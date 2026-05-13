Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Этих слов Путина не ожидал никто. Генерал Гурулёв описал реакцию элит: Квадратные глаза и нервное "хи-хи"

Этих слов Путина не ожидал никто. Генерал Гурулёв описал реакцию элит: Квадратные глаза и нервное "хи-хи"

09:43, 13 май 2026

Генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв объяснил, как речь Путина на Мюнхенской конференции 2007 года изменила отношения России и Запада, и почему противостояние двух сторон близится к завершению.

9 мая на пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что противостояние с западными странами, использующими Украину как инструмент давления на Москву, постепенно выходит на финальный этап. Депутат Государственной думы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв прокомментировал это заявление в эфире программы «Итоги дня с Делягиным» на телеканале Царьград.

По словам Путина, страны коллективного Запада изначально рассчитывали на быстрый результат: обещая крупную поддержку Киеву, они предполагали, что Россия потерпит военное поражение, а её государственность рухнет в течение нескольких месяцев. Президент констатировал, что эти планы не реализовались. Западные элиты при этом пока не готовы признать приближение финальной фазы противостояния, поскольку не могут выйти за рамки устоявшейся логики конфронтации.

Гурулёв, комментируя слова главы государства, провёл исторический экскурс. По его оценке, при первом президенте России Борисе Ельцине страна фактически оказалась в положении зависимого от Запада государства. Путин, по словам депутата, последовательно выводит Россию из этого положения в сторону суверенитета, хотя этот процесс сопряжён с трудностями и в ряде сфер зависимость сохраняется до сих пор.

Отправной точкой на пути к суверенитету Гурулёв назвал не начало специальной военной операции, а выступление Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Тогда президент публично обозначил курс на самостоятельность России и её право на собственный путь развития. По словам депутата, западные участники конференции не были готовы к подобным заявлениям: одни реагировали растерянностью, другие — нервным смехом.

Причину начала специальной военной операции Гурулёв связал с нежеланием США и европейских стран выстраивать с Россией равноправный диалог. Депутат указал, что Запад на протяжении длительного времени рассматривал Россию как источник дешёвых ресурсов. Утратив этот доступ, западные страны, по его словам, оказались в невыгодном для себя положении. Гурулёв также отметил, что западные элиты открыто декларируют незаинтересованность в существовании сильной и суверенной России, предпочитая видеть на её месте раздробленные территориальные образования.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Главное к утру 13 мая. Каллас устроила истерику после слов Путина. "Россия сама выбрала": позор! На Западе увидели страшную деталь парада

Читайте также:

Главное к утру 13 мая. Каллас устроила истерику после слов Путина. "Россия сама выбрала": позор! На Западе увидели страшную деталь парада
Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
Читайте также

Андрей Гурулев: Для завершения СВО необходимо дойти до западных границ Украины
Россия/мир
Андрей Гурулев: Для завершения СВО необходимо дойти до западных границ Украины
Генерал Гурулёв - о призыве мобилизовать 1 млн человек: "Вы вообще нормальные, нет?"
Россия/мир
Генерал Гурулёв - о призыве мобилизовать 1 млн человек: "Вы вообще нормальные, нет?"
Генерал Гурулёв юлить не стал: Да, речь идёт о завершении боевых действий
Россия/мир
Генерал Гурулёв юлить не стал: Да, речь идёт о завершении боевых действий
"Всё готово": Что стоит за беспрецедентным заявлением Минобороны? Слово взял генерал Гурулёв
Россия/мир
"Всё готово": Что стоит за беспрецедентным заявлением Минобороны? Слово взял генерал Гурулёв


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.
Подробнее Не согласен Согласен