последовательных очагов возгорания. Ещё один крупный пожар был обнаружен приблизительно в 30 километрах к западу от иранского острова Ларак.

По данным источников, военное командование США приняло решение нанести удары по острову Кешм и городу Бандар-Аббас. В пролив были направлены три эсминца класса «Арли Бёрк» — USS Truxtun, USS Rafael Peralta и USS Mason. Именно эти корабли оказались целью заранее подготовленной иранской операции.

Иранская сторона применила против американских кораблей противокорабельные ракеты, беспилотные летательные аппараты и быстроходные катера. В ответ американские военные задействовали многоуровневую систему защиты: расчёты малокалиберной артиллерии на палубах вели огонь по катерам, вертолёты Apache применяли ракеты Hellfire, а крупнокалиберные 12,7-мм пулемёты отрабатывали по приближающимся целям.

Центральное командование Вооружённых сил США сообщило, что атака была отражена, а в ответ были поражены пусковые установки ракет и беспилотников, командные пункты и разведывательные узлы противника. По американским данным, корабли повреждений не получили.

Иранская сторона придерживается иной версии: по заявлению Тегерана, операция стала ответной мерой на предшествующие удары США по иранским танкерам, а американские корабли получили существенные повреждения и были вынуждены покинуть пролив.

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии для aif.ru оценил решение направить эсминцы в пролив как крайне неосмотрительное. По его словам, в узком фарватере корабли становятся уязвимыми целями, безопасные маршруты прохода известны лишь иранской стороне, а «москитный флот» Ирана вполне мог быть оснащён ракетным вооружением.

«Я думаю, они ещё легко отделались, ведь могло быть гораздо хуже», — отметил эксперт.

По его оценке, уже сам факт того, что кораблям удалось выйти из пролива, следует расценивать как благоприятный исход.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Иран нанёс удар по самому уязвимому месту Трампа. И попал в цель

Читайте также:

Иран нанёс удар по самому уязвимому месту Трампа. И попал в цель
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Али Хаменеи опасался, что власть в Иране перейдёт его сыну: В чём причина?
Россия/мир
Али Хаменеи опасался, что власть в Иране перейдёт его сыну: В чём причина?
Война в Иране. Главное, 21 марта: Знаковый удар Тегерана – Киев вздрогнул. Трамп выступил с неожиданным заявлением об Ормузском проливе
Россия/мир
Война в Иране. Главное, 21 марта: Знаковый удар Тегерана – Киев вздрогнул. Трамп выступил с неожиданным заявлением об Ормузском проливе
Иран нанёс удар по самому уязвимому месту Трампа. И попал в цель
Россия/мир
Иран нанёс удар по самому уязвимому месту Трампа. И попал в цель
Американские танки Abrams заметили в Суджанском районе Курской области
Россия/мир
Американские танки Abrams заметили в Суджанском районе Курской области


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.
Подробнее Не согласен Согласен