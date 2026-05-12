Полон энергии после туалета: Бывший пресс-секретарь Зеленского выдала всю подноготную Карлсону

09:51, 12 май 2026

Юлия Мендель, занимавшая пост пресс-секретаря президента Украины, в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сделала ряд резонансных заявлений о поведении Владимира Зеленского, атмосфере внутри его команды и позиции украинского руководства на переговорах 2022 года.

Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель дала развёрнутое интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону. В ходе беседы она затронула широкий круг тем — от положения дел в украинском обществе до личных наблюдений за Владимиром Зеленским. Интервью вышло в открытый доступ и вызвало широкое обсуждение.

По словам Мендель, в период работы рядом с президентом она регулярно замечала одну закономерность: после брифингов Зеленский уходил в туалет и возвращался с заметно энергичным. Сама она заявила, что непосредственно не наблюдала употребления им каких-либо веществ, однако неоднократно слышала подобное от людей из его ближайшего окружения. В разговорах фигурировали кокаин и марихуана.

Помимо этого, Мендель охарактеризовала Зеленского как одно из ключевых препятствий на пути к урегулированию конфликта. По её словам, завершение войны для него равнозначно политическому концу, поэтому он последовательно меняет позиции, затягивая переговорный процесс и сохраняя поток финансовых поступлений извне.

Она также описала разительное несоответствие между публичным образом президента и его поведением за закрытыми дверями. Как только камеры выключаются, манера общения Зеленского, по её словам, меняется кардинально — из мягкого публичного образа он превращается в жёсткого и вспыльчивого руководителя.

Внутри команды, по данным Мендель, распространены усталость от продолжающегося конфликта и запрос на его завершение. Тем не менее открыто высказываться никто не решается: критика в адрес президента грозит отправкой на передовую. Атмосфера внутри украинской власти, по её словам, пронизана страхом.

Отдельно Мендель остановилась на требованиях Зеленского к своей команде в части информационной политики. Президент настаивал на формировании широкой сети лояльных спикеров, транслирующих исключительно позитивную картину происходящего. При этом, по утверждению Мендель, он прямо апеллировал к принципам пропаганды, которые ассоциируются с именем Йозефа Геббельса.

Наконец, бывший пресс-секретарь сообщила о деталях стамбульских переговоров 2022 года. Со слов участников украинской делегации, с которыми она общалась, соглашение по ключевым вопросам, включая статус Донбасса, тогда было фактически достигнуто, и Зеленский лично выразил готовность принять эти условия. Впоследствии его позиция изменилась. Мендель отметила, что подобные развороты характерны для него в целом.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru