Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

США подали особой сигнал России. Элиты хотят решить судьбу Украины по-другому. Полный расклад

США подали особой сигнал России. Элиты хотят решить судьбу Украины по-другому. Полный расклад

09:53, 13 май 2026

Политолог Вадим Сипров прокомментировал интервью американского журналиста Такера Карлсона с бывшей пресс-секретарём Владимира Зеленского Юлией Мендель, в котором та допустила критические высказывания в адрес украинского президента.

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в ходе которого раскрыла ряд нелестных подробностей о деятельности украинского президента. Беседа состоялась недавно и привлекла широкое внимание. Российский политолог Вадим Сипров прокомментировал произошедшее изданию «Царьград», усмотрев в этом интервью элемент геополитической коммуникации.

По оценке эксперта, Карлсон представляет интересы части западных элит, ориентированных на выстраивание отношений с Россией. Именно эти круги, по словам Сипрова, рассматривают украинский конфликт как чужую для США войну и осознают, что отделение Украины от России носило искусственный характер. В этом контексте политолог охарактеризовал роль Мендель в интервью как инструментальную.

Сипров также указал, что дискредитация неугодных политических фигур на Украине — практика, имеющая, по его словам, западное измерение. Зеленский, по мнению аналитика, оказался в числе тех, кого подобный механизм теперь затронул. Интервью с его бывшим пресс-секретарём политолог расценивает как задел на будущее и косвенный сигнал Москве о наличии общих геополитических противников у части западного консервативного истеблишмента.

Отдельно эксперт затронул тему внешнеполитического курса действующего президента США Дональда Трампа. По мнению Сипрова, в части вашингтонских кругов складывается понимание, что Трамп не способен в одиночку реализовать консервативный политический проект. Для этого, считает политолог, требуются союзники за рубежом — в том числе те, кто разделяет традиционалистские общественные ценности. Именно поэтому, по версии Сипрова, и был избран подобный нестандартный способ обращения к российской стороне через публичное интервью.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Срочное заявление из Киева: Удары по России отменяются? Теперь Зеленский хочет новое перемирие

Читайте также:

Срочное заявление из Киева: Удары по России отменяются? Теперь Зеленский хочет новое перемирие
Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
Читайте также

Полон энергии после туалета: Бывший пресс-секретарь Зеленского выдала всю подноготную Карлсону
Россия/мир
Полон энергии после туалета: Бывший пресс-секретарь Зеленского выдала всю подноготную Карлсону
Легионы украинцев посланы на смерть, очередь за европейцами: в Ирландии раскрыли самый страшный план Зеленского — Европа просто утонет в крови
Россия/мир
Легионы украинцев посланы на смерть, очередь за европейцами: в Ирландии раскрыли самый страшный план Зеленского — Европа просто утонет в крови
Браво, Рябков! Больше вопросов нет. В Киеве началась истерика
Россия/мир
Браво, Рябков! Больше вопросов нет. В Киеве началась истерика
Зеленского уличили во лжи относительно потерь ВСУ
Россия/мир
Зеленского уличили во лжи относительно потерь ВСУ


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.
Подробнее Не согласен Согласен