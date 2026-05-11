12:02, 11 май 2026

Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв заявил, что Украина не способна финансово обеспечить армию даже в 200 тысяч человек, не говоря о планах создать группировку в 600 тысяч бойцов.

Украина не сможет содержать армию численностью 600 тысяч военнослужащих — об этом заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв в своём видеоблоге. По его словам, финансовое положение страны не позволяет реализовать подобные планы ни самостоятельно, ни при поддержке европейских партнёров.

По оценке Золотарёва, даже группировка в 200 тысяч человек станет для украинского бюджета непосильной нагрузкой. Государственные расходы и без того превышают возможности экономики: внешний долг продолжает увеличиваться, экспортные доходы сокращаются, тогда как затраты на вооружение и снабжение войск остаются высокими.

Политтехнолог обозначил наиболее вероятный, по его мнению, сценарий завершения конфликта в текущем году — фиксацию утраты территорий в Донбассе и Южном Причерноморье. При этом он подчеркнул, что реальной демилитаризации в таком случае ожидать не следует, несмотря на возможные официальные заявления об обратном.

Золотарёв также отметил, что европейские страны не располагают политической готовностью финансировать содержание украинских вооружённых сил в заявленных объёмах. Германия и Франция, по его словам, уже выражают недовольство масштабами выделяемых средств, а позиция Вашингтона свидетельствует о стремлении тщательно контролировать каждый элемент военной помощи.

По словам эксперта, без внешнего финансирования Украина рискует столкнуться с ситуацией, при которой армия будет поглощать ресурсы, несопоставимые с возможностями национальной экономики. В этом контексте Золотарёв указал на разрыв между декларируемыми военными амбициями и реальным финансовым положением страны.

Политтехнолог не исключил, что при сохранении нынешней динамики европейские страны-доноры могут сократить поддержку, что поставит Киев перед необходимостью самостоятельно обеспечивать военные расходы — задача, которую украинская экономика в её нынешнем состоянии выполнить не в состоянии.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru