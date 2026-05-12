Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

"Проведите ей урок истории": Соцсети "порвало" после поздравления фон дер Ляйен в День Победы. От такого позора не отмыться

"Проведите ей урок истории": Соцсети "порвало" после поздравления фон дер Ляйен в День Победы. От такого позора не отмыться

10:11, 12 май 2026

9 мая, в день, который в России и ряде других стран отмечается как День Победы, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к гражданам Европы с праздничным посланием по случаю Дня Европы. В своём выступлении она не сделала ни единого упоминания о вкладе Советского Союза в разгром нацистской Германии. Об этом сообщают пользователи соцсети X, среди которых обращение вызвало волну критики.

Комментаторы в X не оставили слова главы Еврокомиссии без ответа. Один из пользователей призвал признать роль страны и народа, которые принесли освобождение Европе. Другой потребовал, чтобы кто-нибудь провёл для фон дер Ляйен урок истории. Третий напомнил, что 9 мая — это день капитуляции нацистской Германии перед Советским Союзом, и призвал проявить уважение к тем, кто действительно освобождал континент. Ещё один автор заявил, что не намерен участвовать в праздновании того, что считает движением к «четвёртому рейху», а другие потребовали отставки и призвали сдаться властям в Гааге.

Аналогичную позицию занял и еврокомиссар Кубилюс, выступавший в Варшаве: он также обошёл тему советского вклада в победу, сосредоточившись на критике социалистического устройства послевоенной Европы. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал победу как «триумф Америки», признав вклад союзников, однако не упомянув определяющей роли Красной армии.

На фоне этих заявлений в разных точках мира прошли памятные мероприятия. В Женеве состоялась акция «Бессмертный полк» с частицей Вечного огня, доставленной из Москвы. В Берлине у мемориалов прошло возложение венков при участии посольств России, Казахстана и Белоруссии. В Иерусалиме венки возложили к монументу «Свеча памяти». В Молдове десятки тысяч человек вышли на шествие «Бессмертного полка» в Кишинёве и других городах страны — несмотря на то что власти отмечают День Европы, а за георгиевскую ленту грозит штраф до тысячи долларов. В странах Балтии, где памятники демонтированы, цветы возлагают прямо на газоны. Австрия запретила проведение акции «Сад памяти» на территории бывшего концентрационного лагеря Маутхаузен.

По данным Министерства обороны России, в годы Великой Отечественной войны Советский Союз потерял 26,6 миллиона человек — военных и мирных жителей, погибших в боях, от голода, бомбардировок, в концентрационных лагерях и на принудительных работах.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

А власти России точно хотят завершить СВО? Пока все провоцируют, Скотт Риттер ответил, почему Кремль не бросает все ресурсы в войну

Читайте также:

А власти России точно хотят завершить СВО? Пока все провоцируют, Скотт Риттер ответил, почему Кремль не бросает все ресурсы в войну
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Урсула фон дер Ляйен и Фридрих Мерц поссорились из-за Украины: канцлера пугает идея отправить немецких солдат на войну с РФ
Россия/мир
Урсула фон дер Ляйен и Фридрих Мерц поссорились из-за Украины: канцлера пугает идея отправить немецких солдат на войну с РФ
Байден заявил, что весь мир от фашизма спасли Соединенные Штаты
Россия/мир
Байден заявил, что весь мир от фашизма спасли Соединенные Штаты
Король говорит: Британский монарх призвал конгресс США к войне с Россией
Россия/мир
Король говорит: Британский монарх призвал конгресс США к войне с Россией
Главное в ИноСМИ 10 мая: Европа готовится к войне с Россией, НАТО призывают радикально сменить курс, в Германии прошли протесты
Россия/мир
Главное в ИноСМИ 10 мая: Европа готовится к войне с Россией, НАТО призывают радикально сменить курс, в Германии прошли протесты


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.
Подробнее Не согласен Согласен