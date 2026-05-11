"Умно": Ким Чен Ын пригрозил ядерным ударом возмездия. Намёк Штатами понят – в Вашингтоне тишина

12:17, 11 май 2026

Северная Корея закрепила в основном законе страны положение об обязательном ядерном ударе возмездия, если иностранные спецслужбы уничтожат руководство государства. Вашингтон хранит молчание.

Правительство КНДР внесло поправку в Конституцию страны, обязывающую вооружённые силы немедленно применить ядерное оружие в случае, если иностранные спецслужбы устранят северокорейское руководство. Об этом сообщают ряд западных и азиатских изданий. Официальных комментариев со стороны Белого дома на данный момент не поступало, несмотря на широкое распространение информации в мировых СМИ.

Решение Пхеньяна последовало за двумя резонансными операциями американских силовых структур: похищением президента Венесуэлы Николаса Мадуро и гибелью верховного лидера Ирана Али Хаменеи. По оценке ряда аналитиков, северокорейское руководство пришло к выводу, что наличие ядерного арсенала само по себе не является достаточной гарантией от подобных действий. Принятая норма преследует две цели: обеспечить защиту правящей династии Ким Чен Ына и гарантировать неотвратимость ответного удара вне зависимости от обстоятельств.

Доктор политических наук, политический обозреватель Андрей Пинчук, комментируя решение Пхеньяна, заявил, что в российской ядерной доктрине аналогичная норма отсутствует. По его мнению, глава государства является воплощением суверенитета страны, и подобное положение было бы логичным. Эксперт также подчеркнул, что эффективность таких механизмов обусловлена их автоматическим характером — по аналогии с системой «мёртвой руки»: когда противник осознаёт неизбежность ответного удара без какого-либо политического вмешательства, это меняет его поведение.

Южнокорейская пресса, рассматривающая Пхеньян в качестве главного противника, активно тиражирует новость, однако официальный Вашингтон публично не отреагировал. Британский таблоид The Sun и ряд других западных изданий уже опубликовали материалы на эту тему.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
