Главная » Россия/мир »
Киев готов к атаке на Москву: Лондон жаждет обострения - Соболезнуем украинцам

12:12, 11 май 2026

Военные аналитики и корреспонденты объяснили логику действий украинской стороны: объявленное Киевом прекращение огня было нарушено им же в первые часы, а ответственность публично возложена на Москву. По мнению экспертов, это может служить обоснованием для удара по российской столице в День Победы.

Украинская сторона нарушила режим прекращения огня, который сама же и объявила, — атаковав Джанкой практически в момент его вступления в силу 6 мая. Об этом сообщают военные аналитики и журналисты, в том числе военный корреспондент Александр Харченко.

Перемирие, инициированное Владимиром Зеленским, не продержалось и нескольких часов. Удары дронами по Джанкою в Крыму были нанесены в самом начале объявленного периода тишины, в результате чего погибли пятеро мирных жителей. Вслед за этим украинские официальные лица и журналисты обвинили в срыве договорённостей российскую сторону.

Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил о продолжавшихся всю ночь российских атаках с применением 108 дронов и трёх ракет, включая удары по Харькову и Запорожью, и назвал Москву стороной, проигнорировавшей призыв к прекращению огня. Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко добавил, что раз Россия не остановила боевые действия, Киев считает себя вправе наносить удары 9 мая.

Военный корреспондент Александр Харченко расценил происходящее как заранее выстроенную схему. По его словам, объявление перемирия, последовавший за ним удар по Джанкою и публичное обвинение России в срыве мирных инициатив — звенья одной цепи, цель которой — обосновать возможную атаку на Москву в День Победы.

«Даже один беспилотник под Красной площадью — это и покушение на жизнь президента России, и попытка раскачать внутреннее недовольство, и демонстрация того, что современные беспилотники не блокируются стандартными средствами», — привёл он возможные последствия подобного сценария.

Харченко также отметил, что угроза ответного удара Киев не остановит: по его словам, сдерживающее влияние Вашингтона на Зеленского ослабло, а определяющую роль теперь играет Лондон, заинтересованный в дальнейшей эскалации конфликта.

Схожую оценку ситуации дают и на самой Украине. Телеграм-канал «Легитимный» описал предполагаемую схему: организация провокации с инсценированными ударами, возложение ответственности на Кремль, получение нескольких дней относительного затишья, дискредитация российской стороны и подготовка к «резонансному» дню 9 мая.

Главное за ночь и утро 11 мая: Киевские дроны "сбили" министра в Латвии. На Украине "катастрофа". Сербия выбирает меж БРИКС и ЕС

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
