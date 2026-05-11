Трамп получил серьёзное предупреждение из Ирана. Там готовятся к новой волне атак: "Враг не мог предвидеть"

12:15, 11 май 2026

Официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия заявил, что в случае новых атак со стороны США и Израиля война охватит территории, которые противник не сможет предугадать. Тегеран обвиняет Вашингтон в нарушении перемирия и готовится к возможной эскалации.

Официальный представитель вооружённых сил Ирана Мохаммад Акраминия выступил с предупреждением в адрес президента США Дональда Трампа. По его словам, если Соединённые Штаты и Израиль предпримут новые военные действия против Исламской Республики, конфликт выйдет за рамки ожидаемых противником географических границ. Заявление прозвучало в условиях сохраняющегося неустойчивого режима прекращения огня, установленного после ударов двух стран по иранской территории, сообщают иранские военные источники.

Акраминия подчеркнул, что иранская сторона продолжает подготовку к отражению возможной новой волны нападений: вооружения модернизируются, силы перегруппировываются. Тегеран декларирует стремление к миру, однако открыто заявляет о готовности к жёстким ответным мерам. Представитель армии уточнил, что его слова — это предостережение, а не угроза: противнику не следует повторять допущенных ошибок.

Параллельно 8 мая пресс-секретарь центрального штаба иранской полиции «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари обвинил американскую сторону в нарушении договорённостей о прекращении огня. По его данным, США атаковали несколько районов Ирана, а также два иранских судна. В ответ Тегеран нанёс удары по американским военным кораблям, находившимся к востоку от Ормузского пролива и к югу от порта Чабахар.

В тот же день Трамп заявил о готовности запустить операцию по разблокированию Ормузского пролива в случае отсутствия прогресса на переговорах. Операцию он намеревался назвать «Проект Свобода Плюс». Предшествующая ей инициатива — «Проект Свобода» — была приостановлена менее чем через сутки после старта. Причиной Трамп назвал обращение Пакистана с просьбой о паузе.

Иран регулярно фиксирует, по его оценке, нарушения режима перемирия американской стороной, в том числе атаки на иранские танкеры. На этом фоне в Тегеране не исключают дальнейшего ухудшения ситуации и готовятся к различным сценариям развития событий.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru