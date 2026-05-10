Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

"Львы Кима" на Параде – Путин обратился к ним напрямую. Что это значит? Эксперты взбудоражены

"Львы Кима" на Параде – Путин обратился к ним напрямую. Что это значит? Эксперты взбудоражены

13:05, 10 май 2026

Военнослужащие Северной Кореи, участвовавшие в освобождении Курской области, прошли парадным строем 9 Мая. Эксперты заявляют о выходе российско-корейского партнёрства на новый уровень.

Подразделение Корейской народной армии впервые в современной истории России приняло участие в Параде Победы на Красной площади. Военнослужащие КНДР, которых неофициально называют «львами Кима», прошли торжественным маршем 9 Мая в Москве вместе с российскими боевыми товарищами. Об этом сообщили военкор Александр Коц, авторы Telegram-каналов «Военная хроника» и «Взгляд Макса».

Корейские военнослужащие оказались на главной площади страны не случайно. Именно они в сложный период оказали поддержку российской армии в освобождении Курской области от подразделений ВСУ. Долгое время факт их присутствия на территории региона официально не комментировался, однако позже участие бойцов КНДР в боях было подтверждено и получило высокую оценку российской стороны.

Появление северокорейского подразделения в составе парадного расчёта вызвало широкий резонанс — в том числе за рубежом. Иностранные издания трактуют этот шаг как сигнал о выходе сотрудничества Москвы и Пхеньяна на качественно новый уровень. По оценкам наблюдателей, приглашение корейских военных на главное торжество страны стало демонстрацией союзнических отношений двух государств в условиях нынешней геополитической обстановки. Российская сторона тем самым обозначила: военное взаимодействие с КНДР продолжает расширяться и укрепляться.

Прохождение корейских военнослужащих по брусчатке расценивается как свидетельство партнёрства и взаимной поддержки между странами. Примечательно, что слухи о возможном появлении подразделения КНДР на Красной площади появлялись ещё годом ранее, однако реализованы они были именно на праздновании 81-й годовщины Победы.

В ходе торжественного марша бойцы из Северной Кореи заметно отличались от остальных расчётов строевым шагом. Их движения были настолько слаженными, что в ряде публикаций синхронность охарактеризовали как «роботизированную».

Президент России Владимир Путин в ходе мероприятия обратился к корейским военнослужащим напрямую. Ранее глава государства неоднократно отмечал значимость поддержки, оказанной союзниками. По словам Путина, народ России не забудет подвига корейского спецназа, а память о бойцах, отдавших жизни за общую свободу, будет сохранена.

Авторы канала «Военная хроника» назвали участие корейцев в параде одним из наиболее заметных эпизодов мероприятия, отметив путь признания их роли — от отсутствия подтверждений до официальной благодарности на государственном уровне.

Военкор Александр Коц, в свою очередь, обратил внимание, что отдельная коробка союзников из КНДР стала формой признания их вклада в освобождение Курской области. В прошлом году подготовиться к юбилейному параду корейские военные не успели, однако в этом году чеканили шаг наравне с российскими сослуживцами. По мнению журналиста, появление союзного подразделения — не формальность, а подтверждение реально сложившегося боевого братства между двумя странами, отмеченное в том числе нервной реакцией западных столиц.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Особые "калаши" в руках "львов Кима" на Параде в Москве – Пинчук объяснил, зачем на них "кристаллы Сваровски"

Читайте также:

Особые "калаши" в руках "львов Кима" на Параде в Москве – Пинчук объяснил, зачем на них "кристаллы Сваровски"
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Особые "калаши" в руках "львов Кима" на Параде в Москве – Пинчук объяснил, зачем на них "кристаллы Сваровски"
Россия/мир
Особые "калаши" в руках "львов Кима" на Параде в Москве – Пинчук объяснил, зачем на них "кристаллы Сваровски"
Адское пекло на границе. ГУР Украины трубит о "львах" Кима. Таки нашлись! Артиллерия и РСЗО - на всю. Курщина снова "ожила"
Россия/мир
Адское пекло на границе. ГУР Украины трубит о "львах" Кима. Таки нашлись! Артиллерия и РСЗО - на всю. Курщина снова "ожила"
Львы товарища Кима "поставили на уши" ГУР. Этого в Киеве не ожидали: "На Курской области не ограничились"
Россия/мир
Львы товарища Кима "поставили на уши" ГУР. Этого в Киеве не ожидали: "На Курской области не ограничились"
«Заехал в "Пятерочку". Скажу вам выбор не очень» — украинские мародеры гордо делятся кадрами своих грабежей в Курской области
Россия/мир
«Заехал в "Пятерочку". Скажу вам выбор не очень» — украинские мародеры гордо делятся кадрами своих грабежей в Курской области


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.
Подробнее Не согласен Согласен