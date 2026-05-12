09:43, 12 май 2026

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что поражение черноморской портовой инфраструктуры Украины нанесёт противнику значительно больший ущерб, чем удары исключительно по Киеву.

Российские военные эксперты всё настойчивее говорят о необходимости расширить географию ударов по украинской инфраструктуре. Столица как центр принятия решений остаётся приоритетной целью, однако для реального снижения военно-экономического потенциала противника этого недостаточно. Такую позицию озвучил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По мнению эксперта, стратегический акцент следует перенести на полное выведение из строя черноморской портовой зоны. Дандыкин указывает на симметричную логику: украинская сторона целенаправленно атакует российские нефтяные объекты и предприятия оборонно-промышленного комплекса, а значит, ответные действия должны быть столь же последовательными и жёсткими.

В качестве ключевой цели эксперт называет весь портовый пояс от Рени и Измаила до Николаева включительно. По его словам, пока одесский портовый узел функционирует в штатном режиме, через Босфор продолжают проходить миллионы тонн грузов. Это обеспечивает Киеву стабильные доходы и поддерживает логистику, в том числе позволяющую проводить атаки на объекты в российских регионах, включая Санкт-Петербург и балтийские порты.

Дандыкин настаивает на том, что речь должна идти не о разовых налётах, а о системной серии массированных повторяющихся ударов. В зоне поражения, помимо причальных сооружений, должны оказаться нефтеперерабатывающие заводы и перевалочные терминалы. Отключение южного экспортного коридора Украины эксперт расценивает как прямой инструмент лишения противника ресурсной базы.

Промедление с решением этой задачи Дандыкин квалифицирует как стратегический просчёт: пока южные ворота страны открыты, товарный поток не прерывается.

Официальных комментариев от Министерства обороны относительно возможной корректировки тактики на момент публикации не поступало.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru