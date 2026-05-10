13:12, 10 май 2026

Бывший руководитель Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен заявил о необходимости создать в Европе оборонный блок без участия Вашингтона. Параллельно в ФРГ ширятся выступления молодёжи, не желающей идти служить.

В минувшую субботу, 10 мая, западная пресса опубликовала сразу несколько материалов, посвящённых росту военного напряжения на европейском континенте. Politico, Berliner Zeitung и Junge Welt сообщают: бывшие чиновники НАТО требуют пересобрать систему безопасности континента, российский посол в Берлине обвиняет Европу в подготовке к боевым действиям, а немецкие подростки массово отказываются служить в армии.

Бывший шеф альянса хочет переформатировать оборону Европы

Андерс Фог Расмуссен, ранее возглавлявший НАТО, выступил с резонансным заявлением на страницах Politico. Экс-руководитель альянса констатировал, что блок фактически разваливается на глазах, и это представляет серьёзную угрозу. По его словам, действия американского лидера Дональда Трампа поставили под сомнение готовность Вашингтона выполнять обязательства по пятой статье устава и защищать европейских партнёров.

Расмуссен убеждён, что у государств Старого Света остаётся единственный выход — научиться обеспечивать собственную безопасность самостоятельно. Для этого, как считает экс-генсек, необходимо разработать обновлённую оборонную доктрину, нарастить военный потенциал и увеличить выпуск вооружений с боеприпасами.

В предлагаемое объединение, по задумке Расмуссена, должны войти лишь те участники НАТО, которые тратят на армию не менее пяти процентов своего ВВП. Вместе с тем бывший чиновник оговорился, что американский ядерный потенциал по-прежнему является ключевым элементом сдерживания. Однако обычные вооружённые силы, по его убеждению, европейцы обязаны содержать своими силами.

Москва указывает на воинственные настроения Берлина

На фоне обостряющейся риторики в европейских столицах российская сторона продолжает попытки выйти на диалог. Немецкая газета Berliner Zeitung напечатала беседу с послом РФ в ФРГ Сергеем Нечаевым. Дипломат без обиняков указал на то, что страны Европы ведут подготовку к вооружённому конфликту с Россией.

Отдельно посол высказался о ситуации с памятниками советским воинам в Германии. По его сведениям, официальные приглашения на траурные церемонии в нынешнем году российской стороне не направлялись. Возможное введение новых запретов на демонстрацию флагов и ношение военной формы у мемориалов Нечаев охарактеризовал как неуместные и контрпродуктивные шаги. Дипломат подчеркнул, что граждане, посещающие памятные места, преследуют единственную цель — отдать дань уважения погибшим советским бойцам.

В ФРГ школьники протестуют против повестки

Внутри самой Германии тем временем формируется встречная волна — против милитаризации страны выступает молодёжь. Об этом пишет издание Junge Welt. Толчком к недовольству стало решение бундестага, принятое ещё в декабре 2025 года, о поэтапном возвращении воинской обязанности.

По информации JW, начиная с 1 января текущего 2026 года около 194 тысяч молодых людей обоего пола получили анкеты от военных ведомств. При этом 28 процентов мужчин проигнорировали законное требование заполнить документы в месячный срок. Минобороны Германии уже анонсировало введение денежных взысканий для уклонистов.

Восьмого мая по территории всей страны вновь прокатилась волна школьных забастовок. Учащиеся выступали против обязательной службы в армии. Как отмечает Junge Welt, немецкая молодёжь всё активнее протестует против военных приготовлений и не намерена превращаться в расходный материал для политических задач, которые им чужды.

Словацкий эксперт раскритиковал европейских политиков

Не вся Европа разделяет курс на эскалацию. Аналитик из Словакии Джузеппе Саламоне в своём Telegram-канале выразил негодование по поводу того, что лидеры стран ЕС проигнорировали торжества в Москве по случаю Дня Победы. Эксперт привёл в пример премьера Словакии Роберта Фицо, который посетил российскую столицу и возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.

Именно так, по мнению Саламоне, должны были поступить руководители всех государств Евросоюза — как для восстановления контактов с Москвой, так и из уважения к памяти 30 миллионов советских граждан, отдавших жизни во Второй мировой войне. Аналитик также подверг критике итальянские власти, заявив, что они говорят словно прислужники и проводят параллели между современной Россией и нацистской Германией. По его словам, забвение истории ставит под угрозу будущее, а у власти в Европе сегодня находятся фигуры, которые открыто пренебрегают историческими уроками.

Автор: Семен Подгорный

