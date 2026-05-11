Сводка с фронтов СВО 11 мая: 16 тысяч ударов – Идёт "перемирие". Враг бросается в контратаки, Штурмовики снова в трубе

11:59, 11 май 2026

За время объявленного Россией одностороннего прекращения огня украинские войска совершили более 16 тысяч нарушений режима тишины. На нескольких участках фронта зафиксированы контратаки и попытки прорыва обороны. На Запорожском направлении украинские военные блогеры сообщают о применении российскими штурмовиками газовых труб для скрытного выдвижения.

Российская армия с 8 мая соблюдает режим одностороннего прекращения огня, объявленный президентом Владимиром Путиным по инициативе американского лидера Дональда Трампа. Перемирие было продлено до 11 мая включительно. Однако, по данным Министерства обороны России и военных телеграм-каналов, украинская сторона этот режим не соблюдает. За указанный период зафиксировано свыше 16 тысяч нарушений. О происходящем на фронтах сообщают авторы каналов «Два майора» и «Военная хроника».

Согласно докладу российского военного ведомства, за время действия перемирия украинские подразделения произвели 676 обстрелов позиций российских войск с применением миномётов, артиллерийских орудий и танков, а также запустили свыше 6300 беспилотных летательных аппаратов. Помимо этого, зафиксировано восемь атак на позиции российских подразделений.

Итоговая цифра нарушений достигла 16 071 случая. В ответ российские военные наносили удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и миномётов противника, а также поражали пункты управления и места запуска беспилотников. Киев, в свою очередь, квалифицировал эти ответные действия как нарушения режима прекращения огня со стороны России.

Авторы канала «Военная хроника» отмечают, что украинская сторона открыто признаёт: каждые сутки перемирия используются для дополнительного укрепления оборонительных рубежей с целью затруднить последующие наступательные операции российской армии. По оценкам с украинской стороны, Москва перенесла сроки весеннего наступления — в прошлом году оно началось в середине апреля. Предполагаемые направления удара — Славянск, Краматорск, а также прилегающие районы, включая Лиман, Константиновку и Доброполье. Перенос сроков связывают с необходимостью накопить достаточный запас боеприпасов и завершить подготовку резервных подразделений.

Северный участок

Активность украинских войск в период перемирия позволяет сделать выводы о том, какие направления противник считает для себя наиболее уязвимыми. Одним из таких направлений является Сумская область. По имеющимся данным, украинские бригады и переброшенные сюда резервы понесли значительные потери, а оборонительные позиции находятся в критическом состоянии. Группировка российских войск «Север» удерживает занятые рубежи и готовится к развитию наступления.

По сведениям канала «Два майора», в районе Заселья вблизи Мирополья группа украинских штурмовиков при поддержке FPV-дронов предприняла попытку форсировать реку Псёл, однако она закончилась неудачей. В Краснопольском районе противник также безуспешно пытался контратаковать российские позиции в районе Миропольского. В ходе огневого контакта большая часть атаковавших уничтожена, один военнослужащий взят в плен.

В Харьковской области ситуация более статична: под Купянском продолжаются позиционные столкновения без существенного изменения линии соприкосновения.

Южный участок

Наиболее интенсивные боевые действия в течение суток фиксировались на Добропольском направлении. Российские подразделения продолжают теснить украинские части к северу от Покровска. Группировка «Центр» отразила восемь атак противника в районе населённых пунктов Торецкое, Торское, Кучеров Яр, Кутузовка, Новый Донбасс, Белицкое, Родинское и Новоалександровка Донецкой Народной Республики.

Восточнее, на участке вдоль административной границы Днепропетровской и Запорожской областей, украинские войска активно применяют артиллерию и тяжёлое вооружение, сочетая его с тактикой действий малыми группами. Многочисленные разведывательно-диверсионные группы на лёгких транспортных средствах и в пешем порядке предпринимают попытки проникнуть в глубину российской обороны по всей линии соприкосновения. Операторы российских беспилотников ведут обнаружение и уничтожение таких групп, что, по данным группировки «Восток», позволяет пресекать попытки изменить линию фронта в пользу Киева.

Донбасс и Запорожье

Вдоль всей линии соприкосновения в бассейне Днепра противник придерживается схожей тактики: проникновение в расположение российских частей небольшими группами. Под Константиновкой продолжаются тяжёлые позиционные бои без существенных изменений. На Северском направлении фиксируются взаимные вылазки разведывательно-диверсионных групп в районе Дибровы, противник пытается выйти в тыл российским подразделениям через лесные массивы. Об этом сообщает военный корреспондент Евгений Лисицын.

На юге Запорожской области ситуация по-прежнему остаётся напряжённой. Приморское и Степногорск фактически находятся в серой зоне: присутствие украинских подразделений в обоих населённых пунктах сохраняется на протяжении нескольких месяцев, вытеснить противника оттуда не удаётся.

На этом фоне украинские военные блогеры сообщают о новом случае применения российскими штурмовыми группами пустых газовых труб для скрытного выдвижения в тыл украинских позиций. По их данным, подобное происходит на Запорожском направлении в районе Малых Щербаков. Канал «Военная хроника» отмечает, что российская сторона эту информацию пока не подтверждала.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
