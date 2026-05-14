Путин предупреждал. Самый беспощадный удар за 4 года: "Чудовищная бомбардировка Украины" – 1500 БПЛА, сотни ракет. Под ударом – всё

09:09, 14 май 2026

В ночь с 13 на 14 мая российские вооружённые силы нанесли беспрецедентный по масштабу удар по военной инфраструктуре Украины. По данным координаторов подполья и военных телеграм-каналов, в течение более чем 16 часов непрерывных атак было задействовано от 1100 до 1500 ударных беспилотников, а также ракеты различных классов.

В ночь с 13 на 14 мая 2025 года российские вооружённые силы провели масштабную военную операцию против объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщают координаторы подполья, представители украинских силовых структур и отечественные военные телеграм-каналы. По имеющимся данным, атака охватила практически все регионы страны — от восточных областей до западной границы, включая Закарпатье. Продолжительность непрерывных ударов превысила 16 часов.

Первые прилёты зафиксированы ещё во второй половине дня 13 мая. Украинские военные структуры — ВСУ и ГУР — заблаговременно предупредили о том, что атака продлится как минимум до полудня 14 мая. Начальный удар пришёлся по Харьковской области: целями стали резервы украинских формирований, объекты логистики, узлы связи и снабжения на Купянском и Харьковском направлениях. Основная нагрузка в этом районе легла на Дергачи — населённый пункт к северо-западу от Харькова. Беспилотники отработали по объектам, связанным с размещением и подготовкой личного состава, в том числе по позиционным районам обороны подразделений, которые предположительно готовились к переброске в район Купянска. Помимо этого, был поражён склад с беспилотными летательными аппаратами и уничтожен узел связи, задействованный техническими и координационными группами.

В самом Харькове удары зафиксированы в Холодногорском и Шевченковском районах. Один из беспилотников поразил территорию в районе железнодорожного депо. Следующей целью стала авиационная база в Полтавской области: по имеющимся сведениям, был поражён тыловой объект, на котором сосредоточены склады, технические площадки и инфраструктура обеспечения украинской авиации и беспилотных систем. По Львовской области работали беспилотники типа «Герань-5».

«Мы наблюдаем самый массовый авиационно-дроновый удар за всю кампанию. Система противовоздушной обороны ВСУ оказалась перегружена ещё днем. Ночью значительная часть средств поражения прошла сквозь заслоны», — сообщал военный телеграм-канал «Воевода Вещает».

Днём 13 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев зафиксировал удары по западным регионам, в том числе по Закарпатью. По его словам, в Черновцах и прилегающих районах было уничтожено значительное количество техники и оборудования, завезённого из Румынии. В Закарпатье в результате нескольких ударов прекратил работу объект по производству беспилотных летательных аппаратов. Связь со многими городами, по сообщениям источников, была прервана.

Вечером 13 мая к атаке подключились ракеты класса «Кинжал». Воздушная тревога была объявлена во всех без исключения регионах Украины. В Здолбунове, расположенном южнее Ровно, удары пришлись по локомотивному парку на крупном железнодорожном узле, рядом с которым, по имеющимся данным, находятся предприятия по подготовке бронетехники к линии боевого соприкосновения. К полуночи число задействованных беспилотников превысило 900 единиц. По итогам более чем 16 часов непрерывных атак общее число ударных дронов составило, по различным оценкам, от 1100 до 1500 единиц; часть из них на момент публикации сведений продолжала находиться в воздухе.

Железнодорожное сообщение было официально остановлено в Закарпатской, Львовской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Харьковской и Днепропетровской областях. В нескольких регионах страны сгорели здания региональных управлений Службы безопасности Украины. Среди целей на западе страны оказался, судя по имеющимся данным, Яворовский полигон в 30 километрах от Львова, традиционно используемый для подготовки военнослужащих по стандартам НАТО. Ещё одним объектом предположительно стал засекреченный советский объект «Ивано-Франковск-16», который, по оценкам ряда военных экспертов, рассматривается как запасной командный пункт и один из защищённых убежищ.

Помимо этого, среди потенциальных военных целей называются 233-й войсковой полигон в Ровненской области, здание СБУ в Луцке, а также аэродромы в Ивано-Франковской, Житомирской, Львовской, Закарпатской и Ровенской областях, где дислоцированы истребительные бригады ВСУ.

В предутренние часы 14 мая удары с применением беспилотников, ракет «Искандер», Х-101 и «Кинжал» были нанесены по Киевской области и непосредственно по столице. Повреждения зафиксированы как минимум в трёх районах города — Оболонском, Дарницком и Днепровском. По словам мэра Виталия Кличко, в результате атаки уничтожены нефтеперерабатывающие мощности и большинство автозаправочных станций города. Удары также пришлись по Белой Церкви и Василькову в Киевской области.

Параллельно атаке подвергся нефтеперерабатывающий объект в районе Кременчуга в Полтавской области — по нему работали «Кинжалы», «Герани» и баллистические ракеты. Зафиксированы также удары по Ахтырке в Сумской области, по окраинам Николаева и по ТЭЦ-5 в Киеве. После пяти часов утра несколько сотен беспилотников направились в сторону портовой инфраструктуры Одесской области; наибольшей интенсивности атака достигла в Ильичёвске.

По данным источников в подполье, ряд областей к моменту появления первых сводок оставался без устойчивой связи. Правоохранительные органы оцепили районы прилётов. Российская сторона настаивает на том, что все удары наносятся исключительно по военной инфраструктуре и объектам, связанным с ВСУ, ГУР и СБУ.

Полные данные о последствиях атаки в настоящее время продолжают уточняться.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2