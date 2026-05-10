Путин назвал самого договороспособного политика Европы. А про Финляндию едва сдержался: "Я бы и жест показал"
13:00, 10 май 2026
Российский лидер на пресс-конференции по итогам Дня Победы рассказал, с кем из европейских деятелей удобнее всего обсуждать восстановление связей с Брюсселем, и резко высказался о действиях Хельсинки.
Владимир Путин в Москве по завершении праздничных мероприятий 9 Мая провёл пресс-конференцию, на которой обозначил возможные каналы общения с государствами Евросоюза.
По мнению российского президента, наиболее подходящей фигурой для консультаций между российской столицей и европейскими структурами остаётся экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Именно его Путин охарактеризовал как самого договороспособного политика на континенте.
Куда более резко прозвучали слова в адрес Финляндии. Российский лидер раскритиковал шаги её руководства, охарактеризовав их как весьма странные. Он подчеркнул, что между двумя государствами отсутствовали неурегулированные споры по территориям — все вопросы давно были закрыты. По версии Путина, при вступлении в Североатлантический альянс Хельсинки рассчитывали получить новые земли.
Касаясь возведения финской стороной ограждения по реке Сестре, президент с иронией заметил:
Затронул глава государства и тему отношения к прошлому в европейских странах. Пересмотр итогов Второй мировой он назвал глупостью и предостерёг, что подобный курс способен привести государства к нищете.
Отдельный блок выступления был посвящён украинскому направлению и позиции Запада в начале СВО. Путин упомянул телефонный разговор с Эммануэлем Макроном в 2022 году: тогда французский президент просил отодвинуть войска от Киева, поясняя, что Украина не способна подписывать договорённости «с пистолетом у виска».
По общей линии западных столиц российский лидер заявил:
Он напомнил, что оппоненты прогнозировали разгром России и распад её государственности за считаные месяцы.
При этом Путин выразил уверенность: связи Москвы со многими западными столицами со временем будут восстановлены.
