13:00, 10 май 2026

Российский лидер на пресс-конференции по итогам Дня Победы рассказал, с кем из европейских деятелей удобнее всего обсуждать восстановление связей с Брюсселем, и резко высказался о действиях Хельсинки.

Владимир Путин в Москве по завершении праздничных мероприятий 9 Мая провёл пресс-конференцию, на которой обозначил возможные каналы общения с государствами Евросоюза.

По мнению российского президента, наиболее подходящей фигурой для консультаций между российской столицей и европейскими структурами остаётся экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Именно его Путин охарактеризовал как самого договороспособного политика на континенте.

Куда более резко прозвучали слова в адрес Финляндии. Российский лидер раскритиковал шаги её руководства, охарактеризовав их как весьма странные. Он подчеркнул, что между двумя государствами отсутствовали неурегулированные споры по территориям — все вопросы давно были закрыты. По версии Путина, при вступлении в Североатлантический альянс Хельсинки рассчитывали получить новые земли.

«В надежде на то, что у нас тут всё рухнет, а они тут как тут — и цап-царап», — отметил он.

Касаясь возведения финской стороной ограждения по реке Сестре, президент с иронией заметил:

«Я бы и жест показал и сказал бы что-то, но я родом из культурной столицы».

Затронул глава государства и тему отношения к прошлому в европейских странах. Пересмотр итогов Второй мировой он назвал глупостью и предостерёг, что подобный курс способен привести государства к нищете.

Отдельный блок выступления был посвящён украинскому направлению и позиции Запада в начале СВО. Путин упомянул телефонный разговор с Эммануэлем Макроном в 2022 году: тогда французский президент просил отодвинуть войска от Киева, поясняя, что Украина не способна подписывать договорённости «с пистолетом у виска».

По общей линии западных столиц российский лидер заявил:

«Политики на Западе всех обманывали, начиная с обещания не расширять НАТО на восток, это спровоцировало конфликт на Украине».

Он напомнил, что оппоненты прогнозировали разгром России и распад её государственности за считаные месяцы.

«Не получается. А потом залезли в эту колею и вылезти не могут», — констатировал президент.

При этом Путин выразил уверенность: связи Москвы со многими западными столицами со временем будут восстановлены.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru