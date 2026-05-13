"Генерал" своровал 5 млрд рублей. Россия почувствовала только сейчас. Цаликов наворотил на много лет вперёд

09:25, 13 май 2026

Генеральная прокуратура Российской Федерации подала в суд иск об изъятии имущества на сумму свыше 5,5 миллиарда рублей у бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова, его родственников и связанных с ним юридических лиц. Об этом сообщают российские средства массовой информации со ссылкой на материалы судебного разбирательства.

Согласно позиции надзорного ведомства, после назначения Цаликова на должность заместителя министра обороны в ноябре 2012 года он начал использовать своё служебное положение в интересах личного обогащения, действуя, по версии следствия, вопреки государственным интересам. Коррупционные доходы, как полагают следователи, аккумулировались через родственников, доверенных лиц и аффилированные коммерческие структуры. В числе ответчиков по иску фигурируют восемь физических лиц и три юридических лица.

Ключевое место в материалах дела занимает компания «Сандора», на долю которой приходится наибольшая часть заявленных требований — порядка 3,4 миллиарда рублей. Эта организация принимала участие в исполнении крупных государственных контрактов Министерства обороны и прежде уже фигурировала в уголовном деле, связанном с поставками армейских принадлежностей и иной продукции для нужд вооружённых сил. По данным следствия, стоимость поставляемых товаров завышалась на 30–40 процентов относительно рыночной.

Сам Цаликов публично отрицает какую-либо связь с «Сандорой». Вместе с тем, по данным ряда изданий, о том, что именно он является конечным бенефициаром компании, на допросе сообщил другой фигурант резонансных дел, связанных с Министерством обороны, — Тимур Иванов, находящийся под стражей с 2024 года. Показания высокопоставленного арестованного чиновника против бывшего коллеги придали делу дополнительный общественный резонанс.

Помимо корпоративных активов, прокуратура добивается изъятия личного имущества экс-заместителя министра. В перечень включены восемь объектов недвижимости в элитном подмосковном посёлке «Раздоры-2»: земельные участки, особняк, строение охраны, гаражные постройки, летняя кухня и беседка. Совокупная кадастровая стоимость этих объектов составляет более 207 миллионов рублей. В исковые требования также вошли автомобиль Toyota Land Cruiser стоимостью около 9 миллионов рублей и мотоцикл Harley-Davidson почти на 5 миллионов рублей.

Кроме того, в рамках расследования изучаются объекты коммерческой недвижимости в центре Москвы и ряд объектов в Северной Осетии, которые, по версии обвинения, были оформлены через подконтрольные структуры — компании «Тектум» и «Доминус Зед».

Дело Цаликова разворачивается на фоне крупной серии расследований, затрагивающих Министерство обороны. За последние два года под следствием оказались несколько бывших высокопоставленных должностных лиц и руководителей структур, работавших в интересах военного ведомства. Арест Тимура Иванова в 2024 году стал одним из резонансных событий этой волны уголовного преследования, а его показания теперь служат одной из отправных точек для новых судебных процессов.

Политолог Алексей Ярошенко, комментируя ситуацию в эфире телеканала «Царьград», заявил, что последствия коррупции в системе оборонных закупок страна начала в полной мере ощущать лишь сейчас. По его мнению, речь идёт не об отдельных нарушениях, а о глубокой деградации части руководящего звена Министерства обороны на протяжении нескольких лет. Эксперт также указал на связь между предполагаемыми хищениями и дефицитом отдельных видов вооружений и снаряжения, подчеркнув, что средства, фигурирующие в иске, могли быть направлены на приобретение тысяч единиц беспилотных летательных аппаратов. В качестве исторической аналогии политолог провёл параллель с кризисом военного снабжения эпохи Первой мировой войны.

Бывший первый заместитель министра обороны продолжает отрицать свою причастность к инкриминируемым деяниям и какую-либо связь с компанией «Сандора». Следствие и Генеральная прокуратура, в свою очередь, настаивают на том, что речь идёт о разветвлённой системе вывода государственных средств, функционировавшей на протяжении многих лет. Окончательную оценку обстоятельствам дела предстоит дать суду.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2