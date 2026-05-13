Главное к утру 13 мая. Каллас устроила истерику после слов Путина. "Россия сама выбрала": позор! На Западе увидели страшную деталь парада

09:38, 13 май 2026

Глава европейской дипломатии предложила себя в посредники на переговорах с Москвой — и получила однословный ответ российского МИД. Украинский лидер вышел в эфир после окончания трёхдневного режима тишины и объяснил произошедшее. Западные аналитики расшифровали послание, которое, по их мнению, Россия направила миру 9 мая.

12 мая 2026 года в информационном пространстве одновременно развернулись три сюжета, напрямую связанных с ходом конфликта на Украине и дипломатическими манёврами вокруг него. В Брюсселе обсуждают кандидатуру Каи Каллас как возможного посредника от Евросоюза — после того как Владимир Путин на брифинге 9 мая обозначил собственные условия к переговорщикам. В Киеве Владимир Зеленский прокомментировал завершение трёхдневного перемирия, согласованного при содействии США. А на Западе продолжают анализировать содержание московского Парада Победы и речь российского президента. Об этих событиях сообщают кипрские, итальянские и украинские источники, а также официальные лица России и Украины.

На брифинге 9 мая Владимир Путин обозначил принципиальную позицию по поводу возможного посредника в диалоге между Россией и европейскими странами. По его словам, Европа сама вправе определить, кого направить на переговоры, — однако этот человек не должен был публично допускать высказываний, которые Москва расценивает как недружественные. В качестве примера приемлемой фигуры российский президент упомянул бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шрёдера.

Это заявление немедленно спровоцировало дискуссию в Брюсселе. Глава европейской дипломатии Кая Каллас отреагировала оперативно: она публично допустила, что могла бы сама выступить переговорщиком от Евросоюза, сославшись на профессиональный опыт в юридической области и участие в переговорных процессах. Однако российская сторона оценила это предложение без энтузиазма. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на инициативу Каллас одним словом: «Зря».

Кипрский журналист Алекс Христофору, комментируя ситуацию в эфире своего YouTube-канала, охарактеризовал поведение Каллас как эмоциональную реакцию на дипломатический манёвр российской стороны. По его оценке, упоминание Шрёдера поставило европейских чиновников в затруднительное положение: Москва фактически обозначила, с кем готова вести диалог, исключив из круга возможных собеседников тех, кто последовательно формировал образ России как противника.

Журналист также отметил, что Евросоюз на протяжении нескольких лет уклонялся от любых форматов прямого взаимодействия с Москвой. Как следствие, к моменту, когда тема посредников снова приобрела актуальность, в распоряжении Брюсселя практически не осталось политиков, способных представлять европейскую сторону без значительного груза предшествующих конфронтационных высказываний. Христофору напомнил и о ситуации с венгерским премьером Виктором Орбаном, который предпринимал попытки поддерживать контакты с российской стороной, однако оказался под устойчивым давлением со стороны европейских институтов.

Ранее Каллас неоднократно делала публичные заявления жёсткого антироссийского характера, что среди западных наблюдателей уже породило вопросы относительно того, насколько обоснована её претензия на роль нейтрального посредника. Обсуждение кандидатуры Шрёдера лишь усилило внутренние противоречия внутри европейских структур, где нехватка политиков, располагающих необходимым для диалога с Москвой доверием, становится всё более ощутимой проблемой.

Утром 12 мая Владимир Зеленский опубликовал обращение в своём Telegram-канале — первое после завершения трёхдневного перемирия, которое действовало при посредничестве Соединённых Штатов. Украинский лидер заявил, что именно Россия приняла решение прекратить режим тишины, и потребовал от Москвы сделать шаг к полноценному и продолжительному прекращению огня.

«Россия должна закончить эту войну, и именно она должна сделать шаг к реальному, длительному прекращению огня», — говорится в его сообщении.

Зеленский сообщил о ночных ударах российских беспилотников и авиации по ряду украинских регионов, в том числе Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Киевской областям.

Вместе с тем в тексте самого обращения содержится уточнение: основные удары и авиационная активность происходили ночью и утром 12 мая — то есть уже после того, как период перемирия формально завершился.

Незадолго до этого Министерство обороны России зафиксировало, по собственным данным, около 24 тысяч нарушений режима тишины со стороны украинских вооружённых сил только за одни сутки. Украинские подразделения, согласно этим сведениям, не прекращали обстрелы и применение беспилотников даже в период действия договорённостей.

Заявление Зеленского вызвало широкое обсуждение в российских и части украинских Telegram-каналов. Авторы комментариев указывают на внутреннее противоречие в позиции Киева: ещё до начала перемирия украинский лидер публично поддержал концепцию «зеркального ответа» на действия противоположной стороны, а затем неоднократно обвинял Москву в несоблюдении режима тишины.

Отдельное внимание привлёк визит министра обороны Германии Бориса Писториуса в Киев, состоявшийся сразу после окончания перемирия. Ряд комментаторов связал этот визит с переговорами об условиях дальнейших поставок вооружений и выработкой новых механизмов поддержки украинской стороны.

Парад Победы, прошедший в Москве 9 мая в честь 81-й годовщины окончания Второй мировой войны, получил развёрнутую оценку среди зарубежных аналитиков и обозревателей. Ряд западных авторов охарактеризовали прошедшее мероприятие не как сугубо памятную церемонию, а как политический и военный сигнал, обращённый к международной аудитории.

Итальянский аналитик Лоренцо Пачини в материале, опубликованном в издании Strategic Culture, написал, что главным посланием Парада стала демонстрация готовности России к длительному противостоянию без каких-либо уступок — ни по военным вопросам, ни по территориальным.

«Празднование 81-й годовщины Дня Победы служит предупреждением всему миру: Россия не отступила в 1945 году, когда освободила Берлин, и не отступит сегодня», — приводит издание слова Пачини.

По его оценке, проведение Парада в нынешних условиях адресовано прежде всего государствам — членам НАТО и европейским правительствам: несмотря на введённые санкции, политику международного давления и попытки изоляции, Россия сохраняет военный и экономический потенциал, продолжает модернизацию вооружённых сил и не корректирует заявленные стратегические ориентиры.

Западные аналитики также выделили в качестве значимого элемента речь Владимира Путина на Параде. Президент России отдельно отметил вклад волонтёров, работников тыловой инфраструктуры, инженеров, учёных и военных корреспондентов в общие усилия по поддержке армии. После минуты молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне он провёл параллель между подвигом поколения 1945 года и действиями нынешних участников военной операции.

Путин также заявил, что Россия фактически противостоит всему блоку НАТО, и назвал сплочённость общества и производительность оборонной промышленности ключевыми факторами, определяющими ход событий. В числе тех, кто вносит вклад в достижение целей операции, президент упомянул военнослужащих, рабочих, медиков, педагогов, предпринимателей и волонтёров.

«Каждый вносит личный вклад в Победу. Она куётся и на поле боя, и в тылу. Твёрдо уверен, что наше дело — правое! Мы вместе! Победа всегда была и всегда будет за нами!» — приводятся слова российского президента.

По мнению ряда иностранных обозревателей, именно это выступление — с его акцентом на долгосрочную перспективу и мобилизацию всех ресурсов общества — стало тем элементом Парада Победы 2026 года, который на Западе восприняли как наиболее значимый сигнал о намерениях российской стороны.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2