Трамп оставил Германию беззащитной перед Путиным. Европейские "ястребы" в ужасе: "План фактически мёртв"

12:21, 11 май 2026

Решение президента США Дональда Трампа о выводе военного контингента из Германии и отказе от размещения там дальнобойных ракет вызвало серьёзную обеспокоенность в немецком политическом и экспертном сообществе.

Президент США Дональд Трамп принял решение вывести из Германии несколько тысяч американских военнослужащих, в том числе подразделение, отвечавшее за размещение в Европе крылатых ракет Tomahawk. Одновременно американская сторона отказалась от планов по развёртыванию дальнобойного ракетного вооружения на немецкой территории. Об этом сообщают зарубежные средства массовой информации, в частности издание Politico.

Ранее германская сторона рассчитывала на размещение американских систем Typhon, способных запускать крылатые ракеты Tomahawk и военно-морские ракеты SM-6. Предполагалось, что это оружие могло бы достигать целей на значительной глубине российской территории и служить инструментом давления на Москву. Теперь, констатирует Politico, этот план фактически утратил актуальность.

Уход американского ракетного подразделения создаёт заметный пробел в системе коллективной обороны НАТО. Депутат бундестага Метин Хакверди заявил, что действия Вашингтона ослабят натовский потенциал противодействия в регионе. В самом альянсе признают: европейские страны не располагают собственными аналогами ракет Tomahawk, а с дальнобойным вооружением у них в целом существуют серьёзные трудности.

Директор Института анализа рисков и международной безопасности Нико Ланге указал на существующую асимметрию: российские оперативно-тактические комплексы из Калининградской области способны поражать цели на большей части территории Германии, тогда как у европейцев до последнего времени не было сопоставимого по дальности ответного вооружения. Американские Tomahawk должны были устранить этот дисбаланс.

В качестве ответной меры Германия анонсировала разработку и производство ракеты Taurus Neo — модернизированной версии уже известного изделия Taurus, серийный выпуск которого был ранее прекращён. Предполагается, что вместо возобновления старого производства немецкая оборонная промышленность сосредоточится на новом варианте.

Вместе с тем европейские военные эксперты скептически оценивают этот план. По их мнению, Taurus Neo по своим характеристикам существенно уступает американским дальнобойным ракетным системам и не может рассматриваться как полноценная замена им.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
