Отключение связи не остановит дроны ВСУ. Офицер сказал честно: "Мы ничего не можем сделать"

09:29, 13 май 2026

Руководитель центрального аппарата Союза добровольцев Донбасса Дмитрий Джиникашвили заявил, что ограничение мобильной связи осложняет, но не блокирует работу украинских беспилотников — дроны используют резервные каналы, включая спутниковую систему Starlink.

В майские праздники в ряде российских регионов была частично ограничена работа мобильных сетей. Меры вводились в том числе как средство противодействия беспилотникам Вооружённых сил Украины. Эффективность этого подхода в эфире программы «Мы в курсе» на канале Царьград оценил руководитель центрального аппарата Союза добровольцев Донбасса, офицер управления 7-й добровольческой бригады «Святой Георгий» Дмитрий Джиникашвили.

По его словам, метод имеет право на существование, однако мобильная сеть является лишь одним из нескольких каналов управления беспилотными аппаратами. Современные дроны оснащены резервными системами связи, поэтому отключение сотовых сетей способно создать операторам дополнительные трудности, но не остановить их работу полностью.

В качестве примера офицер привёл обстановку на линии боевого соприкосновения, где мобильная инфраструктура физически уничтожена и покрытие полностью отсутствует. Это обстоятельство, по его словам, никак не влияет на интенсивность полётов — ни малых FPV-дронов, ни крупных аппаратов. Последние способны нести на борту терминалы Starlink и получать данные геолокации напрямую через низкоорбитальную спутниковую группировку. Джиникашвили констатировал: против этой системы российская сторона в настоящее время не располагает действенными инструментами противодействия.

Ранее издание The Wall Street Journal опубликовало анализ практики отключений связи в России. Ряд экспертов, на которых ссылается газета, допускает, что подобные меры преследовали не только цели защиты от атак беспилотников, но и служили проверкой механизмов централизованного управления сетевой инфраструктурой. По оценке специалистов, такие тесты позволяют оценить устойчивость системы цифровых коммуникаций и готовность к оперативному контролю над ними в условиях масштабных чрезвычайных ситуаций. Эксперты характеризуют происходящее как формирование новой архитектуры национальной безопасности.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2