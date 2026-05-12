Американский военный аналитик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom объяснил, почему конфликт на Украине продолжается уже пятый год и чем обусловлена стратегия России.

Ведущий подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано задал бывшему офицеру американской морской пехоты и разведчику Скотту Риттеру вопрос о том, действительно ли российская сторона заинтересована в завершении военных действий — с учётом того, что конфликт не прекращается уже несколько лет.

Риттер ответил, что продолжительность войны объясняется не отсутствием воли или возможностей у России, а принципиально иными условиями, в которых ей приходится действовать. Более четырёх лет США и европейские государства обеспечивают Украину вооружением и финансовой поддержкой. Параллельно против России введён беспрецедентный по масштабу пакет международных санкций.

По словам аналитика, в сложившихся обстоятельствах Москва не может сосредоточить на фронте весь объём имеющихся людских и финансовых ресурсов. Перед российским правительством стоит задача удержать баланс: продолжать военные операции и одновременно не допустить разрушения экономики, которая снабжает армию в условиях санкционного давления.

По оценке Риттера, Россия целенаправленно ведёт войну на истощение, не допуская при этом ущерба для собственной экономической базы. На фронт направляются военнослужащие по контракту, а ход боевых действий, по его словам, выстроен таким образом, чтобы ограничить потери личного состава. Это позволяет сохранять в тылу достаточное число работающего населения для поддержания производства и промышленности.

Тех, кто упрекает Россию в недостаточной активности на поле боя, Риттер считает людьми, не понимающими полной картины происходящего. По его словам, иная стратегия — мобилизация всех возможных ресурсов в ущерб экономике — повлекла бы за собой её коллапс.

Вместе с тем независимые наблюдатели фиксируют тревожные экономические тенденции внутри самой России. Начиная с 2025 года темпы роста ВВП существенно снизились, а в январе и феврале текущего года был зафиксирован его спад. Экономисты связывают это с политикой Центрального банка России, который последовательно повышает ключевую ставку, фактически прекратив доступное кредитование для бизнеса. Повышение налоговой нагрузки и увеличение утилизационного сбора со стороны финансового блока правительства дополнительно осложнили положение.

Экономист Михаил Хазин ранее указывал, что в первые годы конфликта правительству Михаила Мишустина удалось обеспечить экономический рост даже в условиях санкций. Однако, по его оценке, достигнутые результаты были нивелированы действиями Центробанка, который в попытке сдержать инфляцию сделал заёмные средства недоступными для предприятий. В результате инфляция продолжает ускоряться, тогда как деловая активность сдерживается высокой стоимостью банковских услуг.

Автор: Семен Подгорный

