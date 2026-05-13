Срочное заявление из Киева: Удары по России отменяются? Теперь Зеленский хочет новое перемирие

Украина обратилась к Европейскому союзу с просьбой взять на себя посредническую роль в переговорах с Россией о взаимном прекращении ударов по аэропортовой инфраструктуре. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на заявления министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

По словам Сибиги, Европе необходимо занять новое место в мирном процессе. Киев рассчитывает, что европейские союзники могут сформировать специальную платформу или рабочую группу для обсуждения условий так называемого «аэропортового перемирия». Министр уточнил, что речь идёт о взаимном отказе сторон от атак на объекты гражданской авиационной инфраструктуры.

Сибига также сообщил, что данная инициатива уже находится в стадии проработки: президент Украины Владимир Зеленский провёл предварительные консультации по этому вопросу с рядом европейских лидеров. При этом глава украинского внешнеполитического ведомства особо подчеркнул, что Киев не намерен подменять американское участие в переговорном процессе европейским: европейское направление должно дополнять американское, а не становиться ему альтернативой.

На фоне этих заявлений помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что трёхсторонние переговоры между Россией, США и Украиной приостановлены, а договорённостей о проведении следующего раунда пока достигнуто не было.

В Кремле также прокомментировали возможное участие президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в качестве европейского переговорщика с российской стороной. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что принципиальным условием является наличие политической воли к восстановлению диалога, а не конкретная кандидатура посредника. По его словам, Россия открыта к переговорам при условии соответствующего настроя со стороны европейских партнёров.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2