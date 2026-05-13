Генерал Гурулёв - о призыве мобилизовать 1 млн человек: "Вы вообще нормальные, нет?"

09:17, 13 май 2026

Депутат Госдумы и генерал-лейтенант запаса призвал вместо наращивания численности армии сделать ставку на технологии и промышленность.

Депутат Государственной думы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв категорически отверг идею проведения новой волны мобилизации на миллион человек. Своё мнение он высказал в эфире программы «Итоги дня» с Михаилом Делягиным на фоне участившихся разговоров о необходимости увеличить численность войск в связи с началом пятого года специальной военной операции.

По словам генерала, характер современной войны кардинально изменился, и простое увеличение людских ресурсов уже не является определяющим фактором победы.

«Когда говорят, что надо нарастить человеческую массу — мол, давайте мобилизуем миллион человек. Вы вообще нормальные, нет?» — заявил Гурулёв, добавив, что эти средства целесообразнее направить на роботизацию и внедрение новых технологий.

Депутат также обратил внимание на экономические последствия масштабного призыва. Мобилизованных необходимо вооружить, обмундировать, обеспечить материально и создать им соответствующие условия. При этом промышленные предприятия уже сегодня испытывают острую нехватку рабочих рук. В качестве примера Гурулёв привёл Забайкалье, где на крупногабаритных карьерных самосвалах БелАЗ теперь работают женщины — после того как мужчины ушли воевать.

Главным условием победы генерал назвал опережающее развитие науки и промышленности. По его словам, в современных условиях невозможно вести боевые действия с устаревшим вооружением — время, когда можно было идти в атаку с трёхлинейной винтовкой, безвозвратно ушло.

Гурулёв перечислил технологии, без которых невозможно эффективно воевать сегодня: роботизированные системы, искусственный интеллект, волоконная оптика, низкоорбитальные спутниковые группировки как глобальные платформы управления разведкой и войсками. Именно в этих направлениях, по его убеждению, необходимо не только догонять, но и опережать противника.

Среди имеющихся у России преимуществ депутат выделил ракетный комплекс «Сармат». Вместе с тем он признал существование отставания в космической сфере, которое необходимо преодолевать. Гурулёв подчеркнул: президент не случайно проводил совещания по вопросам экономики — проблема осознаётся на самом высоком уровне.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
