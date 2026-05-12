Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Дело не только в Киеве: Названа одна из самых болезненных целей на Украине

Дело не только в Киеве: Названа одна из самых болезненных целей на Украине

09:43, 12 май 2026

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что поражение черноморской портовой инфраструктуры Украины нанесёт противнику значительно больший ущерб, чем удары исключительно по Киеву.

Российские военные эксперты всё настойчивее говорят о необходимости расширить географию ударов по украинской инфраструктуре. Столица как центр принятия решений остаётся приоритетной целью, однако для реального снижения военно-экономического потенциала противника этого недостаточно. Такую позицию озвучил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По мнению эксперта, стратегический акцент следует перенести на полное выведение из строя черноморской портовой зоны. Дандыкин указывает на симметричную логику: украинская сторона целенаправленно атакует российские нефтяные объекты и предприятия оборонно-промышленного комплекса, а значит, ответные действия должны быть столь же последовательными и жёсткими.

В качестве ключевой цели эксперт называет весь портовый пояс от Рени и Измаила до Николаева включительно. По его словам, пока одесский портовый узел функционирует в штатном режиме, через Босфор продолжают проходить миллионы тонн грузов. Это обеспечивает Киеву стабильные доходы и поддерживает логистику, в том числе позволяющую проводить атаки на объекты в российских регионах, включая Санкт-Петербург и балтийские порты.

Дандыкин настаивает на том, что речь должна идти не о разовых налётах, а о системной серии массированных повторяющихся ударов. В зоне поражения, помимо причальных сооружений, должны оказаться нефтеперерабатывающие заводы и перевалочные терминалы. Отключение южного экспортного коридора Украины эксперт расценивает как прямой инструмент лишения противника ресурсной базы.

Промедление с решением этой задачи Дандыкин квалифицирует как стратегический просчёт: пока южные ворота страны открыты, товарный поток не прерывается.

Официальных комментариев от Министерства обороны относительно возможной корректировки тактики на момент публикации не поступало.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Главное к утру 12 мая. Опасный момент СВО. Срочное совещание после встречи с Путиным. России грозит катастрофа

Читайте также:

Главное к утру 12 мая. Опасный момент СВО. Срочное совещание после встречи с Путиным. России грозит катастрофа
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Хотели знать? Значит, пора: Откуда ВСУ продолжают запускать БПЛА. Капитан Дандыкин решил сказать открыто
Россия/мир
Хотели знать? Значит, пора: Откуда ВСУ продолжают запускать БПЛА. Капитан Дандыкин решил сказать открыто
Началось. Час возмездия: Путин ликвидировал «корсаров» Зеленского. Запад оцепенел. На закуску — горький «гостинец». Готовьтесь
Россия/мир
Началось. Час возмездия: Путин ликвидировал «корсаров» Зеленского. Запад оцепенел. На закуску — горький «гостинец». Готовьтесь
Чем победим? Названо самое эффективное оружие России на фронте
Россия/мир
Чем победим? Названо самое эффективное оружие России на фронте
«Потери чудовищные», сил на продолжение наступления больше нет — Дандыкин
Россия/мир
«Потери чудовищные», сил на продолжение наступления больше нет — Дандыкин


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.
Подробнее Не согласен Согласен