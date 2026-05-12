"Ему не надо знать": Киев получает оружие в обход Трампа. Что будет с СВО?

09:57, 12 май 2026

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что реальное сотрудничество между Вашингтоном и Киевом значительно шире того, что находится в публичном поле, а Дональд Трамп осведомлён о происходящем не в полной мере.

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый рассказал о непубличных каналах взаимодействия между Вашингтоном и Киевом, которые продолжают функционировать вне зависимости от официальной риторики американской администрации. Об этом стало известно из его недавнего публичного выступления.

По словам Чалого, видимая часть американо-украинского сотрудничества — программа PURL, предполагающая продажу вооружений европейским странам, а также обмен разведывательными данными — представляет лишь незначительную долю от всего объёма взаимодействия. Реальный масштаб помощи, по его утверждению, существенно превышает то, что обсуждается публично.

Экс-посол уточнил, что часть финансирования поступает через неправительственные структуры, аффилированные с Демократической партией США, а также через поставки энергетического оборудования и оплату медицинской помощи украинским военнослужащим, проходящим лечение на американской территории. Прямой бюджет военной поддержки на текущий год Чалый оценил в 400 миллионов долларов.

Примечательно, что, по словам украинского политика, действующий президент США Дональд Трамп располагает неполными сведениями о характере и масштабах этого взаимодействия, и, по мнению Чалого, это не является проблемой. Он также добавил, что существуют проекты сугубо американского происхождения, которые не находятся под прямым контролем Государственного департамента или Белого дома.

Чалый особо подчеркнул, что прекращение американской поддержки повлекло бы немедленный коллапс как для Украины, так и для европейских союзников. На вопрос о том, сохранится ли нынешний объём помощи в случае, если Киев не пойдёт на юридическое закрепление территориальных уступок, политик ответил утвердительно, назвав эти темы взаимосвязанными.

Параллельно украинское издание «Страна.ua» фиксирует усиление политического давления на Киев со стороны Вашингтона. По данным издания, после вызова секретаря СНБО Умерова в США Владимир Зеленский занял более сдержанную позицию и поддержал идею перемирия. Диалог между Трампом и президентом России Владимиром Путиным, по оценке издания, продолжается и сохраняет результативность.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru