США "сливаются" — украинский конфликт оказался не по зубам: Рубио сделал ряд громких заявлений. Зеленский вздрогнул

12:20, 09 май 2026

Госсекретарь США выступил с рядом жёстких заявлений по ключевым международным темам на пресс-конференции в Италии.

Государственный секретарь США Марко Рубио в ходе встречи с журналистами в Италии допустил возможный выход Вашингтона из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщают американские СМИ.

По словам Рубио, посреднические усилия США пока не дали результата. Вашингтон не намерен продолжать вкладывать ресурсы в процесс, который не движется вперёд. Вместе с тем госсекретарь оговорился: если посредничество окажется эффективным, Соединённые Штаты готовы его продолжить.

Отдельно Рубио затронул иранскую тему. Он сообщил, что Вашингтон ожидает ответа Тегерана на выдвинутое предложение — причём в течение текущего дня. Госсекретарь выразил надежду, что речь идёт о серьёзном предложении, способном открыть полноценный переговорный трек.

В части военного противостояния в регионе Рубио обозначил однозначную позицию: любые угрозы американским военно-морским судам со стороны Ирана получат немедленный военный ответ. Он также пояснил, что недавние столкновения в районе Ормузского пролива и операция под названием «Эпическая ярость» — направленная против иранской ракетной инфраструктуры, флота, авиации и оборонных предприятий — представляют собой разные треки действий. Помимо этого госсекретарь подчеркнул: установление контроля Ирана над Ормузским проливом недопустимо, поскольку создало бы опасный прецедент в глобальном масштабе.

Касаясь темы американского военного присутствия в Европе, Рубио уточнил, что окончательное решение о возможном выводе войск остаётся за президентом Дональдом Трампом. Администрация подготовит варианты, однако конкретного решения на данный момент нет.

Госсекретарь также анонсировал введение новых санкций в отношении Кубы, не раскрыв подробностей относительно их характера и сроков.

Отвечая на вопрос о Тайване, Рубио подтвердил: Соединённые Штаты выступают за сохранение нынешнего статуса острова и расценивают любые попытки изменить ситуацию силовым путём как дестабилизирующие для международного порядка. Заявление прозвучало накануне запланированного визита Трампа в Китай 14–15 мая.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru