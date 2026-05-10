12:42, 10 май 2026

Ветеран боевых действий в Афганистане и Сирии в эфире рассказал, почему прежний план операции устарел, а экономика страны не выдерживает темпа гонки вооружений с Европой.

Отставной полковник Анатолий Матвийчук в телевизионном эфире сделал заявление о том, что специальная военная операция требует переформатирования в полномасштабный военный конфликт — по его словам, Россия начинает уступать европейской военной промышленности в темпах производства вооружений. Высказывание прозвучало на фоне срыва Киевом неофициального перемирия, объявленного Москвой ко Дню Победы, и ударов ВСУ по Крыму.

Ситуация на линии соприкосновения и в политическом контуре за последние двое суток резко обострилась. Российская сторона готовилась к спокойному проведению праздничных мероприятий 9 мая, однако украинские власти публично отказались присоединяться к паузе и объявили о её «срыве». На этом фоне в экспертном сообществе всё громче звучит вопрос, который ещё полгода назад фактически был под запретом: нуждается ли формат СВО в пересмотре.

Анатолий Матвийчук, имеющий за плечами службу в Афганистане и Сирии, обозначил позицию, расходящуюся с официальной риторикой о ходе операции. По его оценке, изначально замысел сводился к «жандармско-полицейской» миссии — локализации очага и восстановлению порядка. Реальность 2026 года, по словам полковника, иная: за украинской армией стоит весь военно-промышленный потенциал европейских стран НАТО, работающий на максимальной нагрузке.

Эксперт обозначил три направления, по которым требуется переосмысление. Первое — военно-политическое: конфликт фактически превратился в прямое противостояние с Европой как единым театром боевых действий. Второе — целеполагание: задачи денацификации и демилитаризации, сформулированные в 2022 году, по его мнению, устарели и нуждаются в переформулировании под условия полномасштабного военного конфликта. Третье — характер боевых действий: акцент должен сместиться на фронтовые удары с синхронным применением авиации и стратегических беспилотников.

Отдельно полковник остановился на экономической составляющей. По его данным, российская промышленность испытывает нарастающее давление при текущих темпах обеспечения войск ракетами и дальнобойными дронами. Европейские страны нарастили выпуск военной продукции в поддержку Украины и постепенно опережают Россию в этой гонке. «Мы начинаем задыхаться», — заявил Матвийчук, предупредив, что стратегия изматывания связки «Украина плюс Европа» не выдержит проверки временем.

По теме перемирия Матвийчук напомнил хронологию: Москва в одностороннем порядке объявила о паузе 8–9 мая, рассчитывая на ответный шаг. Киев анонсировал собственный режим тишины, однако в ночь перед этим ВСУ нанесли удар по Джанкою в Крыму — погибли пять мирных жителей. Глава украинского МИД при этом обвинил Россию в нежелании идти на мирное урегулирование. Официальных договорённостей сторон зафиксировано не было — публикации Владимира Зеленского в социальных сетях не имеют силы документа.

В ответ российская сторона применила свыше ста БПЛА «Герань» и ракетные удары по объектам в Днепропетровской и Запорожской областях, повреждена инфраструктура в Кривом Роге.

Настроения в войсках комментирует подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко: мотивация военнослужащих сохраняется, авиабомбы КАБ и ФАБ применяются эффективно, признаков спада нет. Однако в профессиональной среде всё настойчивее звучат предложения о пересмотре тактики и стратегии. Военный корреспондент Александр Сладков ещё в марте поднимал вопрос о выборе направления дальнейших действий. Количество налётов украинских дронов на российскую территорию заметно выросло. Переход к фронтовым операциям с применением комплексов «Кинжал» и БПЛА эксперты называют вопросом ближайшей перспективы.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru