"Надо успеть": Генерал Гурулёв призвал разворачивать ВПК "по полной программе". Пока Европа "жуёт сопли"

09:29, 14 май 2026

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв заявил, что Россия должна ускорить развитие оборонно-промышленного комплекса, пока европейские страны не завершили военное переоснащение. Поводом стали слова главы европейской дипломатии Каи Каллас о трудностях с развёртыванием военной промышленности ЕС.

Европейские страны отстают от первоначально объявленных темпов милитаризации — об этом в эфире программы «Итоги дна с Делягиным» на телеканале «Царьград» заявил депутат Государственной думы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв. По его словам, признание верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о трудностях с наращиванием военно-промышленных мощностей является характерным сигналом для России.

Вместе с тем Гурулёв подчеркнул: замедление европейской милитаризации не должно становиться поводом для снижения темпов собственного оборонного строительства. Напротив, по его убеждению, именно сейчас необходимо в полной мере задействовать потенциал российского военно-промышленного комплекса. Депутат особо выделил технологическое направление: по его оценке, в России сегодня происходит качественный прорыв в сфере вооружений, прежде всего в области беспилотных летательных аппаратов. Боевые действия выступают катализатором для их стремительного совершенствования, и в этой гонке, по словам парламентария, важно не упустить время.

Гурулёв также высказался о реальной боеспособности европейских армий. По его мнению, европейские политики, невзирая на публичные заявления, внутренне осознают свою неготовность к прямому военному столкновению с Россией. Существующие вооружённые силы государств ЕС он охарактеризовал как формальные структуры, которые предстоит создавать практически с нуля. В качестве примера депутат привёл слова канцлера Германии Фридриха Мерца об увеличении бундесвера в три раза, уточнив: речь идёт о численности на бумаге, тогда как материальная база, личный состав, вооружение, полигоны и инфраструктура подготовки военнослужащих в короткие сроки не формируются.

Гурулёв также сослался на заявления европейских официальных лиц о сроках достижения боевой готовности. Министр обороны Германии Борис Писториус называл 2029 год, премьер-министр Великобритании Кир Стармер — 2030 год. По мнению депутата, в интересах европейских стран, чтобы за этот период Россия не укрепила своих позиций дополнительно, а для сдерживания этого процесса используется украинский конфликт.

Отдельно Гурулёв прокомментировал испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». По его словам, ракета создана на замену советской «Воеводе» — тяжёлой МБР, производившейся на предприятии «Южмаш» в Днепропетровске. Принципиальное отличие «Сармата», как пояснил депутат, состоит в траектории полёта: если основная часть российских баллистических ракет следует через Северный полюс, то «Сармат» способен поражать цели через Южный полюс, подходя к территории США с того направления, где американская система противоракетной обороны отсутствует.

Гурулёв упомянул и беседу с американским публицистом и бывшим офицером морской пехоты Скоттом Риттером в рамках Клуба народного единства. По словам депутата, разговор о российском ядерном потенциале занял около сорока минут и произвёл очевидное впечатление на собеседника. Гурулёв расценил это как свидетельство того, что американская сторона отдаёт себе отчёт в возможностях российского ядерного оружия.

Касаясь темы переговорного процесса, парламентарий констатировал: вопрос ядерного сдерживания остаётся центральным в отношениях между двумя странами. Вместе с тем он допустил возможность достижения договорённостей, сославшись на исторический опыт советско-американского сосуществования — в том числе в период Карибского кризиса.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2