09:53, 13 май 2026

Политолог Вадим Сипров прокомментировал интервью американского журналиста Такера Карлсона с бывшей пресс-секретарём Владимира Зеленского Юлией Мендель, в котором та допустила критические высказывания в адрес украинского президента.

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в ходе которого раскрыла ряд нелестных подробностей о деятельности украинского президента. Беседа состоялась недавно и привлекла широкое внимание. Российский политолог Вадим Сипров прокомментировал произошедшее изданию «Царьград», усмотрев в этом интервью элемент геополитической коммуникации.

По оценке эксперта, Карлсон представляет интересы части западных элит, ориентированных на выстраивание отношений с Россией. Именно эти круги, по словам Сипрова, рассматривают украинский конфликт как чужую для США войну и осознают, что отделение Украины от России носило искусственный характер. В этом контексте политолог охарактеризовал роль Мендель в интервью как инструментальную.

Сипров также указал, что дискредитация неугодных политических фигур на Украине — практика, имеющая, по его словам, западное измерение. Зеленский, по мнению аналитика, оказался в числе тех, кого подобный механизм теперь затронул. Интервью с его бывшим пресс-секретарём политолог расценивает как задел на будущее и косвенный сигнал Москве о наличии общих геополитических противников у части западного консервативного истеблишмента.

Отдельно эксперт затронул тему внешнеполитического курса действующего президента США Дональда Трампа. По мнению Сипрова, в части вашингтонских кругов складывается понимание, что Трамп не способен в одиночку реализовать консервативный политический проект. Для этого, считает политолог, требуются союзники за рубежом — в том числе те, кто разделяет традиционалистские общественные ценности. Именно поэтому, по версии Сипрова, и был избран подобный нестандартный способ обращения к российской стороне через публичное интервью.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2