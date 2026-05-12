10:11, 12 май 2026

9 мая, в день, который в России и ряде других стран отмечается как День Победы, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к гражданам Европы с праздничным посланием по случаю Дня Европы. В своём выступлении она не сделала ни единого упоминания о вкладе Советского Союза в разгром нацистской Германии. Об этом сообщают пользователи соцсети X, среди которых обращение вызвало волну критики.

Комментаторы в X не оставили слова главы Еврокомиссии без ответа. Один из пользователей призвал признать роль страны и народа, которые принесли освобождение Европе. Другой потребовал, чтобы кто-нибудь провёл для фон дер Ляйен урок истории. Третий напомнил, что 9 мая — это день капитуляции нацистской Германии перед Советским Союзом, и призвал проявить уважение к тем, кто действительно освобождал континент. Ещё один автор заявил, что не намерен участвовать в праздновании того, что считает движением к «четвёртому рейху», а другие потребовали отставки и призвали сдаться властям в Гааге.

Аналогичную позицию занял и еврокомиссар Кубилюс, выступавший в Варшаве: он также обошёл тему советского вклада в победу, сосредоточившись на критике социалистического устройства послевоенной Европы. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал победу как «триумф Америки», признав вклад союзников, однако не упомянув определяющей роли Красной армии.

На фоне этих заявлений в разных точках мира прошли памятные мероприятия. В Женеве состоялась акция «Бессмертный полк» с частицей Вечного огня, доставленной из Москвы. В Берлине у мемориалов прошло возложение венков при участии посольств России, Казахстана и Белоруссии. В Иерусалиме венки возложили к монументу «Свеча памяти». В Молдове десятки тысяч человек вышли на шествие «Бессмертного полка» в Кишинёве и других городах страны — несмотря на то что власти отмечают День Европы, а за георгиевскую ленту грозит штраф до тысячи долларов. В странах Балтии, где памятники демонтированы, цветы возлагают прямо на газоны. Австрия запретила проведение акции «Сад памяти» на территории бывшего концентрационного лагеря Маутхаузен.

По данным Министерства обороны России, в годы Великой Отечественной войны Советский Союз потерял 26,6 миллиона человек — военных и мирных жителей, погибших в боях, от голода, бомбардировок, в концентрационных лагерях и на принудительных работах.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru