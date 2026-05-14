"Почему снова, как?!": Паника ВСУ в Сумской области. Русские молча провернули операцию "труба". Ещё раз

09:14, 14 май 2026

Украинские военные зафиксировали новые случаи использования российскими войсками подземной инфраструктуры для проникновения на север Украины. Командир 47-й бригады десантно-штурмовых войск Украины подполковник Александр Ярмош сообщил об этом в эфире телеканала «ТСН». По имеющимся данным, речь идёт о трубах недействующего газопровода, по которым российские военные перемещаются в Сумскую область.

Согласно информации, полученной в ходе допросов пленных, российские военнослужащие преодолевают по трубопроводу от 15 до 17 километров, при этом маршрут начинается ещё на территории России. Каждые пять километров, по словам Ярмоша, оборудованы промежуточными точками для отдыха личного состава. Конечная цель — найти нужный выход и выйти в заданном районе.

Подполковник также коснулся вопроса безопасности подобных переходов. Первоначально он высказал предположение, что российским военным безразлично наличие остатков газа в трубах. Впоследствии он уточнил, что для обеспечения вентиляции в трубопроводе проделываются специальные отверстия.

Данная тактика получила широкую известность после операции «Поток», в ходе которой российский штурмовой батальон прошёл около 15 километров под землёй и неожиданно атаковал украинские позиции в Курской области. Результатом стало освобождение Суджи. Видеозаписи этой операции широко распространились в открытом доступе.

Ранее аналогичные подземные операции применялись в ходе боёв за Авдеевку. В одном из случаев российские штурмовые группы проникли в тыл противника через канализационную трубу, что позволило захватить укреплённый район «Царская охота» в окрестностях города.

«Мы иногда задаём себе вопросы: почему снова, как? Но если посмотреть на глубину килл-зоны, то их руководство считает, что это один из оптимальных вариантов достижения успеха», — привёл слова комбрига Ярмоша телеканал «ТСН».

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2