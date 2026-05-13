Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Отключение связи не остановит дроны ВСУ. Офицер сказал честно: "Мы ничего не можем сделать"

Отключение связи не остановит дроны ВСУ. Офицер сказал честно: "Мы ничего не можем сделать"

09:29, 13 май 2026

Руководитель центрального аппарата Союза добровольцев Донбасса Дмитрий Джиникашвили заявил, что ограничение мобильной связи осложняет, но не блокирует работу украинских беспилотников — дроны используют резервные каналы, включая спутниковую систему Starlink.

В майские праздники в ряде российских регионов была частично ограничена работа мобильных сетей. Меры вводились в том числе как средство противодействия беспилотникам Вооружённых сил Украины. Эффективность этого подхода в эфире программы «Мы в курсе» на канале Царьград оценил руководитель центрального аппарата Союза добровольцев Донбасса, офицер управления 7-й добровольческой бригады «Святой Георгий» Дмитрий Джиникашвили.

По его словам, метод имеет право на существование, однако мобильная сеть является лишь одним из нескольких каналов управления беспилотными аппаратами. Современные дроны оснащены резервными системами связи, поэтому отключение сотовых сетей способно создать операторам дополнительные трудности, но не остановить их работу полностью.

В качестве примера офицер привёл обстановку на линии боевого соприкосновения, где мобильная инфраструктура физически уничтожена и покрытие полностью отсутствует. Это обстоятельство, по его словам, никак не влияет на интенсивность полётов — ни малых FPV-дронов, ни крупных аппаратов. Последние способны нести на борту терминалы Starlink и получать данные геолокации напрямую через низкоорбитальную спутниковую группировку. Джиникашвили констатировал: против этой системы российская сторона в настоящее время не располагает действенными инструментами противодействия.

Ранее издание The Wall Street Journal опубликовало анализ практики отключений связи в России. Ряд экспертов, на которых ссылается газета, допускает, что подобные меры преследовали не только цели защиты от атак беспилотников, но и служили проверкой механизмов централизованного управления сетевой инфраструктурой. По оценке специалистов, такие тесты позволяют оценить устойчивость системы цифровых коммуникаций и готовность к оперативному контролю над ними в условиях масштабных чрезвычайных ситуаций. Эксперты характеризуют происходящее как формирование новой архитектуры национальной безопасности.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

"Генерал" своровал 5 млрд рублей. Россия почувствовала только сейчас. Цаликов наворотил на много лет вперёд

Читайте также:

"Генерал" своровал 5 млрд рублей. Россия почувствовала только сейчас. Цаликов наворотил на много лет вперёд
Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
Читайте также

Помните, русским бойцам отключили Starlink? Командир дроноводов ВСУ вышел в эфир с горьким заявлением
Россия/мир
Помните, русским бойцам отключили Starlink? Командир дроноводов ВСУ вышел в эфир с горьким заявлением
Русский офицер после нового масштабного налёта на Россию: "Нашим политикам надо всего лишь понять простую вещь…"
Россия/мир
Русский офицер после нового масштабного налёта на Россию: "Нашим политикам надо всего лишь понять простую вещь…"
Русские заставили Starlink работать на себя в зоне СВО: "Когда идут боевые действия, все средства хороши"
Россия/мир
Русские заставили Starlink работать на себя в зоне СВО: "Когда идут боевые действия, все средства хороши"
Неудобные вопросы после четырёх лет СВО. Военный эксперт сказал прямо: "Пора разбираться"
Россия/мир
Неудобные вопросы после четырёх лет СВО. Военный эксперт сказал прямо: "Пора разбираться"


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.
Подробнее Не согласен Согласен