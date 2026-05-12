09:17, 12 май 2026

Итальянский обозреватель назвал московский Парад Победы 9 мая посланием Западу о неизменности позиции России.

Парад Победы, прошедший в Москве 9 мая в честь 81-й годовщины окончания Великой Отечественной войны, был воспринят рядом западных аналитиков как демонстрация политических намерений России. Об этом сообщает издание Strategic Culture со ссылкой на итальянского обозревателя Лоренцо Пачини.

По оценке Пачини, торжественный смотр военной техники на Красной площади вышел за рамки традиционной церемонии. Аналитик указал, что празднование несёт в себе отчётливый сигнал: Россия не изменила своих позиций в 1945 году, завершив войну взятием Берлина, и не намерена отступать сегодня применительно к территориям, которые считает своими. Пачини также высказал мнение, что переговоры с Киевом невозможны при нынешнем руководстве страны. Схожая точка зрения, по имеющимся данным, разделяется в российских военно-политических кругах: там полагают, что диалог на данном этапе лишён практического смысла, а приоритетом остаётся закрепление позиций на земле.

Параллельно западные наблюдатели обратили внимание на состав техники, прошедшей по площади, расценив это как свидетельство сохраняющегося военного потенциала страны.

Президент России Владимир Путин в своей речи на параде сделал акцент на роли каждого гражданина в общей Победе. Впервые на столь высоком официальном уровне была упомянута работа волонтёров и благотворителей, направляющих гуманитарную помощь в зону боевых действий, а также журналистов, освещающих события на линии соприкосновения.

После минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны Путин заявил, что подвиг поколения победителей служит источником вдохновения для военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции сегодня.

Глава государства подчеркнул, что российская армия действует в условиях противостояния с силами всего блока НАТО, однако продолжает продвигаться вперёд. В числе тех, кто обеспечивает этот результат, Путин назвал рабочих, инженеров, учёных и конструкторов, создающих вооружение с опорой на исторический опыт и современные разработки.

Говоря об основе успеха, президент перечислил бойцов, работников промышленности, сельского хозяйства, медицины, образования, культуры, предпринимателей и всех граждан страны. По его словам, решающими факторами остаются моральная стойкость, единство и готовность преодолевать любые трудности.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru