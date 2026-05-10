Сводка с фронтов СВО 10 мая: Украина нарушает перемирие, ВСУ бегут с позиций, переговорный процесс - снова в силе?

12:47, 10 май 2026

Первые сутки трёхдневного прекращения огня обернулись взаимными обвинениями, дроновыми атаками на приграничье и самовольным отходом украинских военных. На переговорном направлении — осторожное движение: Трамп готов отправить посланников в Москву, Кремль подтверждает открытость к диалогу.

10 мая в зоне специальной военной операции стартовали вторые сутки объявленного Москвой трёхдневного режима тишины. Пауза держится формально, но дроны летают, бои на линии соприкосновения не прекращаются, а украинские подразделения местами оставляют позиции без приказа. Об обстановке сообщают Минобороны России, Генштаб ВСУ, пресс-служба Кремля, а также издание «Страна.ua» и РИА Новости.

Тишина только на бумаге

Первый день перемирия прошёл по знакомому сценарию: договорённости — отдельно, разрывы — отдельно. Стороны обменялись претензиями и зафиксировали прилёты беспилотников по приграничью. Украинская сторона отчиталась о российских дронах над Херсонской, Сумской, Харьковской и Запорожской областями. По заявлениям Киева, в Харькове дрон ударил по многоэтажному дому — пострадали три человека.

Власти Белгородской области сообщили о налётах FPV-дронов: ранения получили также три жителя. Похожие эпизоды зафиксированы в Горловке на занятой части ДНР. Передовая работает в штатном режиме — Генштаб ВСУ насчитал с начала суток 121 боестолкновение.

Главный результат паузы — отсутствие дальнобойных пусков. Артиллерия и ракеты молчат, хотя прифронтовые районы остаются под ударами беспилотников. Удержится ли этот баланс ещё двое суток — открытый вопрос.

Связанный с режимом тишины обмен пленными пробуксовывает: подвижек ни с одной из сторон нет. В Минобороны РФ заявили, что все группировки войск строго соблюдают прекращение огня и удерживают рубежи. По данным ведомства, украинская сторона за это время допустила 8970 нарушений, на которые российские силы отвечали зеркально. Потери ВСУ — 940 военнослужащих, восемь авиабомб, 467 беспилотников и два безэкипажных катера.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил: продление режима тишины после 11 мая пока не обсуждается, при этом в Кремле приняли к сведению слова Дональда Трампа о желательности такой меры. С начала СВО, по сводным данным, уничтожены 671 самолёт, 284 вертолёта, 144 746 БПЛА, 659 ЗРК, 29 236 танков и боевых бронемашин, 1717 РСЗО, 34 844 орудия и 61 180 единиц специальной техники.

Уход с позиций и парад в украинском поиске

В День Победы московский парад на Красной площади оказался самым популярным запросом в украинском сегменте Google. Об этом со ссылкой на данные поисковика написало издание «Страна.ua». В Киеве и Харькове тысячи человек принесли цветы к мемориалам советским воинам.

Операторы беспилотников группировки «Южная» сбросили над украинскими позициями на славянском направлении Донбасса тысячи листовок — с поздравлениями с 9 Мая и предложениями добровольно сложить оружие. Об этом РИА Новости рассказал дроновод с позывным «Москва», указав на психологическую составляющую таких сбросов.

Ещё один эпизод: около двадцати военнослужащих 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ самовольно ушли с позиций у села Запселье в Сумской области. Эту информацию подтвердили источники в российских силовых структурах. Параллельно подразделения 68-й егерской бригады ВСУ выдвигаются на передовую в той же Сумской области, однако сталкиваются со сложностями в логистике и снабжении.

Переговоры: возвращение в повестку

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности направить американских переговорщиков в Москву для содействия урегулированию. В Москве на это отреагировали спокойно: посол России в Германии Сергей Нечаев сообщил, что российская сторона готова к переговорам при посредничестве США ради долгосрочного мира с гарантиями безопасности для всех участников.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что Киеву известны условия, при которых очередной раунд переговоров может оказаться результативным, но конкретных движений с украинской стороны пока не зафиксировано. Позиция Кремля прежняя: Владимиру Зеленскому ранее было направлено приглашение приехать в Москву для встречи с Владимиром Путиным, и российская сторона неоднократно заявляла о готовности к личным переговорам.

На итоговом брифинге Владимир Путин отметил, что Минобороны РФ не зафиксировало провокаций со стороны Украины 9 Мая. Отсутствие военной техники на параде он связал с тем, что силы и средства сосредоточены на завершающем этапе СВО. По словам президента, Россия заблаговременно обсуждала с Китаем, Индией, США и другими странами возможные действия Киева в День Победы и ответные шаги Москвы — это, как он считает, предвосхитило идею Трампа о временной паузе.

В Кремле также напомнили, что Москва направила Киеву предложение о масштабном обмене военнопленными ещё до инициативы американского лидера, но ответа не последовало. Встреча первых лиц, по словам Путина, может пройти и в третьей стране, однако только после выхода на «длинные» договорённости. Президент признал искреннюю заинтересованность США в урегулировании, добавив, что финальное решение остаётся за Россией и Украиной.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru