Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Главное к утру 12 мая. Опасный момент СВО. Срочное совещание после встречи с Путиным. России грозит катастрофа

Главное к утру 12 мая. Опасный момент СВО. Срочное совещание после встречи с Путиным. России грозит катастрофа

09:40, 12 май 2026

Премьер Словакии экстренно созвал совещание после встречи с Путиным, военный эксперт Артамонов призвал ускорить продвижение на Херсон и Одессу, а аналитики зафиксировали падение нефтепереработки в России до минимума за 17 лет.

Вечером 11 мая стало известно о нескольких ключевых событиях: глава словацкого правительства Роберт Фицо вернулся из Москвы и немедленно инициировал экстренное совещание по энергетике, военный эксперт и бывший офицер разведки Александр Артамонов заявил о критическом моменте в зоне боевых действий, а в России зафиксирован исторический минимум нефтепереработки на фоне мирового топливного кризиса. Об этом сообщают российские и зарубежные источники.

Фицо везёт из Кремля энергетическую повестку

Сразу после возвращения из Москвы, где состоялась его встреча с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министр Словакии Роберт Фицо собрал экстренное совещание с руководством государственного оператора нефтепровода «Дружба» — компанией Transpetrol. По словам политика, в ходе переговоров в Кремле значительная часть времени была посвящена теме поставок энергоносителей, и полученные сведения необходимо незамедлительно передать профильной структуре.

Фицо сообщил, что по итогам московских переговоров прорабатываются конкретные шаги по обеспечению республики газом и нефтью. Он напомнил о позиции Евросоюза: по расчётам Брюсселя, поставки российского газа для ряда стран должны прекратиться к 2027 году. Словакия уже направила официальную жалобу в связи с этим решением.

Ключевой тезис словацкого премьера: необходимо сохранить возможность закупок как российской нефти, так и газа. Отдельно он прокомментировал позицию США, указав, что американская сторона проявляет интерес к приобретению всей транзитной энергетической инфраструктуры.

Помимо энергетики, Фицо обозначил более широкий политический контекст. По его оценке, отсутствие полноценного диалога с Россией является ошибкой. Он перечислил факторы, которые, на его взгляд, подрывают взаимное доверие внутри самого ЕС: санкционное давление, которое, по его словам, лишь укрепляет самостоятельность России в различных отраслях; финансирование военных усилий Украины, в котором Братислава отказывается участвовать; наконец, ситуация, при которой ряд государств — членов союза не разрешил его самолёту пролететь через своё воздушное пространство по пути на торжества, посвящённые годовщине победы над нацизмом.

Разведчик: промедление сегодня — война с НАТО завтра

Военный эксперт и бывший офицер российской разведки Александр Артамонов в своих комментариях обозначил то, что назвал прямым направлением на Киев, предупредив: на этом пути российским силам предстоит столкнуться не только с украинскими формированиями. По его оценке, текущая обстановка требует оперативных решений, поскольку речь идёт уже не только о тактических успехах на отдельных участках, но и о стратегических перспективах всей кампании.

Артамонов указал, что без привлечения тяжёлой техники быстрого продвижения ожидать не стоит. Однако, по его мнению, главная проблема в другом: противник последовательно наращивает боевой потенциал за счёт западных поставок. Чем дольше сохраняется нынешняя динамика, тем более подготовленной становится оборона.

Эксперт обозначил конкретные стратегические ориентиры: по его словам, минимально необходимым считается освобождение черноморского побережья — как минимум Херсона, а вероятнее всего, и создание буферной зоны до Одессы. При этом он подчеркнул: чем быстрее будет решена эта задача, тем с менее подготовленным противником придётся иметь дело. Откладывание активных действий, по его словам, в перспективе означает столкновение с полностью отмобилизованным альянсом. Артамонов констатировал: окно возможностей не является бессрочным.

Топливо дорожает — и в воздухе, и на земле

Аналитическая компания Cirium зафиксировала потерю около двух миллионов пассажирских мест на авиарынке. В числе перевозчиков, оказавшихся в наиболее сложном положении, — British Airways, United Airlines и Lufthansa. Причиной называется резкий рост стоимости авиационного керосина: цена достигла 182 долларов за баррель. Глобальный экспорт авиатоплива за рассматриваемый период сократился более чем на 60% — с 1,8 млн до менее чем 700 тысяч баррелей в сутки.

Российский рынок не остался в стороне от этих тенденций. В омском аэропорту стоимость авиационного топлива марки ТС-1 с апреля поднялась до 78 700 рублей за тонну. Авиакомпании включают топливную надбавку в цену билетов, что ведёт к их удорожанию для пассажиров.

Эксперт в области нефти и газа Борис Марцинкевич в комментарии для телеканала «Царьград» пояснил, что российский внутренний рынок связан с внешним относительно слабо. Тем не менее цены на топливо в стране неизменно движутся вверх — вне зависимости от того, растёт нефть в цене, падает или остаётся на месте. По словам эксперта, между крупными нефтяными компаниями и правительством существует договорённость о том, что розничные цены на автозаправочных станциях не должны превышать уровень инфляции. Однако на практике это соглашение соблюдается, по его оценке, не в полной мере.

Отдельно обращает на себя внимание статистика нефтепереработки: в апреле 2026 года её объём в России снизился до 4,69 млн баррелей в сутки — минимального значения с декабря 2009 года. Ситуацию усугубляют удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

На Западе увидели страшную деталь парада победы в Москве: "Это предупреждение всему миру"

Читайте также:

На Западе увидели страшную деталь парада победы в Москве: "Это предупреждение всему миру"
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

«То, что нужно»: Песков рассказал, будут ли усиливать защиту и охрану Владимира Путина после покушения на Фицо
Россия/мир
«То, что нужно»: Песков рассказал, будут ли усиливать защиту и охрану Владимира Путина после покушения на Фицо
Украина поплатилась за остановку нефтепровода "Дружба": Ещё одна страна ЕС выступила против кредита Киеву
Россия/мир
Украина поплатилась за остановку нефтепровода "Дружба": Ещё одна страна ЕС выступила против кредита Киеву
Четверть миллиона солдат готовы к бою, наступление начнется в любой момент: НАТО готовит сокрушительный удар по РФ — плацдармом станут Одесса и Приднестровье
Россия/мир
Четверть миллиона солдат готовы к бою, наступление начнется в любой момент: НАТО готовит сокрушительный удар по РФ — плацдармом станут Одесса и Приднестровье
В Уфу прибыл вице-премьер России Дмитрий Чернышенко
Политика в Башкирии
В Уфу прибыл вице-премьер России Дмитрий Чернышенко


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.
Подробнее Не согласен Согласен