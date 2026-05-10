Главное к утру 10 мая. Трамп хочет продлить "перемирие". В День Победы враг нарушил "режим тишины". Пауза в переговорах

12:51, 10 май 2026

Президент США готов отправить переговорщиков в Россию, помощник Путина Ушаков говорит о неопределённости, а Минобороны насчитало почти 9 тысяч нарушений «режима тишины» со стороны ВСУ.

Дональд Трамп заявил журналистам 9 мая 2026 года, что хочет продлить трёхдневное прекращение огня между Россией и Украиной и отправить своих представителей в Москву. Параллельно помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил о паузе в трёхстороннем переговорном процессе Москва — Вашингтон — Киев, а Минобороны РФ отчиталось о почти 9 тысячах нарушений перемирия со стороны украинской армии.

Трамп снова в роли посредника

Хозяин Белого дома, который ранее лично подключился к согласованию краткого «перемирия» с 9 по 11 мая, теперь говорит о желании растянуть паузу в боях. Идея остановки огня изначально исходила именно от Трампа, а вместе с ней стороны договорились об обмене пленными по схеме «1000 на 1000».

Отвечая на вопросы прессы, американский лидер не скрывал, что рассчитывает на продолжение режима тишины:

«Это может произойти. Было бы хорошо. Я хотел бы, чтобы война между Украиной и Россией остановилась».

Трамп также допустил отправку в Москву переговорной группы от США. По его мнению, такой визит способен подтолкнуть стороны к завершению конфликта.

В переговорах — пауза

В Кремле картину обрисовали иначе. Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков подтвердил, что в трёхсторонних контактах между Россией, США и Украиной сейчас затишье. Конкретных договорённостей о новом раунде нет, как нет и понимания, когда он состоится.

«Про переговоры никто не говорил, пока что взята пауза, и о следующем раунде договорённостей не достигнуто», — приводят слова Ушакова в СМИ.

В Кремле не исключают, что диалог в итоге возобновится, однако от прогнозов по срокам помощник президента уклонился, отметив, что ясности по этому вопросу пока нет.

Почти 9 тысяч нарушений за сутки

Пока в Вашингтоне рассуждают о продлении паузы, на линии соприкосновения «режим тишины» соблюдается далеко не всеми. По данным Минобороны России, с момента вступления перемирия в силу в полночь 8 мая ВСУ нарушили его 8 970 раз. Решение остановить огонь принимал верховный главнокомандующий — президент Владимир Путин.

Российские военные, согласно приказу, полностью свернули наступательные действия и закрепились на занятых ранее позициях.

Парад в Москве и реакция Европы

День Победы 9 мая 2026 года прошёл под знаком 81-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. Главным событием стал парад на Красной площади. Накануне Киев допускал атаки по торжествам, на что Минобороны РФ ответило предупреждением об ударах по центрам принятия решений. В итоге мероприятие обошлось без происшествий.

С трибуны выступил Владимир Путин, заявивший, что победа всегда остаётся за Россией.

Европейские СМИ освещали дату с другим акцентом — в материалах преобладала тема сохранения памяти о Холокосте и Второй мировой. Параллельно в Европе анонсировали обсуждение очередного пакета санкций против Москвы.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru