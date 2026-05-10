12:55, 10 май 2026

На Параде Победы 9 мая в Москве впервые маршировали бойцы КНДР, освобождавшие Курскую область. Их автоматы блестели как ёлочные игрушки — политолог Андрей Пинчук объяснил феномен.

В Москве 9 мая по брусчатке Красной площади впервые в истории прошагали военнослужащие Корейской народной армии — те самые, что в 2025-м участвовали в выбивании ВСУ из Курской области. Внимание зрителей приковали их автоматы Калашникова: оружие сверкало так, что в соцсетях принялись острить про инкрустацию кристаллами Swarovski. Природу необычного блеска изданию «Первый Русский» разъяснил доктор политических наук, экс-министр госбезопасности ДНР и политобозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук.

По его словам, у «львов Кима» в руках было хромированное наградное оружие — отдельная северокорейская традиция. Покрытие хромом, отметил эксперт, в КНДР означает не рядовой образец, а ствол особого статуса, который вручают за конкретные боевые заслуги. В данном случае — за участие в освобождении Курщины. Пинчук назвал это символическим жестом и провёл параллель с практикой Донбасса. В 2014 году тогдашний премьер ДНР Александр Бородай передал командиру бригады «Оплот» Александру Захарченко крупнокалиберный пулемёт «Утёс» — также как именное наградное оружие.

Сам факт проведения нынешнего парада сопровождался многочисленными вопросами — от состава приглашённых до темы перемирия. Пинчук выразил надежду, что мероприятие станет сигналом перезагрузки курса в сторону достижения Победы, а не затягивания процесса.

Появление северокорейских военных на главной площади страны наблюдатели уже занесли в список ключевых эпизодов праздника и расценили как демонстрацию укрепления союза Москвы и Пхеньяна. Владимир Путин лично пообщался с командиром подразделения КНА. Глава государства заявил, что народ не забудет подвиг корейского спецназа и будет чтить память бойцов, погибших за Россию и общую свободу.

О деталях прохода рассказал и военкор Александр Коц в своём телеграм-канале. По его данным, отдельная коробка союзников из КНДР стала знаком благодарности за вклад в освобождение Курской области в прошлом году — на юбилейный парад в 2024-м корейцы подготовиться не успевали. В 81-ю годовщину Победы они печатали шаг рядом с российскими сослуживцами.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Скриншот тг-канала Alex Parker Returns