09:40, 12 май 2026

Премьер Словакии экстренно созвал совещание после встречи с Путиным, военный эксперт Артамонов призвал ускорить продвижение на Херсон и Одессу, а аналитики зафиксировали падение нефтепереработки в России до минимума за 17 лет.

Вечером 11 мая стало известно о нескольких ключевых событиях: глава словацкого правительства Роберт Фицо вернулся из Москвы и немедленно инициировал экстренное совещание по энергетике, военный эксперт и бывший офицер разведки Александр Артамонов заявил о критическом моменте в зоне боевых действий, а в России зафиксирован исторический минимум нефтепереработки на фоне мирового топливного кризиса. Об этом сообщают российские и зарубежные источники.

Фицо везёт из Кремля энергетическую повестку

Сразу после возвращения из Москвы, где состоялась его встреча с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министр Словакии Роберт Фицо собрал экстренное совещание с руководством государственного оператора нефтепровода «Дружба» — компанией Transpetrol. По словам политика, в ходе переговоров в Кремле значительная часть времени была посвящена теме поставок энергоносителей, и полученные сведения необходимо незамедлительно передать профильной структуре.

Фицо сообщил, что по итогам московских переговоров прорабатываются конкретные шаги по обеспечению республики газом и нефтью. Он напомнил о позиции Евросоюза: по расчётам Брюсселя, поставки российского газа для ряда стран должны прекратиться к 2027 году. Словакия уже направила официальную жалобу в связи с этим решением.

Ключевой тезис словацкого премьера: необходимо сохранить возможность закупок как российской нефти, так и газа. Отдельно он прокомментировал позицию США, указав, что американская сторона проявляет интерес к приобретению всей транзитной энергетической инфраструктуры.

Помимо энергетики, Фицо обозначил более широкий политический контекст. По его оценке, отсутствие полноценного диалога с Россией является ошибкой. Он перечислил факторы, которые, на его взгляд, подрывают взаимное доверие внутри самого ЕС: санкционное давление, которое, по его словам, лишь укрепляет самостоятельность России в различных отраслях; финансирование военных усилий Украины, в котором Братислава отказывается участвовать; наконец, ситуация, при которой ряд государств — членов союза не разрешил его самолёту пролететь через своё воздушное пространство по пути на торжества, посвящённые годовщине победы над нацизмом.

Разведчик: промедление сегодня — война с НАТО завтра

Военный эксперт и бывший офицер российской разведки Александр Артамонов в своих комментариях обозначил то, что назвал прямым направлением на Киев, предупредив: на этом пути российским силам предстоит столкнуться не только с украинскими формированиями. По его оценке, текущая обстановка требует оперативных решений, поскольку речь идёт уже не только о тактических успехах на отдельных участках, но и о стратегических перспективах всей кампании.

Артамонов указал, что без привлечения тяжёлой техники быстрого продвижения ожидать не стоит. Однако, по его мнению, главная проблема в другом: противник последовательно наращивает боевой потенциал за счёт западных поставок. Чем дольше сохраняется нынешняя динамика, тем более подготовленной становится оборона.

Эксперт обозначил конкретные стратегические ориентиры: по его словам, минимально необходимым считается освобождение черноморского побережья — как минимум Херсона, а вероятнее всего, и создание буферной зоны до Одессы. При этом он подчеркнул: чем быстрее будет решена эта задача, тем с менее подготовленным противником придётся иметь дело. Откладывание активных действий, по его словам, в перспективе означает столкновение с полностью отмобилизованным альянсом. Артамонов констатировал: окно возможностей не является бессрочным.

Топливо дорожает — и в воздухе, и на земле

Аналитическая компания Cirium зафиксировала потерю около двух миллионов пассажирских мест на авиарынке. В числе перевозчиков, оказавшихся в наиболее сложном положении, — British Airways, United Airlines и Lufthansa. Причиной называется резкий рост стоимости авиационного керосина: цена достигла 182 долларов за баррель. Глобальный экспорт авиатоплива за рассматриваемый период сократился более чем на 60% — с 1,8 млн до менее чем 700 тысяч баррелей в сутки.

Российский рынок не остался в стороне от этих тенденций. В омском аэропорту стоимость авиационного топлива марки ТС-1 с апреля поднялась до 78 700 рублей за тонну. Авиакомпании включают топливную надбавку в цену билетов, что ведёт к их удорожанию для пассажиров.

Эксперт в области нефти и газа Борис Марцинкевич в комментарии для телеканала «Царьград» пояснил, что российский внутренний рынок связан с внешним относительно слабо. Тем не менее цены на топливо в стране неизменно движутся вверх — вне зависимости от того, растёт нефть в цене, падает или остаётся на месте. По словам эксперта, между крупными нефтяными компаниями и правительством существует договорённость о том, что розничные цены на автозаправочных станциях не должны превышать уровень инфляции. Однако на практике это соглашение соблюдается, по его оценке, не в полной мере.

Отдельно обращает на себя внимание статистика нефтепереработки: в апреле 2026 года её объём в России снизился до 4,69 млн баррелей в сутки — минимального значения с декабря 2009 года. Ситуацию усугубляют удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru