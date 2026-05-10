Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Главное к утру 10 мая. Трамп хочет продлить "перемирие". В День Победы враг нарушил "режим тишины". Пауза в переговорах

Главное к утру 10 мая. Трамп хочет продлить "перемирие". В День Победы враг нарушил "режим тишины". Пауза в переговорах

12:51, 10 май 2026

Президент США готов отправить переговорщиков в Россию, помощник Путина Ушаков говорит о неопределённости, а Минобороны насчитало почти 9 тысяч нарушений «режима тишины» со стороны ВСУ.

Дональд Трамп заявил журналистам 9 мая 2026 года, что хочет продлить трёхдневное прекращение огня между Россией и Украиной и отправить своих представителей в Москву. Параллельно помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил о паузе в трёхстороннем переговорном процессе Москва — Вашингтон — Киев, а Минобороны РФ отчиталось о почти 9 тысячах нарушений перемирия со стороны украинской армии.

Трамп снова в роли посредника

Хозяин Белого дома, который ранее лично подключился к согласованию краткого «перемирия» с 9 по 11 мая, теперь говорит о желании растянуть паузу в боях. Идея остановки огня изначально исходила именно от Трампа, а вместе с ней стороны договорились об обмене пленными по схеме «1000 на 1000».

Отвечая на вопросы прессы, американский лидер не скрывал, что рассчитывает на продолжение режима тишины:

«Это может произойти. Было бы хорошо. Я хотел бы, чтобы война между Украиной и Россией остановилась».

Трамп также допустил отправку в Москву переговорной группы от США. По его мнению, такой визит способен подтолкнуть стороны к завершению конфликта.

В переговорах — пауза

В Кремле картину обрисовали иначе. Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков подтвердил, что в трёхсторонних контактах между Россией, США и Украиной сейчас затишье. Конкретных договорённостей о новом раунде нет, как нет и понимания, когда он состоится.

«Про переговоры никто не говорил, пока что взята пауза, и о следующем раунде договорённостей не достигнуто», — приводят слова Ушакова в СМИ.

В Кремле не исключают, что диалог в итоге возобновится, однако от прогнозов по срокам помощник президента уклонился, отметив, что ясности по этому вопросу пока нет.

Почти 9 тысяч нарушений за сутки

Пока в Вашингтоне рассуждают о продлении паузы, на линии соприкосновения «режим тишины» соблюдается далеко не всеми. По данным Минобороны России, с момента вступления перемирия в силу в полночь 8 мая ВСУ нарушили его 8 970 раз. Решение остановить огонь принимал верховный главнокомандующий — президент Владимир Путин.

Российские военные, согласно приказу, полностью свернули наступательные действия и закрепились на занятых ранее позициях.

Парад в Москве и реакция Европы

День Победы 9 мая 2026 года прошёл под знаком 81-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. Главным событием стал парад на Красной площади. Накануне Киев допускал атаки по торжествам, на что Минобороны РФ ответило предупреждением об ударах по центрам принятия решений. В итоге мероприятие обошлось без происшествий.

С трибуны выступил Владимир Путин, заявивший, что победа всегда остаётся за Россией.

Европейские СМИ освещали дату с другим акцентом — в материалах преобладала тема сохранения памяти о Холокосте и Второй мировой. Параллельно в Европе анонсировали обсуждение очередного пакета санкций против Москвы.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Сводка с фронтов СВО 10 мая: Украина нарушает перемирие, ВСУ бегут с позиций, переговорный процесс - снова в силе?

Читайте также:

Сводка с фронтов СВО 10 мая: Украина нарушает перемирие, ВСУ бегут с позиций, переговорный процесс - снова в силе?
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Сводка с фронтов СВО 10 мая: Украина нарушает перемирие, ВСУ бегут с позиций, переговорный процесс - снова в силе?
Россия/мир
Сводка с фронтов СВО 10 мая: Украина нарушает перемирие, ВСУ бегут с позиций, переговорный процесс - снова в силе?
"Предлог будет простой": Источник узнал, как ответит Зеленский на предложение перемирия на 9 мая
Россия/мир
"Предлог будет простой": Источник узнал, как ответит Зеленский на предложение перемирия на 9 мая
«Еще поднажму и Россия сдастся»: Трамп готов к встрече с Путиным, но при одном условии — политолог раскрыл истинные намерения США
Россия/мир
«Еще поднажму и Россия сдастся»: Трамп готов к встрече с Путиным, но при одном условии — политолог раскрыл истинные намерения США
Трамп отреагировал на важное предложение Путина по ядерному оружию после академической паузы
Россия/мир
Трамп отреагировал на важное предложение Путина по ядерному оружию после академической паузы


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.
Подробнее Не согласен Согласен