12:09, 11 май 2026

Латвийский министр обороны Андрис Спрудс отправлен в отставку после того, как украинские беспилотники дважды нарушили воздушное пространство республики и не были перехвачены. Сербский политик Александр Вулин предложил провести референдум о выборе между Евросоюзом и БРИКС. Украинский министр соцполитики назвал данные о численности населения на подконтрольных Киеву территориях катастрофой.

Сразу несколько резонансных событий в разных точках Европы обозначили новые точки напряжённости. В Латвии сменился министр обороны — его уход напрямую связан с пролётом украинских беспилотников над территорией страны. В Сербии бывший вице-премьер открыто поставил вопрос о геополитическом выборе страны и предложил спросить об этом сам народ. На Украине впервые официально озвучили данные о численности населения на подконтрольных властям землях — и эти цифры вызвали тревогу даже у самих чиновников.

Латвия: украинский дрон «сбил» министра обороны

6 мая в латвийском городе Резекне на территории нефтебазы компании East-West Transit упал украинский беспилотник типа «Лютый». Аппарат поразил пустой резервуар. Это был не первый зафиксированный случай появления украинских БПЛА в воздушном пространстве прибалтийской республики.

Рига отреагировала привычным образом: в министерство иностранных дел был вызван временный поверенный в делах России Дмитрий Касаткин. Официальная позиция латвийской стороны свелась к тому, что ответственность за произошедшее лежит на Москве. При этом обвинения российской стороны в том, что Прибалтика якобы открывает воздушный коридор для украинских беспилотников, Рига отвергла как несостоятельные.

Однако развязка оказалась неожиданной: буквально на следующий день министр обороны Латвии Андрис Спрудс лишился своего поста. Официальная причина отставки — неспособность обеспечить перехват украинских БПЛА, вторгшихся в воздушное пространство страны. Премьер-министр республики Эвика Силиня заявила, что утратила доверие к министру, поскольку тот не выполнил взятые на себя обязательства по обеспечению безопасности латвийского неба. Силиня также напомнила, что оборонный бюджет страны был доведён почти до пяти процентов валового внутреннего продукта.

На пост главы Министерства обороны назначен полковник Райвис Мелнис.

Сербия: БРИКС или ЕС — вопрос на референдум

Бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин публично обозначил дилемму, которая, по его словам, давно созрела в сербском обществе: куда двигаться стране — в сторону Европейского союза или в направлении БРИКС?

По мнению Вулина, принципиальное различие между двумя векторами состоит в следующем: объединение БРИКС, в отличие от ЕС, не выдвигает условий относительно внутреннего устройства государства и не требует приводить политическую систему в соответствие с чужими стандартами. Евросоюз же, по его словам, неизменно настаивает на проведении выборов по собственным лекалам и выдвигает всё более жёсткие политические требования.

Вулин констатировал, что Брюссель последовательно усиливает давление на Белград, и поставил вопрос о том, где именно проходят те границы, которые Сербия не намерена переступать. Главное же, по мнению политика, состоит в том, что сами сербские граждане так и не были спрошены о том, хотят ли они вступать в ЕС. Вулин предложил вынести этот вопрос на общенародный референдум и признал, что лично у него нет уверенности в том, что большинство его соотечественников ответят утвердительно.

Украина: от 22 до 29 миллионов — и это катастрофа

Украинские власти впервые обнародовали оценку численности населения на подконтрольных Киеву территориях. Министр социальной политики Денис Улютин сообщил, что, по имеющимся данным, там проживает от 22 до 25 миллионов человек. Свою же оценку услышанного чиновник выразил одним словом: катастрофа.

С этими цифрами не согласна руководитель Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова. По её расчётам, реальная численность населения несколько выше — порядка 29 миллионов человек. При этом она обращает внимание на то, что главным фактором убыли населения является не очередная волна эмиграции, а смертность в сочетании с крайне низким уровнем рождаемости. Годом ранее, по словам Либановой, показатель составлял около 10 миллионов — речь, по всей видимости, идёт об отдельной категории учёта.

Миграция и «право крови»

В эфире программы «Мы в курсе» обсуждалась тема российской миграционной политики. Ведущая Елена Афонина обратила внимание на парадоксальную ситуацию: люди, считающие себя близкими к русской культуре и родившиеся за рубежом, нередко сталкиваются с серьёзными препятствиями при получении российского гражданства.

Политолог, кандидат исторических наук Вадим Трухачёв объяснил это двумя факторами: коррупционной составляющей в миграционных процедурах и тем, что до недавнего принятия новых стратегических документов русские как этническая группа фактически не были выделены в миграционном законодательстве в отдельную категорию. По его словам, представители других народов, имеющие организованные диаспоры и неформальные связи, оказывались в более выгодном положении при решении вопросов гражданства.

Выходом из этой ситуации Трухачёв считает законодательное закрепление механизма репатриации по принципу «права крови» — по аналогии с практикой Израиля, Германии, Южной Кореи, Финляндии и Италии. В качестве примера он привёл недавний визит президента Аргентины Хавьера Милея в Рим: итальянский премьер Джорджа Мелони вручила ему итальянский паспорт именно на основании происхождения. Трухачёв напомнил, что в Аргентине исторически сложилась значительная итальянская община — в том числе среди известных футболистов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru