09:43, 13 май 2026

Генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв объяснил, как речь Путина на Мюнхенской конференции 2007 года изменила отношения России и Запада, и почему противостояние двух сторон близится к завершению.

9 мая на пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что противостояние с западными странами, использующими Украину как инструмент давления на Москву, постепенно выходит на финальный этап. Депутат Государственной думы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв прокомментировал это заявление в эфире программы «Итоги дня с Делягиным» на телеканале Царьград.

По словам Путина, страны коллективного Запада изначально рассчитывали на быстрый результат: обещая крупную поддержку Киеву, они предполагали, что Россия потерпит военное поражение, а её государственность рухнет в течение нескольких месяцев. Президент констатировал, что эти планы не реализовались. Западные элиты при этом пока не готовы признать приближение финальной фазы противостояния, поскольку не могут выйти за рамки устоявшейся логики конфронтации.

Гурулёв, комментируя слова главы государства, провёл исторический экскурс. По его оценке, при первом президенте России Борисе Ельцине страна фактически оказалась в положении зависимого от Запада государства. Путин, по словам депутата, последовательно выводит Россию из этого положения в сторону суверенитета, хотя этот процесс сопряжён с трудностями и в ряде сфер зависимость сохраняется до сих пор.

Отправной точкой на пути к суверенитету Гурулёв назвал не начало специальной военной операции, а выступление Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Тогда президент публично обозначил курс на самостоятельность России и её право на собственный путь развития. По словам депутата, западные участники конференции не были готовы к подобным заявлениям: одни реагировали растерянностью, другие — нервным смехом.

Причину начала специальной военной операции Гурулёв связал с нежеланием США и европейских стран выстраивать с Россией равноправный диалог. Депутат указал, что Запад на протяжении длительного времени рассматривал Россию как источник дешёвых ресурсов. Утратив этот доступ, западные страны, по его словам, оказались в невыгодном для себя положении. Гурулёв также отметил, что западные элиты открыто декларируют незаинтересованность в существовании сильной и суверенной России, предпочитая видеть на её месте раздробленные территориальные образования.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2