"Львы Кима" на Параде – Путин обратился к ним напрямую. Что это значит? Эксперты взбудоражены

13:05, 10 май 2026

Военнослужащие Северной Кореи, участвовавшие в освобождении Курской области, прошли парадным строем 9 Мая. Эксперты заявляют о выходе российско-корейского партнёрства на новый уровень.

Подразделение Корейской народной армии впервые в современной истории России приняло участие в Параде Победы на Красной площади. Военнослужащие КНДР, которых неофициально называют «львами Кима», прошли торжественным маршем 9 Мая в Москве вместе с российскими боевыми товарищами. Об этом сообщили военкор Александр Коц, авторы Telegram-каналов «Военная хроника» и «Взгляд Макса».

Корейские военнослужащие оказались на главной площади страны не случайно. Именно они в сложный период оказали поддержку российской армии в освобождении Курской области от подразделений ВСУ. Долгое время факт их присутствия на территории региона официально не комментировался, однако позже участие бойцов КНДР в боях было подтверждено и получило высокую оценку российской стороны.

Появление северокорейского подразделения в составе парадного расчёта вызвало широкий резонанс — в том числе за рубежом. Иностранные издания трактуют этот шаг как сигнал о выходе сотрудничества Москвы и Пхеньяна на качественно новый уровень. По оценкам наблюдателей, приглашение корейских военных на главное торжество страны стало демонстрацией союзнических отношений двух государств в условиях нынешней геополитической обстановки. Российская сторона тем самым обозначила: военное взаимодействие с КНДР продолжает расширяться и укрепляться.

Прохождение корейских военнослужащих по брусчатке расценивается как свидетельство партнёрства и взаимной поддержки между странами. Примечательно, что слухи о возможном появлении подразделения КНДР на Красной площади появлялись ещё годом ранее, однако реализованы они были именно на праздновании 81-й годовщины Победы.

В ходе торжественного марша бойцы из Северной Кореи заметно отличались от остальных расчётов строевым шагом. Их движения были настолько слаженными, что в ряде публикаций синхронность охарактеризовали как «роботизированную».

Президент России Владимир Путин в ходе мероприятия обратился к корейским военнослужащим напрямую. Ранее глава государства неоднократно отмечал значимость поддержки, оказанной союзниками. По словам Путина, народ России не забудет подвига корейского спецназа, а память о бойцах, отдавших жизни за общую свободу, будет сохранена.

Авторы канала «Военная хроника» назвали участие корейцев в параде одним из наиболее заметных эпизодов мероприятия, отметив путь признания их роли — от отсутствия подтверждений до официальной благодарности на государственном уровне.

Военкор Александр Коц, в свою очередь, обратил внимание, что отдельная коробка союзников из КНДР стала формой признания их вклада в освобождение Курской области. В прошлом году подготовиться к юбилейному параду корейские военные не успели, однако в этом году чеканили шаг наравне с российскими сослуживцами. По мнению журналиста, появление союзного подразделения — не формальность, а подтверждение реально сложившегося боевого братства между двумя странами, отмеченное в том числе нервной реакцией западных столиц.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru