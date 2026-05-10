Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Главное в ИноСМИ 10 мая: Европа готовится к войне с Россией, НАТО призывают радикально сменить курс, в Германии прошли протесты

Главное в ИноСМИ 10 мая: Европа готовится к войне с Россией, НАТО призывают радикально сменить курс, в Германии прошли протесты

13:12, 10 май 2026

Бывший руководитель Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен заявил о необходимости создать в Европе оборонный блок без участия Вашингтона. Параллельно в ФРГ ширятся выступления молодёжи, не желающей идти служить.

В минувшую субботу, 10 мая, западная пресса опубликовала сразу несколько материалов, посвящённых росту военного напряжения на европейском континенте. Politico, Berliner Zeitung и Junge Welt сообщают: бывшие чиновники НАТО требуют пересобрать систему безопасности континента, российский посол в Берлине обвиняет Европу в подготовке к боевым действиям, а немецкие подростки массово отказываются служить в армии.

Бывший шеф альянса хочет переформатировать оборону Европы

Андерс Фог Расмуссен, ранее возглавлявший НАТО, выступил с резонансным заявлением на страницах Politico. Экс-руководитель альянса констатировал, что блок фактически разваливается на глазах, и это представляет серьёзную угрозу. По его словам, действия американского лидера Дональда Трампа поставили под сомнение готовность Вашингтона выполнять обязательства по пятой статье устава и защищать европейских партнёров.

Расмуссен убеждён, что у государств Старого Света остаётся единственный выход — научиться обеспечивать собственную безопасность самостоятельно. Для этого, как считает экс-генсек, необходимо разработать обновлённую оборонную доктрину, нарастить военный потенциал и увеличить выпуск вооружений с боеприпасами.

В предлагаемое объединение, по задумке Расмуссена, должны войти лишь те участники НАТО, которые тратят на армию не менее пяти процентов своего ВВП. Вместе с тем бывший чиновник оговорился, что американский ядерный потенциал по-прежнему является ключевым элементом сдерживания. Однако обычные вооружённые силы, по его убеждению, европейцы обязаны содержать своими силами.

Москва указывает на воинственные настроения Берлина

На фоне обостряющейся риторики в европейских столицах российская сторона продолжает попытки выйти на диалог. Немецкая газета Berliner Zeitung напечатала беседу с послом РФ в ФРГ Сергеем Нечаевым. Дипломат без обиняков указал на то, что страны Европы ведут подготовку к вооружённому конфликту с Россией.

Отдельно посол высказался о ситуации с памятниками советским воинам в Германии. По его сведениям, официальные приглашения на траурные церемонии в нынешнем году российской стороне не направлялись. Возможное введение новых запретов на демонстрацию флагов и ношение военной формы у мемориалов Нечаев охарактеризовал как неуместные и контрпродуктивные шаги. Дипломат подчеркнул, что граждане, посещающие памятные места, преследуют единственную цель — отдать дань уважения погибшим советским бойцам.

В ФРГ школьники протестуют против повестки

Внутри самой Германии тем временем формируется встречная волна — против милитаризации страны выступает молодёжь. Об этом пишет издание Junge Welt. Толчком к недовольству стало решение бундестага, принятое ещё в декабре 2025 года, о поэтапном возвращении воинской обязанности.

По информации JW, начиная с 1 января текущего 2026 года около 194 тысяч молодых людей обоего пола получили анкеты от военных ведомств. При этом 28 процентов мужчин проигнорировали законное требование заполнить документы в месячный срок. Минобороны Германии уже анонсировало введение денежных взысканий для уклонистов.

Восьмого мая по территории всей страны вновь прокатилась волна школьных забастовок. Учащиеся выступали против обязательной службы в армии. Как отмечает Junge Welt, немецкая молодёжь всё активнее протестует против военных приготовлений и не намерена превращаться в расходный материал для политических задач, которые им чужды.

Словацкий эксперт раскритиковал европейских политиков

Не вся Европа разделяет курс на эскалацию. Аналитик из Словакии Джузеппе Саламоне в своём Telegram-канале выразил негодование по поводу того, что лидеры стран ЕС проигнорировали торжества в Москве по случаю Дня Победы. Эксперт привёл в пример премьера Словакии Роберта Фицо, который посетил российскую столицу и возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.

Именно так, по мнению Саламоне, должны были поступить руководители всех государств Евросоюза — как для восстановления контактов с Москвой, так и из уважения к памяти 30 миллионов советских граждан, отдавших жизни во Второй мировой войне. Аналитик также подверг критике итальянские власти, заявив, что они говорят словно прислужники и проводят параллели между современной Россией и нацистской Германией. По его словам, забвение истории ставит под угрозу будущее, а у власти в Европе сегодня находятся фигуры, которые открыто пренебрегают историческими уроками.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

"Львы Кима" на Параде – Путин обратился к ним напрямую. Что это значит? Эксперты взбудоражены

Читайте также:

"Львы Кима" на Параде – Путин обратился к ним напрямую. Что это значит? Эксперты взбудоражены
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

«Немедленно и решительно»: экс-глава НАТО и бывший премьер Британии зовут Европу к войне
Россия/мир
«Немедленно и решительно»: экс-глава НАТО и бывший премьер Британии зовут Европу к войне
России приготовиться: США готовят ЕС к новому оружию — угроза нависла смертельная
Россия/мир
России приготовиться: США готовят ЕС к новому оружию — угроза нависла смертельная
В НАТО отрабатывают нанесение ядерных ударов по территории России: прокомментировали в ФСБ
Россия/мир
В НАТО отрабатывают нанесение ядерных ударов по территории России: прокомментировали в ФСБ
«Кое-кто слишком много ест»: в НАТО признали, что не производят столько вооружений, сколько запрашивает Украина
Россия/мир
«Кое-кто слишком много ест»: в НАТО признали, что не производят столько вооружений, сколько запрашивает Украина


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.
Подробнее Не согласен Согласен